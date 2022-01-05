المقالات

من أدوات الاستكبار العالمي في غسيل أدمغة الشباب


 

رسول حسن نجم ||

 

    في عالمنا اليوم وعلى المستوى الديني او العقائدي توجد ثلاث (مرجعيات) رئيسه ولها ثقلها في العالم:

١- البابويه في الفاتيكان وهي تمثل المسيحيه الكاثوليكيه ويتزعمها الحبر الاعظم ويطلق عليه لقب ال(بابا) ويتم انتخابه بعد موت سلفه او استقالته من قبل (مجمع الكرادله) بطريقه خاصه وسريه ويعتبرونه معصوما نعم معصوما عندما يتحدث عن الدين! وهو على رأس دولة الفاتيكان ضمن دولة ايطاليا والفاتيكان خارج الصراعات السياسيه وتتمتع بقدسيه لدى أغلب المسيحيين في العالم وال(بابا) ينتخب بمواصفات خاصه بغض النظر عن جنسيته ولانجد من يقدح فيه.

٢- الازهر في مصر وهو يمثل الآن رمزا للمسلمين السنه ، يُعين امام الازهر من قبل السلطه الحاكمه في مصر ويسير حسب سياساتها وفتاواه غير ملزمه لأبناء الطائفه السنيه بَيْد ان له تاثير عليها (ومن الجدير بالاشاره انه تأسس في زمن الدوله الفاطميه لنشر فقه وتعاليم اهل البيت عليهم السلام ، وسمي بالازهر تيمنا بالصديقه الطاهره الزهراء عليها السلام لكن بعد الهجمه التي قضى بها صلاح الدين الايوبي على الدوله الفاطميه تحول الازهر الى صرح سني مناوىء للشيعه!) وأيضا لانجد من يقدح فيه.

٣- المرجعيه العليا في النجف الاشرف ويتزعمها اليوم المرجع الأعلى للطائفه الشيعيه في العالم سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف ويتم تنصيبه من قبل الفقهاء المجتهدين لأعلميته بغض النظر عن جنسيته (وهنا بيت القصيد) ، وقبل الدخول في مسألة المرجعيه أذكر كلمة لأحد فضلاء الحوزه العلميه في النجف الأشرف لها وقع في قلبي (ان المرجعيه تاج يضعه الله على رأس من يشاء).

كثر في الآونه الاخيره( وفي سياق الحرب الاعلاميه ضد الشيعه ومرجعيتها الرشيده وغسل عقول الشباب) الكلام على المرجعيه العليا ، وأبرز سؤال هو لماذا المرجع ايراني؟ وفي مايلي اجابه مختصره وواضحه :

أولا الاسلام دين لكافة الناس (ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير) الحجرات آيه ١٣ ، ولولا ان الاسلام لايؤمن بالعنصريه والقوميه لما دخل فيه الايراني والهندي والصيني الخ ، وفي سياق الآيه الكريمه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله (يدخل الجنه ولو عبد حبشي ويدخل النار ولو سيد قرشي) والحبشه بخارطة اليوم هي أثيوبيا ، وقال صلى الله عليه وآله (لافضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى) والأعجمي هنا الغير عربي من اي جنسيه أخرى ، والقرآن الكريم والحديث الشريف في هذا المعنى كثير ومعلوم. 

ثانيا المرجع الاعلى ليس حكرا لاحد لانه يمثل دين انساني وليس قومي واذا تكلمنا بال(قوميه) فمعنى هذا يجب أن يكون المرجع ينتخب بنظام (الكوتا)! وليس الاعلميه اي يكون هناك مرجع هندي للشيعه الهنود وآخر صيني لشيعة الصين وايراني لشيعة ايران وعربي لشيعة العرب وهكذا دواليك لنتشرذم اكثر مما نحن الآن ولتقر عيون الاستكبار العالمي ولاينفقون مئات المليارات من الدولارات  لزعزعة وحدة الشيعه وتشتيت ثقلها الجماهيري والعالمي.

ثالثا ان وجود المرجعيه العليا (وليس شخص المرجع) في العراق هو شرف وتكريم للعراق من الله سبحانه وتعالى ، فماالذي فعلناه بهذا الشرف والكرم الإلهي؟

رابعا ان الجنسيه ليست دليلا على النسب فالحدود بين الدول والاوراق الرسميه وضعت مؤخرا ولاجراءات اداريه وأمنيه.

خامسا عند الكثير من العرب روح الجاهليه المقيته التي نبذها الاسلام ومن خلالها يبنون  الشخصيات بينما لانرى هذه التشنجات لدى غير العرب فهم لايتحرجون كون نبيهم عربي او امامهم او مرجعهم وخير دليل على ذلك سماحة السيد علي الخامنئي فهو سيد قرشي عربي ويتزعم دوله فارسيه تمتد جذورها لآلاف السنين وهم به فرحون وله مساندون ، فيدينون لله سبحانه وتعالى بنبي عربي وأئمة عرب ويقرؤون قرآنا عربيا ويقلدون مرجعا عربيا ويقاتلون في ارض عربيه دفاعا عن عرب وكورد وأقليات أُخرى ويجودون بالدماء من أجل فتوى الجهاد الكفائي لمرجع عربي ، بينما نجد اخواننا بل أنفسنا كما سماهم السيد السيستاني يتبعون أئمة من الايرانيين (الفرس) كأبي حنيفه والبخاري ومسلم وغيرهم كثير وهم ليسوا كفرس محل نقد وجرح بل تدرس آرائهم في حوزاتنا العلميه في الفقه المقارن.                  وأخيرا هناك عالمان مجتهدان سيدان علويان قرشيان عربيان عليان أحدهما أوصلته ايران الى القمه فهو زعيمها وآخر في العراق يعاني الأمرين حتى قال (لقد بحت أصواتنا) ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من أدوات الاستكبار العالمي في غسيل أدمغة الشباب
دروس من وحي الشهداء
عذراً يا زهراء أيها البتول الطاهرة (سلام الله عليكِ)
الأيام القادمة .. حبلى
طائفية متجددة وصحوة عراقية مرتقبة
اذكروا مثالب الفطيس مولاكم
طيبة الاغلبية العراقية وخبث الفئة الهجينة
من انتم ؟؟!! رسالة الى رغد دوحي بن ابيه
الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة الاولى) (العقل)
عندما يصبح الإنسان فارغاً يميل مع كل ريح
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك