العراق بلد تايه./2/.من سقوط النظام إلى هذا اليوم..!

هادي خيري الكريني || بالدليل القاطع ...استكمالا لمقالنا السابق سابعا : من على إحدى القنوات الفضائية قال صالح المطلك وهو حي يرزق وهو كان يشغل نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات قال مانصه ...! احد الوزراء حول باسمه ( حسابه بالاردن) مبلغ( 850) مليون دولار ...ارجوك انتبه( 850 )مليون دولار يعادل ترليون ونصف مليار دينار عراقي (الف وخمس مئة مليار دينار عراقي ) وموازنة الاردن كلها كدولة (4) مليار دولار والمبلغ المسروق يعادل ربع موازنة دولة ...والمذيع الح عليه فقال لا تدخلني بمشكلة ولقد أخبرت رئيس مجلس الوزراء وقال لي متأكد وقلت له نعم متأكد.وسوف اطرحها بجلسة مجلس الوزراء وقال لا بعدين فاستمر المذيع بالحاح فقال لاتحرجني وتكسبني عدواة فاصر المذيع فقال ( وزير الصناعة جمال الكربوني ) وطبعا قامة عدواة استمرت لسنين لحين تم تسوينها أثناء رصد مبلغ مليارات الدولارات لمساعدة العوائل المهجرة والضحيا بعد سقوط ثلث العراق وخول صالح المطك بالصرف والرجل اخذ حقه ضعف ما أخذ جمال فتم التسوية وذهبت مليارات الدولارات لحساب صالح المطلك وتبين ان المبلغ الذي حوله جمال باسمه هي أموال الهلال الأحمر واستمر بعد هذا التاريخ يحول كل أموال وزارة الصناعة باسمه لما رأى انه خارج سلطة القانون ولا رقيب عليه وقبل ايام رجع جمال الكربوني وهو مطلوب للقضاء وتم تسوية المبلغ ودفع (50) مليون دينار عراقي كفالة وخرج مايعادل (35,) الف دولار دولار من مبلغ التلريون والنصف وخرج سالم ثامنا: وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني سرق 3 إلى 4 مليار دولار من موازنة الوزارة وتم القبض عليه في محكمة استئناف السماوة وخرج بكفالة (50) مليون دينار عراقي ووهرب وبمعيته ما يعادل حمل الف تريلة مال وتعادل موازنة دولة الاردن بالتمام والكمال واشترى ملعب ونادي ببلده بريطانيا وتم تسوية أموره وشمل بالعفو والان يسرح ويمرح يدخل ويخرج بلد تايه الله وكيلكم والعباس كفيلكم...! تاسعا: احمد الجبوري( ابو مازن )محافظ صلاح الدين السابق استولى على اموال المحافظة وهي مئات المليارات وتم القبض عليه وادع السجن وحول السجن إلى فندق سياحي وشمل بالعفو وابن أخيه المحافظ ومن لحم ثوره واطعمه من أموال المحافظة سدد ما بذمته للدولة ورجع نائب ورئيس كتلة وينافس على زعامة المكون السني ومن المفارقات في لقاء معه سأله المذيع انت تلبس ساعة من الذهب الخالص وكوستجها ذهب ( يعني سير الذي يربط الساعة ذهب ) فقال اي لعد تريد أشد الساعة بخيط قيمة الساعة والكوستج يتعدى 150 مليون دينار عراقي!!!!!!! عاشرا: وهي اعظمهن ولن اجعلها اولا حتى لايقال انت منحاز للحشد كونك كنت جزء من الحشششد! نعم والله انا من أمة الحشششد! لن يحدث في اي دولة تحترم نفسها وعلى مر التاريخ الانساني تقوم سفارة دولة بقتل أعظم قادة حرروا الارض والعرض وبامر من رئيس دولة السفارة( السفارة الامربكية والرئيس ترمب) وللتاريخ الحاج جمال عراقي والرجل الآخر يحمل صفة رسمية عراقية فهو مستشار رئيس الوزراء العراقي وبحمل هذه الصفة (،لثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين،) نعم والله مستشار رئيس الوزراء صح إيراني ولكنه يدخل العراق بصفة رسمية قتلوهم بطريقة جبانة وانفسنا السنة والاكراد وادعياء التشيع ( يقولون كباب ) كناية إلى بشاعة قتلهم والذين نبزوهم هم الذين جبنوا وهربوا خارج العراق والان يحكمون نعم الشامتين والذي جبنوا بالمواجهة مع الإرهاب يحكمون والاكثر فاجعة في مجلس النواب أثناء التصويت على إخراج.قوات الاحتلال انسحب الاكراد وانفسنا باستثاء ( اثنين ) ورئيس مجلس النواب يقول يا شيعة انتم المكون الأكبر وخروج امريكا ليس بصالحكم والتصويت على اخراجهم خطأ !!! نعم هكذا قال الحلبوسي والان يراد تدويره وهناك من اشترك بقتلهم يحكم نعم يحكم بلد تايه والله بلد تايه!!! القانون يطبق على الفقراء ... نحتاج ناس أهل غيرة وعندهم قلب ثابت يقول لامريكا اطلعوا ويقول للعرب السنة والاكراد اما نحن شركاء بهذا البلد او كل واحد يذهب لسبيل حاله اما( اسطبة وجعيدة ) انت تتضامن مع قاتلي وترجوا مني اخوة باي عرف ؟ تطلب من المحتل ان يبقى وهو قتل من قاد معارك تحرير أرضك وعرضك ...؟ تالب الدنيا علي باي عرف وبأي دين تزعمون انكم عرب أين عرف العرب انا شريكك وانت جعيدة لقاتلي أمن وأمان له ولا امان لي؟؟؟ ويقول لاكراد انتم شركائنا باي عرف وبأي قانون جئتمونا مستوطين من كل الدول الإقليمية( ارمينا تركيا وايران وسوريا ) وقبلناكم أخوة واتخذتموما أعداء باي عرف وبأي دين اما نحن شركاء بهذا البلد او ارجعوا إلى بلدانكم اما انكم تريدون وطن مستقل اطلبوه من موطنكم الأصلي....

5/1/2022