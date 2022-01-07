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الأغلبية التي عليها يتقاتلون..!

95 2022-01-07

 

حسن المياح ||

 

المقصود بكل أغلبية التي عليها يتقاتلون ، ويتنافسون ، ويؤكدون ، في تشكيل الحكومة الجديدة ، والتي اليها يدعون ، ويروجون ، ويريدون .... ، هي أما أغلبية فاسدة ، أو أغلبية مفسدة ..... ولو جمعناهما في أغلبية واحدة ، كخلطة عطار ماهر ، وجمع بقال محترف ، وتفكير مكيافيلي تاجر مقامر ، ودهاء إحتيال سياسي متحورب متقلب ..... ، فهي أغلبية فساد قائمة على أساس المحاصصة من أجل الإمتيازات والغنائم التي اليها يسعون .... وليبقى الشعب العراقي كله جائعون ......

وأول محاصصة تتحقق وتكون في أول جلسة برلمان جديد ، هي : --

رئيس الجمهورية ..... كردي ....

رئيس مجلس البرلمان ..... سني ....

رئيس مجلس الوزراء ..... شيعي ......

وهذا كله على أساس الأغلبية .....

وأكثرهم للحق كارهون ....

وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين .....

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين .....

نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى رب العالمين .....

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