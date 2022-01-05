الخطابة في القرآن الكريم (الحلقة الاولى) (العقل)

الدكتور فاضل حسن شريف

للخطابة مرتكزات سوف نتطرق لها في حلقات. فعلى الخطيب الاهتمام بالحقائق العلمية والابتعاد عن الخرافات التضخيمية واستخدام العقل بدل السير وراء كلام هذا وذاك او ما يسمى بالعقل الجمعي ونظرية المؤمرات التي تعتمد على قراءة المستقبل والاوهام. ذكرت عشرات الايات التي تؤكد على استخدام العقل. والله تعالى خلق الانسان وميزه عن بقية مخلوقاته بالعقل لذلك تكررت عبارة "أَفَلَا تَعْقِلُونَ" في عدد من الايات منها "وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ" (يس 68) وهذه الاية مثال سهل وواضح على الخطيب اختياره ضمن ايات فيها افلا تعقلون.

ركزت عبارة افلا تعقلون على الحديث او الخطاب مع الاخر "أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَاتَعْقِلُونَ" (البقرة 76). وفي الحوادث التأريخية "وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (ال عمران 65)، و (يونس 17). وللمقارنة بين حالتين وخاصة ثواب الاخرة "وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (الانعام 32) (الاعراف 169)، و (هود 51) (يوسف 109). والتفكر (الانبياء 67)، "وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ " (المؤمنون 80)، و (يس 68) (الصافات 138). لذلك على الخطيب الذي يتطرق على مصطلحات الحوادث التأريخية والتفكر والمقارنة بين الخير والشر ذكر ايات فيها افلا تعقلون او تتفكرون.

واهتم القرآن بعلاقة القوم بالعقل او ما يسمى بالعقل الجمعي الذي ذمه القرآن. وذكرت هذه العلاقة في عدد من الايات. فعندما ينتشر الجهل وعدم التفكر في اقوام فان معظم الناس لا تستخدم العقول مثل "وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" (البقرة 164) حيث ايات او براهين علمية لا يستخدمون عقولهم للتفكر بها ومنها ايضا ما ورد في (الرعد 4)، و (النحل 12)، و (الروم 28)، و (الجاثية 5). وعلى الخطيب الاهتمام بموضوع العقل الجمعي الذي بسببه يطغى الحاكم، ويسود الجهل بنظريات ما انزل الله من سلطان كنظرية المؤامرة، والانحرافات والانقلابات في العقائد "أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ" (ال عمران 144).

استخدمت كلمة لعل مع العقل اي التمني بان يحصل تغيير في العقول وذكرتها ايات قرآنية. وكلمة لعل استخدمت مع العقل في سرد حالة تأريخية لدراستها واستخلاص العبر منها "كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " (البقرة 73)، وكذلك الايات (البقرة 242)، و (النور 61)، و (الحديد 17). وعلى الخطيب الاهتمام بالقصص القرآنية والايات والمعاجز والايتلاءات لعل الناس تتعقلها واخذ العبر منها لحاضرهم ومستقبلهم.

وعلى الخطيب ان يعطي امثلة قرآنية. فمثلا يعتقد الانسان ان عقله فوق عقل خالقه فينكر الايات او المعجزات الربانية فعصا تشق البحر "فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ" (الشعراء 63)، ونوم اشخاص مئة عام او اكثر "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" (الكهف 24)، و نقل شئ من مكان الى اخر بعيد برمش بصر "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ" (النمل 40). فهذه ايات قرآنية يستطيع الخطيب ان يبينها لمستمعيه على ان عقل الانسان ليس لا متناهي فهو له بعد كبير ولكن هذا البعد ضئيل جدا لعقل خالقه الله الذي بعده لا نهاية له.

وعلى الخطيب ان لا يغفل بان الله علمه الاشياء. فعن علم الله تعالى قال الامام عليه السلام (ان الله عالم بالاشياء قبل كون الاشياء) فالله تعالى قال للملائكة "قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة 30)، و "وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" (يوسف 76). فلا يتكبر الخطيب على اخرين ويجعل الله نصب عينيه. وعلى الخطيب ان لا يقول او يأمر الناس بالبر وهو يفعل عكسه "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (البقرة 44). على الخطيب ان يحذر من زلل اللسان عند النقاش فان ذلك يدل على ميزان العقل كما جاء في الحكمة (وفي النقاش يقاس العقل).