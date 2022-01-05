المقالات

شكرا لأهلي السنة..كفيتم ووفيتم...!


 

الدكتور عبد القهار المجمعي ||

 

تعمت التأخير في الكتابة عن ذكرى الإحتفال في ذكرى القادة الشهداء من قيادات الشيعة، أقول الشيعة لمناسبة وأنا ممن يؤمن بأنهم أبعد بكثير من قضية الطائفية، تأخرت والسبب هو رصدي لتوقع كنت قبل أكثر من علم قلت فيه الأمل بشرفاء اهلي من السنة أن يعترفوا بالفضل الذي تقدم له لهم مضحين بعشرات الآلاف من سكان الجنوب والوسط العراقي.

ما كنت أتوقعه من اهلي حصل وتمام الشكر للبارئ على نعمة ما حصل، وأنا أشاهد علماء وشخصيات السنة ورموزها على منصة الإحتفال وخلفهم صورة الشهداء القادة، قادة الإسلام الذين كانوا سباقين لإغاثة اهلنا في فلسطين والبوسنة وسوريا واليمن، امر شكرت الله العظيم عليه، وتمنيت أن تفقه البقية من اهلي السنة معنى حضورهم في مثل هذا المشهد الذي يغيض الامريكان والكيان الصهيوني لأهلنا السنة في فلسطين.

ولا عذر للمتخلف عن إحياء هذه المناسبة لعظيمين العراق حر يرفل الكرامة بسبب تضحياتهم سواء قادة او حشد قدم دون تردد.

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشامتون بالزهراء عليها السلام..!
جيشنا فخرنا..حشدنا عزنا
الانتخابات..دخلنا في سنتها المقررة ويقال عنها مبكرة
شكرا لأهلي السنة..كفيتم ووفيتم...!
استهداف ثورات الشعوب العربية
الجنرال سليماني موجود! عندما يغيب الجميع..!
من يشكل حكومة الاغلبية السياسية ؟
أعتذر منكم قادة النصر..!
أفغانستان اثرى دولة في العالم..!
هل هي حقاً عملية سياسية؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك