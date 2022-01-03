الساعة الواحدة بعدة منتصف الليل

الشيخ محمد الربيعي ||

{{ ليلة الدعم و ليلة الاستشهاد }}

الواحدة بعد منتصف الليل ، هذا الوقت من الزمن عجيب تعلقه بسيرة حياة الشيبتين المباركتين ( ا ل م ه ن د س ) و (س ل ي م ان ي ) ، حيث نفس الزمان و نفس المكان له ارتباط بالشهداء وثيق ، و يرتبط بهما ارتباط تأريخي يفتخر به .

الكثيرون هناك اوقات زمنية في حياتهم ، و لكنه وقت سلبي مخزي ، في قبال ذلك هناك اوقات زمنية في حياة بعض الناس ايجابية ، بل وايجابية تلك الاوقات مميزة جعلت من ذلك الوقت وقتا تأريخي لا ينسى له عطر باقي .

محل الشاهد :

بتصريح من كبار المسؤولين في العراق يقول بملخص نذكره ، و كان الحديث عام 2014 : بعد دخول ( د ا ع ش ) للعراق ، وحصل ما حصل ، و لسبب عدم توفر الاسلحة العسكرية الازمة ، طلب الدعم العسكري من الامريكان باعتبار هناك اتفاقيات بهذا الصدد ، و ابى ذلك الطرف الامريكان ان يزود العراق بما يحتاج من الاسلحة في وقتها و كان جوابهم عدم امكانية التجهيز في الوقت الحاضر ، و احتمال في عام 2020 .

اي انه اعلان و تصريح منهم بأمكانية تمكين العدو من استكمال احتلال العراق و قتل ابناءه و سبي نساءه ، باعتبار ان العدو في وقتها ، كان له الدعم الكامل من كل الاتجاهات ليحقق انتصاره المنشود و المنتظر .

نفس المصدر يكمل حديثه جرى اجتماع لحل الازمة و بحضور القادة ومنهم القائد الحاج ( س ل ي م ان ي ) ، و بعد عرض الموضوع وصل الدعم العسكري الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من الدولة الايرانية .

اذن ( ليلة الدعم ) :

كانت من اجل تحقيق الانتصار على ( ال د و اع ش ) ، الاوغاد كانت في عام 2014 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، تلك الليلة كانت سببا لتثبيت القدم و الاستعداد لقهر العدو و بدأ صفحة الانتصارات .

في عام 2020 وفي نفس الساعة الواحدة بعد منتصف الليل كانت ( ليلة الاستشهاد ) :

لتلك الشيبتين المباركتين ( ال م ه ن د س ) و ( س ل ي م ا ن ي ) .

اذن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جمعت ضمن مكانها ارض المقدسات العراق بين ليلة ( الدعم ) و ( ليلة الاستشهاد ) .

في قبال تلك الليلتين كان ( ليلة التخلي و عدم الدعم ) و ( ليلة الغدر ) التي تبنتها دولة الاحتلال امريكا .

وعلى ذوي العقول ان يقارنوا بين ليلة الدعم و بين ليلة التخلي ، و بين ليلة الاستشهاد و ليلة الغدر ، ويعرفوا من هو العدو الحقيقي .

ومن هنا ننطلق نقول : ان المقاومة لها رب واحد ، و رسول واحد ، و دين واحد ، و مبدأ واحد ، و هو حرية الشعوب و عيش الانسانية بسلام ، ولكنها لا حدود لها ، وهذا ماذكرناه سابقا تحت عنوان عالمية المقاومة .

الرحمة و الرضوان لكافة شهداء المقاومة ، و النصر للاسلام بأذن الله تعالى ، و الموت لامريكا و اسرائيل و من لف لفهم .

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