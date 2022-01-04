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إخفاق الاعلام الخليجي والامريكي ونجاح إعلام المقاومة والحشد الشعبي


 

أحمد الذواق ||

 

ماذا افرزت اعلاميًا الذكرى السنوية الثانية لاغتيال أبطال النصر ورفاقهم (رض)؟

ما الذي يريده الاعلام المعادي؟

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان يركز على التثقيف ان هذه ليست اكثر من (حادثة مطار)! يعني مثل اي حادث عرضي! ولا تستحق الإحياء.

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان ينشر بكثافة ضد مكانة أبطال النصر (قاسم وجمال) ورمزيتهما في وجدان الامة وقلبها.

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان ينشر بكثافة ضد مقدسات الشيعة.

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان يكثف النشر الاعلامي ضد القيم والمبادئ الصالحة للشيعة مثل: الشهادة، الجهاد ضد الاحتلال الامريكي.

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان ينشر موجات اعلامية في العراق تثقف للتطبيع مع إسرائيل لتذويب فلسطين للابد.

- الاعلام الامريكي - الخليجي، كان يهدف بدقة الى تفكيك محور المقاومة بنشر الثقافة القومية والأنانية الفردية لتمزيق وحدة المحور.

لكن إعلام الحشد الشعبي والمقاومة قال كلمته وهي:

- العراقيون يصرون ان عملية اغتيال أبطال النصر ورفاقهم هي جريمة أمريكية كبيرة يجب الانتقام لها من أمريكا وعملائها ومقاضاة المتورطين.

- العراقيون الأوفياء أحيوا الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أبطال النصر ورفاقهم إحياءً مليونيًا وصل 3 مليون، وهو عدد من الأوفياء أرعب السعودية والإمارات.

- العراقيون يتمسكون برمزية الابطال قاسم وجمال ويثبتونها في وجدان الامة وضميرها.

- اثبت العراقيون انهم لن يتنازلوا عن مقدسات الشيعة، وظلوا يهتفون بشعارات للمذهب وآل محمد والمرجعية الدينية.

- ينجح العراقيون بالحفاظ على مبادئهم وقيمهم الصالحة مثل الشهادة والجهاد ضد الاحتلال الأجنبي، وهذه كانت شعارات بارزة هتفوا بها.

- هتف العراقيون جميعا ضد الصهاينة والتطبيع والمطبعين، وتمسكوا بحرية فلسطين وتحريرها من إسرائيل وانها تعني القضية المركزية للإسلام.

- العراقيون يرفعون أعلام محور المقاومة في سماء العراق مثل: الجمهورية الإسلامية، شعار أنصار الله، علم حزب الله، علم فلسطين.

- المحافظات العراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أبطال النصر ورفاقهم على يد الرئيس الامريكي السابق (دونالد ترمب) المطلوب للقضاءَين العراقي والإيراني.

الختام

أخفقَ الاعلام الامريكي - الخليجي، ولم يحقق اهدافه ضد الشعب العراقي وقيم الاسلام والتشيّع، ونجح الاعلام للحشد الشعبي والمقاومة في إيصال الصورة الناصعة عن أبطال النصر ورفاقهم، وعن القيم الصالحة والثقافة والهوية الحقيقية للشعب العراقي

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إخفاق الاعلام الخليجي والامريكي ونجاح إعلام المقاومة والحشد الشعبي
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