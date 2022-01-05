من انتم ؟؟!! رسالة الى رغد دوحي بن ابيه

رياض سعد

لا يوجد ابلغ من العاهرة حينما تتحدث عن الشرف , او عندما يتحدث المجرم عن الرأفة والرحمة , او الخائن العميل عندما يتكلم عن السيادة والوطنية ... الخ , ولعل القارئ سيستغرب من هذه المقدمة ؛ لكنها الحقيقة المؤسفة , التي نشاهدها بشكل شبه يومي ومتكرر من قبل المنكوسين والمجرمين والخونة الارهابيين الذين يطلون علينا بين الفينة والاخرى من على منصات الاعلام المؤدلج الخبيث ؛ بل حتى في حياتنا اليومية نرى أكثر من يتكلم عن الشرف هو الديوث وأكثر من يتحدث عن الأمانة هو اللص وأبلغ من يتحدث الدين هو المنافق ... ؛ ولا غرو في ذلك فعندما تتكلم العاهرة والمجرمة والشاذة عن الشرف والعدل والاستقامة فأنها تحاول تعويض النقص الذي تعانيه بالإضافة الى اخفاء الحقائق وقلب الوقائع .

تصريحات هؤلاء المرضى الطائفيين والمجرمين العنصريين والقتلة المنكوسين اصحاب الشخصيات المضطربة الحاقدة والنفسيات المريضة المعقدة التي فشل الطب القديم والحديث في علاجها ؛ خطرة جدا , الا ان الامر الاخطر من ذلك ؛ تداول وسائل الاعلام لتلك التصريحات الصفراء , وشيوعها بين المواطنين .

ان هذه الفئة المارقة ذات الجذور الاجنبية الطارئة والحاقدة ؛ تعمل جاهدة على تزييف حقائق التاريخ المعاصر وتزيين اعمالهم المشينة وتبييض صفحات تاريخهم الاسود المليء بالدم والظلم والحقد والخراب والدمار والعمالة والخيانة , وادعاء الشرف والوطنية والنزاهة والرحمة والعدالة , فهؤلاء الدجالون الماكرون يراهنون على انعدام الوعي السياسي و نسيان الاحداث الاليمة من قبل المواطنين العراقيين ؛ لان ذاكرة العراقيين مخرومة كما يدعون .

وللأسف الشديد قد تنطلي حيلهم واكاذيبهم على بعض السذج والجهلة من ابناء الامة العراقية ؛ على الرغم من ماسي عهدهم الاسود وبشاعة جرائمهم التاريخية , ناهيك عن كلامهم الباهت الخالي من المصداقية وملامحهم المثيرة للشك والريبة والاشمئزاز ؛ الا ان احرار العراق لهم بالمرصاد فلا تفلح كل مساحيق التجميل في تبييض تلك الوجوه الاجرامية الصفراء وتغيير تلك السحنات المريضة الحاقدة ؛ ولا تنطلي اساليبهم الماكرة على ابناء الامة العراقية الاصلاء .

ومن هذه المصاديق المنكوسة المجرمة رغد بنت دوحي بن ابيه مجهول الاصل والهوية ؛ اذ التقت قناة العربية المشبوهة والمعروفة بعدائها السافر للعراق والعراقيين ب عدوة الامة العراقية وبنت عدوها الاول المجرمة رغد ؛ وكالعادة صرحت هذه العاهرة الصفراء بتصريحات اكبر من حجمها وحجم ابيها المأبون دوحي , ومما جاء في هذا اللقاء الاعلامي المشبوه والمقزز والمثير للاشمئزاز والتقيؤ ؛ قوله : (( احن ناس اسياد بلد )) ..!!!

ليت شعري بماذا اعلق وماذا اقول ؟؟!!

من انتم ؟

وكيف اصبحتم اسياد العراق العظيم ؟!

قبل الاجابة عن هذين السؤالين لابد لي من الاستشهاد بالرسالة التي بعثها العقيد المتقاعد رياض ال شلبية والمقيم بولاية في ولاية ميشكان الأمريكية : رسالة إلى رغد ابنة المقبور دوحي عنونها الى (...) رغد ابنة الرئيس .. هكذا نشأ الوالد الحنون ؛ وقد كشف فيها الحقائق المغيبة والتي عرفها العراقيون لاسيما البغداديون منهم , وهذا نص الرسالة : ((هذه هي نشأة والدك الحنون والرؤوف والطيب اليتيم والتي هي جزء من الشعور بالنقص والعار من السنوات الاولى لحياته، ان هذه الحقبة الزمنية من نشأة والدك ومنذ ولادته الى يومنا هذا وعبر مراحل حياته وما فيها من ذكريات لم يتح لك التعرف عليها منذ ولادتك وحتى كتابة هذه السطور مما جعلك تعتقدين انك من سلالة الانبياء والملوك والامراء ولتقولي ما تقولي عن العراقيين وتصفينهم بالغدر والخيانة وعن الجندي العراقي بانه هرب ولم يقاتل متناسية بان والدك واخوتك هم اول من هرب من القصر وبعدها هربوا من بغداد ولو كان لهم مأوى خارج العراق لهربوا له، ولو تعلمين كم اعدم من الجنود العراقيين في قادسية والدك المشؤمة بمجرد ان يترك الموضع الدفاعي ولو لعدة امتار وتعتبر خيانة كبرى. كان الاجدر بابيك واخوتك وعشيرتك اذا كان لهم ذره من الشرف العربي او الوطني ان يدافعوا عن القصر الجمهوري وعن بغداد ولا يخرجوا مذعورين هاربين متخفين في البيوت وكانوا عرضة للبيع ليحصل بهم ربيبهم الزيدان (ثلاثون مليون دولار)!.

ولنعود لنشأة والدك الحنون... ان اكثر العراقيين وخاصه مثلث تكريت الرمادي يعرفون ان حسين المجيد الذي ينتمي الى عشيرة البو ناصر ليس هو الاب الشرعي والحقيقي للوالد صدام ولا يشك اثنان وخاصة من ابناء تكريت والمترددين عليهم من الرمادي والمناطق المجاورة من ان هذه القصة حقيقية وقد قصاها لي احد اصدقائي سنة 1978عندما كنا نعمل سويا وهو الاخ خضير مخلف الجوزة من ابناء الرمادي حيث كان والده يشتغل بتجارة الزيوت والتمور بين الرمادي وتكريت في زمن مولد صدام وبعدها، وقد حدثه والده بقصة مولد صدام وهو لا يقصها الا لمن يثق بهم ثقه مطلقة وانا اول مرة اذكر اسم هذا الشخص لان الخطر لم يعد موجودا بعد زوال النظام وتنفس الحرية .

ان اول العقد النفسية في شخصية والدك وكثير ما يعاني منها هذه القصة المعروفة عندما كانت والدة ابوك الحنون تعمل خادمة في بيت احد التجار ومن اصدقاء جدك خيرالله طلفاح , وحدث لها من هذا التاجر ما حدث ويقال انه يهودي فزوجوها من حسين المجيد ذلك الرجل المسكين المهبول وعندما وجد مالا يريده ولا يرضاه اخذ يتمتم ويهمهم وشاع الخبر ولزم التخلص من المشكلة فقتل المسكين حسين المجيد ، قتله اخو خيرالله طلفاح ليتخلصوا من هذا العار ومن هذه الفضيحة وبعدها يولد صدام.

وتتزوج امه من ابراهيم الحسن (الملقب بالزكلبي) ويعيش اليتيم بكنف الزوج الجديد الذي كان يكرهه كرها شديدا ولقب الزكلبي هذا مأخوذ على ابراهيم الحسن لأنه يتقلب على النساء.

وعند بلوغ صدام 12 عام سمع من الصغار في الملعب ان اباه قتله خاله وووو فما كان من هذا الشقي الصغير الا ان يقتل خاله قاتل اباه وبذلك احس الخال الثاني خيرالله طلفاح بهذا الخطر وشقاوة هذا الصبي فاستقدمه الى بغداد وهنا تبدأ المرحلة الجديدة في حياة اليتيم الشقي وهذه الصورة الحقيقية والواضحة لنشأة ابوك الصبي في بغداد والمعروفة بالأخص لدى سكان منطقة التكارتة في جانب الكرخ حيث تعرف على مجموعة من النشالين واصحاب السوابق وقطاع الطرق ومحترفي مهنة اللواط ... ويلتقون في مقهى صغير في منطقة قريبة من سينما بغداد مقابلة لمطعم باجة ابو طوبان وعمل ((ِسكِن )) مع السائق كريم لعابه في احدى الباصات الخشبية على خط علاوي الحلة- رحمانية والى مدينة الكاظمية وكان هذا السائق من اشهر المنحرفين في بغداد في ذلك الوقت وحكاية ابوك اليتيم في كراجات ومقاهي علاوى الحلة تعد من الحكايات المثيرة في الشارع البغدادي... ان الجانب الكبير من الأحداث والشواهد معروفة في بغداد وفي نطاق واسع وبالأخص في منطقة الكرخ فسكان تلك المنطقة يعرفون ويتذكرون الحادثة الشهيرة للعصابة المعروفة عندما اعتدوا بالهجوم والضرب بالسكاكين على احد المواطنين ليلا وقاموا بتسليبه عندما كان مارا بالقرب من مدخل سينما (ريجنت) القريبة من مدخل جسر الاحرار في منطقة الصالحية في بغداد وسلبوا منه نقوده وساعته وخاتم زواجه وما معه من حوائج ويهرع ناس من المنطقة لنجدته ويخبروا الشرطة في مركز الرحمانية وتقوم الشرطة بالبحث عن الجناة وتتابعهم وتلقي القبض عليهم في مقبرة الشيخ عمر وهم كانوا يتعاطون الخمرة والمخدرات واشياء اخرى وعندها اصدر قاضي تحقيق الكرخ يوم 3/ 12/1 195 امر القبض والتوقيف بحقهم وثبت من التحقيق والتحري ان التهم الموجهة لهم هي عدة سرقات حدثت في منطقة الرحمانية قرب سينما (زبيدة) واعمال سلب ونهب في ساحة المتحف وفي منتزه المطار القديم المجاور للمحطة العالمية ؛ وذكر التقرير والموجودة لدينا نسخة منه نحتفظ بها مع امر التوقيف من قاضي التحقيق لمنطقة الكرخ (سوف يأتي نشره في الوقت المناسب) اسماء المتهمين بالتقرير وكما تسلسل فيه: علي ماما (رئيس العصابة) , خالد دونكى , حمودي الأقجم , طالب ابن ماهيه , قيس الجندي , باسم المعيدي , محمد شعيطه (لاعب كرة قدم), صدام حسين التكريتي (وكان اصغرهم) .

وحكمت محكمة الكرخ على هذه العصابة بأحكام متفاوتة وكان الحكم على صدام بالسجن لمدة سنة لصغر سنه قضاها متنقلا بين سجن الاحداث وموقف مركز شرطة الرحمانية وكان المفوض (صالح) يعمل آمراً لمركز الشرطة وهو شاهد عيان ان كنت تحتاجين له الان ليسرد لك ما حدث مع الوالد وكما راها هو وهو الان شيخ كبير السن ويسكن في بغداد!.

لقد تركت هذه الاحداث المبكرة في حياة الوالد الحنون صدام انعكاسات كبيرة على حياته فيما بعد لأنه دخل السجن في مرحلة حرجة من عمره وهو في بداية دور المراهقة، وتعرض للانحلال والسقوط الخلقي (المعذرة يا سيدتي هذه وقائع حقيقية قد تزعجك عندما يقرئنها الاميرات والملكات المضيفات لك).

وعندما سمع الخال خيرالله طلفاح بهذه الاحداث انزعج وغضب كثيرا وثارت ثائرته على صدام بعد ان تم تداول الاخبار في المنطقة وبين الاهالي وخاصة التكارتة واخوال الوالد من البو ناصر فاخذوا يطلقون عليه لقب (دوحي)...!

وطرده خاله من بغداد ليعود الى امه في تكريت وهنا يكون امام زوج امه ابراهيم الحسن والذي يكرهه كثيرا وبعد فترة قصيرة لم يتحمله زوج الام فطرده من البيت ورجع الى بغداد مره ثانية ليلتحق بالمقهى الصغير الذي كان يعمل به سابقا، وفي هذه الفترة خرج من السجن احد افراد العصابة وهو الرقم (2) طالب ابن ماهيه ليلتقي مع صدام وفي هذه المرة يكون صدام قد بلغ اشده لتكون العلاقة متينة ومتطورة في فن الاجرام والقتل والاغتصاب وحدثت الحادثة الشهيرة اللاأخلاقية في مسرح ملهى الفارابي والذي كانت تديره المطربة المشهورة لميعة توفيق حيث تم اغتصاب المدعوة بدرية محمد وعلى مرأى الناس في المسرح وتم ضرب المدعو سلمان توفيق شقيق المطربة لميعة توفيق وقيدوه على احد الكراسي وجردوه من سلاحه وقطعوا خط الهاتف بعد ان رفضوا قطع التذاكر للدخول!

وقد استطاع احد الحضور الهرب واخبر الشرطة في مركز البتاويين ، واصدر قاضي تحقيق البتاويين امر القبض عليهم بعد التعرف على اسمائهم وهوياتهم من صاحبة الملهى وهم كل من : طالب ابن ماهية , قيس الجندي , جبار الكردي , صدام التكريتي , محيي مرهون , باسم المعيدي , محمد فاضل الخشالي (الملقب ابو زكية) .

وهنا يحدث تطور في عمل هذه العصابة وتكون علاقة مع المحامي فيصل حبيب الخيزران الذي علق القضية وهناك سر في العلاقة مع الخيزران والعصابة وتتطور العصابة لتصبح ذات نفوذ وسطوة كبيرة وتتطور وتصبح بعد ذلك منظمة ارهابية اسمها (حنين) وينظم اليها مجموعة من الشقاوات والمجرمين ومنهم : ناظم كزار لازم (الملقب بساطور المنظمة) , والمرعب في عناصرها المجرم الملقب (ابو العورة) , جبار محمد الكردي (الملقب جبار كردي واخوانه ستار وفتاح كردي) , سعدون شاكر العزاوي , وهاب كريم , رزاق لفتة , فاضل الشكرة , محمد فاضل الخشالي , محي مرهون : وهو أحد أبرز نجوم المسرحية الاجرامية التي عملتها المخابرات الصدامية في بداية السبعينات وقتلوا فيها من يريدون قتلهم من ضحاياهم من المواطنين الابرياء والمعروفة بحوادث (ابو طبر) وكان ادى فيها المحامي فيصل الخيزران دور بارز! , علي رضا باوه , صدام التكريتي .

ولتعلمي يا سيدتي المصون ان منظمة اباك (حنين) والذي كان يتبجح بأنشائها لها تاريخ حافل بحوادث القتل والا جرام والاغتصاب والاغتيال والسرقة والتجاوز على الحرمات وان عناصرها من اصحاب الشذوذ الجنسي وتربية الكراجات، ولو نبين لك اسماء من قتلوا على يد عصابة والدك لتفوق بعضها على من قتلوا في الحوادث الاخيرة وما يرافقها من الغدر والبشاعة والارهاب ليس له مثيل حتى يصعب على من لم يشاهدها ان يصدقها.

العقيد رياض ال شليبة . مشيكان الولايات المتحدة )) .

هذا غيض من فيض ؛ فتاريخكم القذر مليء بالنجاسات والجرائم والجرائر والموبقات ايتها الشاذة ؛ هل عرفتي الان من انت ومن انتم ؟؟

مراجعة بسيطة لتسلسل ابوك ضمن عائلة ( الزكلبي ) الساقط المدعو ابراهيم حسن والذي حور اسمه فيما بعد ليصبح ابراهيم الحسن سوف تتعرفين فيها عن حقيقة اصلك !!

وهذا تسلسل اشقاء دوحي من امه العاهرة صبحة : دهام ابراهيم الحسن الاخ الاكبر عمرا ثم المدعو زورا وبهتانا صدام حسين المجيد ثم وطبان ابراهيم الحسن ثم سبعاوي ابراهيم الحسن ثم برزان ابراهيم الحسن ؛ لاحظوا اين يقع المجرم دوحي (( صدام)) حسب عمره بين اشقائه المجرمين من امه ؛ و هذا اكبر دليل على كونه لقيطا الحق بالمعتوه حسين مجهول الاصل ومن ثم تبناه السافل المنحط المدعو ابراهيم حسن ؛ وهذا الامر ليس بمستغرب فهؤلاء ما هم الا مجهولي الاصل والهوية وابناء عواهر وشوارع ومن خدم وصبيان وسبايا الاتراك العثمانيين الذي جاءوا بهم من الاصقاع البعيدة ؛ فكانوا اولئك من اشر الزراع و كان هؤلاء من انجس البذور التي ارتوت من دماء العراقيين الاصلاء لتكون شجرة طلعها كأنها رؤوس الشياطين , فهذه السلالة الهجينة الساقطة تعتبر من انجس بقايا الاحتلالات الاجنبية الارهابية .

وهذه القصة القديمة والتي رووها العقيد رياض يعرفها الكثير من البغداديين – لاسيما اهل الشواكة وعلاوي الحلة والكفاح وابو سيفين - والتكارتة وغيرهم ؛ فقد قام ( صدام ) بتصفية العديد من الاشخاص الذين مارسوا معه اللواط وكان اخرهم جبار كردية وابن اخته البريء جاسم .

ماذا ننتظر من شخص تغتصب امه امامه ومن قبل شخص ساقط ارعن سافل مجرم كالزكلبي ابراهيم حسن ويتعرض لأشد العقوبات من قبل نكاح امه الفظ القاسي ؛ ويسمع من اقرانه الذين يعيرونه بين الحين والاخر بمقتل المدعو حسين والذي يدعي انه اباه – كالغرقان الذي يحاول التشبث ب قشة – اقسى الكلمات , ناهيك عن تعرضه للتحرش الجنسي واستغلاله من قبل شقاوات بغداد , بالإضافة الى البيئة القاسية والمجتمع المنحط الذي نشأ فيها - في قرية العوجة مسقط راس الهمج الرعاع القرج مجهولي الاصل والهوية - والذي لا يعرف الرحمة ولا يعترف بالقيم الاخلاقية العراقية و العربية و الاسلامية والعشائرية ؛ كل هذه الاسباب ادت فيما بعد الى انتقام اللقيط المأبون دوحي من العراقيين شر انتقام , ولا زال هذا الحقد يسري في دماء هذه السلالة الهجينة المجرمة , فهؤلاء لا يلدوا الا كاذبا سفاحا وفاجرا كفارا .

وهل تعلمين ايتها العاهرة ان سبب اعدام الشاعر العراقي الاصيل غازي ثجيل عام 1987

قصيدة شعرية , مجرد قصيدة تؤرخ لموبقات سلالتك العفنة ؟! ؛ وكان مطلعها :

ام ثوب الاحمر بل العرب مفضوحة ... امنين جبتي هل النغل صبوحة

ليتك كنت حيا الان يا غازي كي تسمع رغودة بنت النغل المأبون دوحي حفيدة ام ثوب الاحمر تتدعي العفة والزعامة والسيادة ؟؟!!

فعن اي سيادة تتكلم تلك القرجية الشاذة مجهولة الاصل بنت اللقيط دوحي ربيب الزكلبي ابراهيم حسن والشاذ المأبون خيري طلفاح وشوارع بغداد ؟!

ولعلي لا اجد مصداقا ينطبق عليه الحديث المنسوب للنبي محمد اكثر من هذه السلالة الهجينة والعائلة اللقيطة ؛ فقد جاء سأل النبي عن اشراط الساعة , فقال : (( ... وإذا رَأَيْتَ الحُفاةَ العُراةَ الصُّمَّ البُكْمَ مُلُوكَ الأرْضِ، فَذاكَ مِن أشْراطِها، وإذا رَأَيْتَ رِعاءَ البَهْمِ يَتَطاوَلُونَ في البُنْيانِ، فَذاكَ مِن أشْراطِها ... ))

لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كلاها وحتى سامها كل مفلس

هزلت ورب الكعبة ؛ وما عشت اراك الدهر عجبا , العاهرة المجرمة رغودة بنت العاهرة سجودة وحفيدة الساقطة الشهيرة الراعية صبحة , بنت دوحي المأبون الملحق بالمعتوه الراعي حسين وربيب الساقط الراعي ابراهيم الزكلبي تتدعي انها واهلها اللقطاء الهمج الرعاع والمرتزقة الرعيان اسياد العراق العظيم ؟؟!!

هل كان المجرم ابوك او واحد من الزناة الزكلبية (( الهتلية العفطية السرسرية )) الذين مارسوا السفاح مع جدتك الرخيصة صبحة كان يمتلك ولو شبرا واحدا من الارض حتى يصير كل العراق لكم يا بنت دوحي بن ابيه ؟؟!! .

وعلام كانت تحسب سلالتكم سلالة اللقطاء العواهر وقطاع الطرق الهمج المجرمين ... هل تحسب على العوائل الدينية , او بيوت المشيخة العشائرية المعروفة , او بيوت التجار والوجهاء , او بيوت الثقافة والعلم والادب ... الخ ؟؟

الجواب : كلا ؛ فما انتم الا حفنة من ( الكاولية ) القرج السفلة الانذال وعصابة لملوم من بقايا وفضلات الاتراك العثمانيين النجسة ؛ وانت نفسك تصرحين في احدى لقاءاتك الصفراء : (( ان اهالي قرية العوجة اللملوم ما هم الا عبارة عن اشخاص فقراء اكبر شخصية فيهم كان يمارس مهنة التعليم – معلم - )) ؛ فها انت تكشفين عن مدى البؤس الذي كان يعانيه سكان العوجة الملعونة وكابيك انت استهزئت بمهنة التعليم وقلت ان خيرهم كان معلما ؛ وان دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى حقدكم وكرهكم للعلم والتعليم والعلماء , ولعل الوضع المعاشي المزري الذي وصل اليه المعلم في عهد ابيك النغل بحيث ان راتبه الشهري لا يستطيع ان يشتري به طبقة من البيض أكبر دليل على ما قلناه انفا .

وماذا ننتظر من الكذابة بنت الافاك ؟ فهي كابيها ليس لها مبدأ ولا اخلاق ولا قيم ثابتة ؛ فهي ممثلة متقلبة تارة تخرج علينا محجبة حزينة واخرى متبرجة فرحة , متلونة حيث تكون المصلحة ، لا يردعها دين عن اليمين الفاجرة والكذب ولا اخلاق عن الخداع والمكر والتمثيل ، ومن شبه اباه فما ظلم , تفعل كل الموبقات في سبيل تحقيق أهدافها المشبوهة الا انه تحاول طمس كل تلك الحقائق من خلال تزوير الوقائع واللعب بالكلمات كيفما تشاء اذ تصف تلك الجرائر والمنكرات بانها قرارات يجب اتخذاها ضمن نطاق الحكم والمسؤولية باعتبار ان الضرورات تبيح المحظورات ؛ الا ان حكم ابيها القائد العار الضرورة - كما يحلو له تسمية نفسه بهذا اللقب - كله ضرورات من بدايته الارهابية الى نهايته المخزية ؛ وبناءا على ما تقدم استباح المجرم دوحي مع باقي المجرمين من ابناء سلالته الهجينة دماء واموال واعراض العراقيين فنظامهم أباح كل شيء واحل كل جرم إلا الطهر و الرحمة والعدل والحق والصدق والخير والوطنية والعدالة الاجتماعية ... الخ ؛ فكان فعل الرذيلة لديهم شرف , والموبقات لديهم حلال , والشرف لديهم خرافة , والرحمة تعني لهم الضعف , والصدق يعني الغباء , والكذب والمكر والتمثيل والخداع بنظرهم سياسة وذكاء ؛ وكان العنف والاجرام والتعذيب والارهاب الهواء الذي يستنشقوه ومن دونه فهم مجرد امعات حقيرة وحيوانات ذليلة .

وهؤلاء الهمج القرج اللملوم يعتقدون ان ما يفعلونه وما يعتقدونه يمثل السياسة ؛ ونظرة خاطفة واحدة للمقارنة بين العهد السياسي الاسود والحكم الهجين لتلك السلالة العفنة وبين سياسات دول العالم المتحضر بل بعض دول الجوار آنذاك تكشف لنا مدى البون الشاسع بين السياسة الوطنية لأولئك والعهر السياسي لهؤلاء الاوغاد ؛ اذ ان العهر السياسي يعني الخروج عن المألوف ، ومناقضة السلوك الصحيح السوي ، سواء على المستوى الأخلاقي العام ، أو على الصعيد السياسي ، وهذا ما كنا نشهده على الساحة العراقية من قبل مجرمي الفئة الهجينة وجلاديها والسلالة اللقيطة مجهولة الاصل .

كيف نست او تناست العاهرة رغد كل تلك الجرائم البشعة والمجازر الرهيبة والظروف العصيبة التي عاش فيها العراقيون الاصلاء في حكم ابيها المأبون وسلالتها العفنة ؟؟!!

تلك الحكومة الهجينة البعثية الصدامية الفاسدة اهلكت العراقيين بالفقر والامية والمرض والعذاب والموت الزؤام والجوع والحرمان ؛ هذا هو العهر الحقيقي الذي يستحق الرجم بالحجارة حتى الموت ايتها العاهرة , وليس لأعضاء الحكومة الاجرامية فقط بل لكل اتباعها من الارهابيين والشواذ المجرمين .

والاعلام الخبيث هو يغذي وباستمرار اللاوعي فينا بالخوف والرعب والقلق والتردد والحيرة والضياع , ويعمل على تغييب الوعي والعقلانية والواقعية ؛ فبعض القنوات والصحف التي يملكها المشبوهون والمؤدلجون لا تمثل سوى قنوات بربوغاندا محضة كلها اكاذيب وافتراءات ومؤامرات , و كثير من الاعلاميين باتوا عاهرين مهمتهم الكذب وتدمير الحقيقة يمكن ان يبيع وطنه وشعبه من اجل حفنة من الدولارات .

هؤلاء المنكوسون هدفهم اصابتنا بالشلل الفكري والاعاقة الفكرية وتغييب الوعي السياسي ؛ من خلال ما نشاهده ونقرأه ونسمعه من حقائق مزورة دون ان نفكر في نقدها علميا ؛ فما نراه هذه الايا م من تداول للشعارات والكلمات المسمومة للمجرمة رغد ومن لف لفها من اعمدة السلالات الاجنبية الهجينة ومن اذيالهم البعثية عبر المنابر والقنوات الإعلامية والمواقع الاخبارية، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف لنا حقيقة وحجم المؤامرات فهؤلاء المنكوسون وبالتعاون مع القنوات الاعلامية الخبيثة والاقلام الملوثة والاعلاميين والكتاب المرتزقة المأجورين يعملون جاهدين على تغيير قناعات الامة العراقية وتحريف تاريخ الشعب العراقي المعاصر من خلال الادعاءات الكاذبة وقلب الحقائق وتزوير الوقائع , ويحاول هؤلاء الاوغاد عرض سمومهم وكـأنها مجرد لقاءات اعلامية وتصريحات سياسية او تاريخية محايدة او منصفة , الا ان الحقيقة تقودنا الى معرفة وكشف الاخطار المحدقة بنا من خلال ما يخطط له هؤلاء المجرمون الذين يعدون ان وسائل الاعلام ما هي الا ساحات معارك تتبارز فيها الاقلام العراقية الاصيلة مع تلك الأقلام الاجنبية الهجينة العميلة المرتزقة والمجندة لتصفية الحسابات مع الاغلبية العراقية ومع العراقيين الاصلاء ... .

وكالعادة تملقت المنافقة بنت المنافق الدجال للامة العربية وللسعودية وللكويت وبدأت تثرثر بكلام تافه اشبه بالهذيان علها تحصل على فتات الموائد من هؤلاء - فعمر الجوع فيهم يمتد الى سبع سلالات - اولا , وتعويضا للنقص الذي تعانيه ثانيا , ومحاولة ايجاد هوية لها ولسلالتها المجهولة ثالثا ؛ فهؤلاء المنكوسون يكرهون العراقيين بنفس القدر الذي يتملقون فيه للدول العربية ..!!

الا ان بعض العرب والاعراب – لاسيما اهل الكويت - كانوا لها بالمرصاد فجاءت الردود قاسية والتعليقات قوية ؛ فهم يعرفون حقيقتها وحقيقة ابيها وجوهر سلالتها الهجينة ولا تنطلي عليهم تلك الخدع والاكاذيب والاساليب والمسرحيات الاعلامية الصدامية القديمة البائسة , ومن هذه التعليقات, تعليق الاعلامية الكويتية مي العيدان على مقابلة رغد صدام حسين التي أجراها الإعلامي الجزائري صهيب شراير وبثت على شاشة “قناة العربية”.

ونشرت مي العيدان مقطع من المقابلة والتي اجابت فيها رغد عن سؤال ان كانت تعتبر ان وقت صدام حسين كان افضل للعراق من الوقت الحالي بالقول : (( اسمع من الكثير من الناس نعم انه وقتنا وقت عز كان والناس عايشين بعز وتقدير عالي ومحد يقدر يسيء لهم عدا انه الذي يسيء الى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل اخر وقد يميل التعامل الى القسوة لكن بشكل عام طبعا بلد مستقر وبلد ثري وبلد خيراته كثيرة وبلد ناس مرتاحة مع الصعوبات التي مرت بها الناس لكن الناس كانت عايشة وعلى الاقل مأمنة على اولادها وعلى حياتها على رزقها بالقدر الممكن )) .

وعلقت مي العيدان على كلام رغد صدام حسين بالقول : (( يحليلج و ليش ما تقولين ما في احد كان عايش بعز بالعراق الا انتي و سلالتك و سلالة الطاغية صدام حسين تقولين كان بعز اَي عز و البلد كان مديون لكل دول العالم بسبب جنون العظمة اللي كان يجتاح غرور صدام حسين اَي استقرار و بحرب ايران ٨ سنوات مليون عراقي ماتوا و خلصت الحرب ما انتصرتوا فيها )) .

وتابعت مي العيدان: (( ما تتكلمين عن البيوت و الاراضي اللي نهبتوها من العراقيين انتي و المعتوه اخوك عدي والنَّاس اللي عذبتوهم قاعده تتكلمين ببتسامه و انتي على قولة العراقيين – نغوزه – يعني تضحكين و تلدغين لو عندك شجاعه تكلمي انتي واهلك وخواتك قاعدين الحين تصرفون من وين اخاف من ورث جدك اللي بالعوجه كله من فلوس الشعب العراقي و المساعدات اللي كانت تقدم للعراق وتحولت الى ارصدتكم عايشين مرفهين والشعب ناقصه كل أسس الحياه ))

ويروي شخص مغترب - ( لقبه : مغترب غربه مرارتها في ذاتها ؛ علق على كلام الاعلامية الكويتية ) - من نفس السلالات الاجنبية الهجينة شهادته حول العائلة اللقيطة ؛ قائلا : (( انت لا خريجة كلية ولا اختصاص لغة انكليزية ؛ فأنت كأمك وخالاتك كسلانات فاشلات في الدراسة كما تروي جدتي التي عاشرت خالاتك , فانت تخرجت من صف السادس الابتدائي بالشافعات والوساطات , وانت واخواتك كنتن طوال السنة راسبات في الامتحانات وفي اخر السنة وبقدرة قادر تنجحن ... ثم يقوم ابوك بتزويجكن برجل من رجال القرية .. الله يرحم العفن والشقوق التي كانت ب اقدام امك سجودة المتسولة الشحاته ... )) .

وقد نشرت مجلةForeign Policy قائمة بأسوأ خمس بنات في العالم وكلهن من بنات الرؤساء وجاءت بالمرتبة الثانية المجرمة رغد .

ومما جاء فيها : (( وهي ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتبلغ من العمر 41 عاماً، وشهدت العلاقات بينها وبين والدها مداً وجزراً في أوقات كثيرة، وفي عام 1995 انشق زوجها حسين كامل، أحد أبرز وزراء صدام حينذاك، وهرب مع زوجته إلى الأردن، لكن صدام أقنعهم بالعودة إلى العراق عام 1996 وما إن وصلوا إلى بغداد حتى أجبر زوجها على تطليقها، ثم قام بإعدامه.

ولم تبد رغد وقتها أي حقد أو إنكار لما فعله والدها بزوجها، حتى عادت بعد سنوات لتقول، إن كل العائلات يحصل بين أفرادها سوء فهم أحياناً.

وبعد فرارها إلى الأردن عام 2003، حظيت رغد برعاية العائلة المالكة في الأردن، على عكس ملايين العراقيين الذين شردوا في أنحاء المعمورة، فحظيت رغد بمنزل فخم، وخدمة ورعاية وأموال أغدقت عليها من القصر الأردني.

لكنها على الرغم من هربها من بلادها كتبت إلى النائب العام الأمريكي آنذاك جون أشكروفت تطالبه بكل ما وجدته القوات الأمريكية من أموال ومجوهرات في قصور والدها الرئيس السابق )) .

ولعل هذا التصريح الذي تفوهت به المجرمة رغد في اثناء اللقاء وهذا نصه : (( اسرار عائلتي لا يمكن ان افصح عنها ابدا تحت اي ظرف )) ؛ يكشف لنا وبما لا يدع مجالا للشك انها ربيبة ذاك الجلاد العميل الذي علمه الاجرام والارهاب والكذب والخداع والتمثيل والتلون كالحرباء وعدم البوح بأسرار الجرائم والفواجع والاجراءات الحكومية الارهابية التي مورست بحق الشعب العراقي الاعزل , فهذا التصريح يكشف لنا مدى ما جناه ذلك النظام الارهابي والعائلة اللقيطة الهجينة من موبقات وفضائح وفظائع لا انسانية ولا أخلاقية ؛ فهؤلاء الاوغاد حملوا في قلوبهم حقدا دفينا طوال عقود من الزمن للامة العراقية الاصيلة ؛ فمن منا لا يعرف اسرار عائلتك ؟!

هي اسرار العمالة والخيانة والغدر والفتك والاجرام والعنف والارهاب والمجازر والمقابر الجماعية ؛ ولو كانت تلك الاسرار مكارم ومناقب وشيم لتشدقت بها وصمّت اسماعنا بها الا انك تعرفين جيدا مدى خطورة وبشاعة وفظاعة تلك الاسرار لذلك لا تستطيع البوح بها ايتها المجرمة ؛ وسأنقل لك ايتها المجرمة العاهرة الشاذة سرا من هذه الاسرار التي لا تبوحين بها للملأ , فقد نقل الدكتور خلف عبد الصمد – في لقاء معه في قناة البينة - عن احدى العوائل المضطهدة في زمن ابيك نغل العوجة وسفاح تكريت ومأبون بغداد ؛ انها توسطت لدى الاجهزة القمعية ودفعت الاموال الكثيرة من أجل طلب واحد لا غير ..!!

أتعلمين ايتها العاهرة ما هو ؟؟

فقد كان ابنهم الذي لا يزال في ريعان شبابه معتقل في الشعبة الخامسة سيئة الصيت في الكاظمية المقدسة وقد حكم عليه بالإعدام بواسطة ماكنة المثرامة البشرية ؛ وكان من عادة اوغاد تكريت وزبانية ابيك النغل انهم يدخلون الضحية في هذه الماكنة الجهنمية الرهيبة من جانب قدميه حيث تبدأ عميلة الثرم رويدا رويدا وببطء شديد كي يتعذب الشخص اكثر ؛ فما كان من هذه العائلة المضطهدة الا ان تتوسل بهؤلاء الاوغاد وتدفع الاموال من اجل ان تبدأ عملية الثرم من الرأس اولا كي يموت ابنهم المعتقل بسرعة ولا يعاني الام الثرم البطيء ..!!! .

وفي الختام ارجو من الاقلام والاصوات العراقية الاصيلة الحرة توعية الجماهير العراقية وحثهم على مطالبة الحكومات العراقية بمتابعة وملاحقة فلول هذه السلالة الاجرامية القذرة ولاسيما عائلة السفاح دوحي بن ابيه وانزال اقسى العقوبات بحقهم وتنظيف البيئة من جراثيمهم وتطهير الساحة العراقية من نجاستهم وقذارتهم واسترجاع الاموال المسروقة منهم واسقاط الجنسية العراقية عنهم لأنهم ليسوا عراقيين ولا عرب؛ وللمجرمة المطلوبة للامة العراقية اولا وللعدالة ثانيا سجل حافل بالجرائم والمؤامرات فهي متهمة بدعم العصابات الطائفية الارهابية في العراق بل ان لها دورا خطيرا في ارتكاب مجزرة وجريمة العصر ( مجزرة سبايكر) بالإضافة الى عقد الاجتماعات واللقاءات المشبوهة بالعناصر البعثية والارهابية والطائفية والاجرامية للتآمر على العراق والعراقيين واجهاض التجربة الديمقراطية؛ لذا ادعو كل الشرفاء والاحرار العراقيين المنتشرين في اصقاع المعمورة بالعمل الجاد من اجل القضاء المبرم على هذه السلالة القذرة والتي لا تعترف الا بمنطق القوة؛ فهذه السلالة لا تعرف معنى القيم والتغيير الايجابي والتداول السلمي للسلطة والحق والعدل والرحمة والوطنية والانسانية .