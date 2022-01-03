المقالات

الساعة الواحدة بعدة منتصف الليل


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

{{ ليلة الدعم و ليلة الاستشهاد }}

الواحدة بعد منتصف الليل ، هذا الوقت من الزمن عجيب تعلقه بسيرة حياة الشيبتين المباركتين  ( ا ل م ه ن د س ) و (س ل ي م ان ي ) ، حيث نفس الزمان و نفس المكان له ارتباط بالشهداء وثيق ، و يرتبط بهما ارتباط تأريخي يفتخر به .

 الكثيرون هناك اوقات زمنية في حياتهم ، و لكنه وقت سلبي مخزي ، في قبال ذلك هناك اوقات زمنية في حياة بعض الناس ايجابية ، بل وايجابية تلك الاوقات مميزة جعلت من ذلك الوقت وقتا تأريخي لا ينسى  له عطر باقي .

محل الشاهد :

 بتصريح من كبار المسؤولين في العراق  يقول بملخص نذكره ، و كان الحديث عام 2014 : بعد دخول ( د ا ع ش ) للعراق ،  وحصل ما حصل ، و لسبب عدم  توفر الاسلحة العسكرية الازمة ،  طلب الدعم العسكري من الامريكان باعتبار هناك اتفاقيات بهذا الصدد ، و ابى ذلك الطرف الامريكان ان يزود العراق بما يحتاج من الاسلحة  في وقتها و كان جوابهم عدم امكانية التجهيز في الوقت  الحاضر ،  و احتمال في عام 2020 .

 اي انه اعلان و تصريح منهم بأمكانية تمكين العدو من استكمال احتلال العراق و قتل ابناءه و سبي نساءه ، باعتبار ان العدو  في وقتها ، كان له الدعم الكامل من كل الاتجاهات ليحقق انتصاره المنشود و المنتظر  .

نفس المصدر يكمل حديثه جرى اجتماع لحل الازمة و بحضور القادة ومنهم القائد الحاج ( س ل ي م ان ي ) ، و بعد عرض الموضوع وصل الدعم العسكري  الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من الدولة الايرانية .

اذن ( ليلة الدعم ) :

كانت من اجل تحقيق الانتصار على ( ال د و اع ش ) ،  الاوغاد كانت في عام 2014 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، تلك الليلة كانت سببا لتثبيت القدم و الاستعداد لقهر العدو و بدأ صفحة الانتصارات .

في عام 2020 وفي نفس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كانت ( ليلة  الاستشهاد ) :

لتلك الشيبتين المباركتين ( ال م ه ن د س ) و ( س ل ي م ا ن ي ) .

اذن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جمعت ضمن مكانها ارض المقدسات العراق بين ليلة ( الدعم ) و ( ليلة الاستشهاد ) .

في قبال تلك الليلتين كان ( ليلة التخلي و عدم الدعم ) و ( ليلة الغدر  ) التي تبنتها دولة الاحتلال امريكا .

وعلى ذوي العقول ان يقارنوا بين ليلة  الدعم و بين ليلة التخلي ، و بين ليلة الاستشهاد و ليلة الغدر ، ويعرفوا من هو العدو الحقيقي .

ومن هنا ننطلق نقول : ان المقاومة لها  رب واحد ، و رسول واحد ،  و دين واحد ، و مبدأ واحد ، و هو حرية الشعوب و عيش الانسانية بسلام ، ولكنها لا حدود لها ، وهذا ماذكرناه سابقا تحت عنوان عالمية المقاومة .

الرحمة و الرضوان لكافة شهداء المقاومة ، و النصر للاسلام بأذن الله تعالى ، و الموت لامريكا و اسرائيل و من لف لفهم .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الساعة الواحدة بعدة منتصف الليل
قاعدة الصعود الوهمي و نزول الحقيقي
في ذكرى  2020 / 1 / 3 لن تتكرر مشاهد مقتل الحسين والصدر
مدرسة سليماني والمهندس هي مدرسة الإسلام الأصيل
هل حققت أمريكا أهدافها باستهداف قادة النصر؟
انا شيعية جعفرية وافتخر فمن هم الشيعة؟!
أسباب الإلحاد في المجتمعات الإسلامية والغربية..
ادامة الطريق..شهداء ومشاعل في طريق الجهاد
نقد الوهابية للشيعة نقد اسكافي..
ميناء الفاو . قضية شرف ومستقبل وطن .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك