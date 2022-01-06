اول معارضة سياسيّة في الاسلام

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الشيخ محمد الربيعي || اعظم الله اجر كل المسلمين و المسلمات ، و الانسانية ، بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) . محل الشاهد : أنّ الزهراء (ع) كان لها دور ثقافيّ و دور سياسيّ . الزهراء (ع) هي [[ أوّل معارضة سياسيّة في الإسلام ]] ، العمل السياسيّ هو الذي يكون موقفاً ضدّ حكم معيّن ، لمصلحة حكم معيّن ، للاحتجاج على واقع معيّن ، للمطالبة بمطلب معيّن . الزهراء (ع) وقفت و طالبت بحقّ الامام عليّ (ع) فيما نعتقده الحقّ ، و طالبت بإرثها من رسول الله (ص) في فدك ، و وقفت و احتجّت بمختلف الوسائل ، هذا عمل سياسيّ ، و خطبت خطبتها المعروفة في المدينة أمام الرّجال ، و كانت [[ أوّل امرأة مسلمة تقف خطيبةً على الرجال في المسجد]] . و طبعاً ، عندما ندرس خطبة الزّهراء (ع) ، و عندما ندرس أحاديث الزّهراء (ع) مع نساء المهاجرين و الأنصار ، في نقدها لأزواجهنّ ، و في ملاحظاتها على طريقتهم و على غفلتهم و على عدم و عيهم ، لوجدنا أنَّ الزّهراء كانت تملك وعياً سياسياً للقضيَّة التي كانت تدافع عنها بشكلٍ واسعٍ جداً ، و بشكل عميق جداً ، حتى إنها عندما خطبت وطالبت ورُدَّ عليها ، لم تسكت ، و إنما ردّت على الردّ . محل الشاهد : الآن ، القضايا التي يعيش بها العالم الإسلاميّ تترك تأثيرها سلباً على الرّجل و المرأة إن كانت سلبيّة ، و تترك تأثيرها إيجاباً على الرّجل و المرأة إذا كانت إيجابيّة . لا يجوز للمرأة أن تقول لا دخل لي بالسياسة ، كما لا يجوز للرجل أن يقول لا دخل لي بالسياسة . الاستعمار حاول أن يبعد الرّجال و النّساء عن السياسة ، حتى تبقى السياسة لجماعة معيّنة من الناس يتوارثونها و يورّثونها أولادهم ، و يتدخّلون في مصير الأمّة ، دون أن يفكّر أحد في أن يعارض أو أن ينقد أو ما إلى ذلك . لا يُراد للشّعب أن يفهم سياسياً ، و أن يعي سياسياً ، و أن يتحرّك سياسياً ، لا للرّجل و لا للمرأة . القرآن الكريم يقول : { وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } ، يعني هناك عملية تكامل بين المؤمنين و المؤمنات في مسألة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر . ما هو الأمر بالمعروف ؟ هو الأمر بكلّ ما يحبّه الله مما يرفع مستوى الناس ، و العدل من أعلى عناوين المعروف ، و المنكر هو كلّ ما لا يريده الله للحياة و للنّاس ، و الظلم هو أعلى عناوين المنكر . ولذا ، كان الإمام الحسين (ع) في ثورته يقول: ( خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي ، أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر ). و لذلك انطلقت زينب (ع) مع الحسين في هذا الخطّ ، فكانت هي وليّة الحسين ، و كان الحسين وليّها ، يأمران بالمعروف و ينهيان عن المنكر . لذلك، كلٌّ بحسب طاقته وبحسب إمكاناته ، إذا انطلق المجتمع في وعي سياسيّ ، و في وعي اجتماعيّ ، و في وعي ثقافيّ ، كلٌّ يرصد الآخر ، و كلٌّ ينقد الآخر ، و كلٌّ يوجّه الآخر ، و كلٌّ يتكامل مع الآخر ، نستطيع أن نجعل مجتمعنا ينطلق من قاعدة للقوّة ، و يتحرّك في خطّ القوّة . و هذا ما نتعلّمه من الزّهراء (ع) . اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق و شعبه