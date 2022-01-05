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ماذا اقول عن اليمن.. فيهم ابدال وفيهم اوتاد؟!


 

سامي جواد كاظم ||

 

اصل العرب بجدارة واعرق تاريخ للحضارة شعب البساطة والسعادة والعز والكرامة ، ومن يراهم اليوم وهم يسطرون البطولات والملاحم يتاكد انهم الاحفاد لاولئك الاجداد ، ومن له هكذا تاريخ من المؤكد يعاديه من ليس له تاريخ ، صفحات التاريخ الوضاءة لا تتنازع فيما بينها والافضل لا يقاتل الادنى بل يدافع عن افضليته من الاشرار والاوباش .

اليوم اضاف ابطال اليمن بطولة اخرى الى بطولاتهم الرائعة بالقاء القبض على ناقلة عملاقة تابعة لشرذمة دولة شعبها من كل قطر جنسية الا وهي الامارات ، ولو كانت السعودية صادقة مع الامارات لحكت لهم عن ما تلقت هي من صفعات لكنها تؤمن بالاخوة ولابد ان تشاركها الامارات في الصفعات .

السعودية تتحدث عن الشرعية ولا اعلم هل ال سعود يحكمون الحجاز ونجد بشرعية ام بخيار بريطاني ؟ ومن انتم حتى تدافعون عن الشرعية في اليمن ؟ ويا للعار والعيب عندما تصفون قوات اليمن بالمليشيا وهي في وضعها هذا مع الحصار ومرت سبع سنوات على عاصفة الجزم وانتم تتقهقرون كالغنم عندما تفر من الذئاب .

السعودية ومعها امريكا وباعترافهم وليس تجني عليهم ومعهم كذلك بريطانيا وبعض العرب الاعراب الاقزام ولم يستطيعوا ان يحققوا شبح النصر بل حققوا جرائم حرب بقتلهم الابرياء في الاسواق والمستشفيات والمدارس والملاعب، يا لخيبتكم وخيبة تاريخكم المزدحم بالانتكاسات والهزائم .

واما قرقوزات الامم المتحدة وامعتها فانهم ليسوا باقل خيبة من السعودية بل هي اقل منهم لانها بلا تاريخ وتجهل التاريخ ولا تؤمن بالتاريخ الذي يكتب قراراتهم الهزيلة على الشعوب المقهورة .

لا تنظروا الى بطولات اليمن نظرة عابرة بل تمعنوا وتأنوا وتحققوا جيدا من وضع اليمن بكل مفاصله ، وستقفون على حكومة يضرب بها المثل في ادارة بلد محاصر مع قلة الموارد المالية وبالرغم من ذلك يقاتل ويطور اسلحته ويوفر الخبز بما امكنه ويسطر البطولات .

يالخيبتكم عندما تتهمون ايران او حزب الله بمساندة اليمن وانتم تساندكم امريكا وبريطانيا وبعض خونة العروبة وتتلقون الهزائم فهل عليكم حلال وعلى اليمن حرام .

نعم تفكرون بالموقع الجغرافي لليمن بعدما كان سابقا تحت امرتكم بحاكم عميل واليوم خرجت عن ذلتكم لتعيش الاباء والحرية وتعيد تاريخ اليمن العريق .

بالاضافة الى موقعها فانكم يا ال سعود تعادونهم بسبب العقيدة ، وهذا ما لا يمكن لكم ان تنتصروا لان العقيدة هي سر انتصار اليمن  . غدا سيفتخر الابناء في اليمن باجدادهم وانتم يا ال زايد وسعود غدا هل سيفتخر مرتزقتكم بتاريخكم ؟

رحم الله محمد حسنين هيكل عندما قرا سياستكم العرجاء والعوراء وقالها بضرس قاطع لو انتصر ال سعود على اليمن اخرجوني من القبر واحرقوني ، كم هو واثق من سياستكم الرعناء .

هل سمعتم بعميل يصنع التاريخ ؟ هل سمعتم بقطاع طرق يصنعون التاريخ ؟ هل سمعتم بقراصنة يصنعون التاريخ ؟ التاريخ يشهد على اجرامهم ليفضحهم وليس ليفتخر بهم .

واما الاعلام اليمني فحقيقة هو الاخر قمة في المهنية والمصداقية ولا يؤمن بالتهريج والترويج بل يقدم الحقيقة كما هي بآلامها وامجادها .

حقيقة لا اعجب من قوم يعتقد بانه حقق انتصار عندما يعلن اليمن استشهاد احد قادته ، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان قادة اليمن في سوح الوغى ولا يختبئون خلف جدر محصنة وينقنقون كنقيق الضفادع تسمعها ولا تراها

لقد حجز التاريخ لكم يا ال سعود وال زايد عدة صفحات من الفصل المعنون سيرة بسر بن ارطاة وموعدكم الصبح اليس الصبح بقريب ؟

ارسل رسول الله (ص) خالد بن الوليد الى اليمن ليدعوهم الى الاسلام فقعد فيهم ستة اشهر ولم يسلموا ، فبعث رسول الله (ص) الامام علي عليه السلام بدلا عنه ، فما ان اقبل عليهم وصلى امامهم حتى اسلم بني همدان كلهم فكتب علي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بإسلامهم.

فلما قرأ رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتاب خر ساجداً، ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان»، مرتين.

زاد في نص آخر أنه قال أيضاً: نِعم الحي همدان ما أسرعها إلى النصر! وأصبرها على الجهد ! فيهم أبدال، وفيهم أوتاد    

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