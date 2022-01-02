المقالات

احتمالات واردة في تشكيل الحكومة..


كندي الزهيري ||

 

منذ انتخابات تشرين الى يومنا هذا صراع عنيف حول صحة نتائج الانتخابات ، لتقام دعوى قضائية من قبل رئيس تحالف فتح العامري ، لدى المحكمة الاتحادية مع ابراز الادلة  التي تبين مدى التزوير فيها ،  اصدرت بعدها المحكمة الاتحادية بان النتائج صحيحة ، وتم اعتمادها رغم وجود ادلة على حجم التزوير !.

ان كانت النتائج صحيحة ام مزورة ، في النهاية تم اعتمادها .

السؤال الابرز كيف ستكون مسارات الكتل الشيعية مقابل اطماع الكرد وابتزاز الطرف الذي سيحظى بتشكيل الحكومة القادمة ، كذلك حصة الكتل السنية الجاهزة لإخذ المناصب .

_ الاطار التنسيقي / نظرا للمتابعة لتحركات كون وفد من قسمين الاول ؛ برئاسة العامري للتفاوض مع التيار الصدري ، الثاني ؛ برئاسة المالكي للتفاوض مع الكتل الكردية حول شكل الحكومة القادمة ، ويعزو البعض بان عدم ذهاب  المالكي الى الحنانة كون هذا الدور يقوده العامري لا المالكي.

مع وجود مؤشرات بان مكونات السنة تحبذ الذهاب الى محور المالكي ، الاسباب عدة ،احدها بان المالكي اضمن لهم من مقتدى الصدر ، الانهم يعتبرون بان الصدر ربما لا يفي بوعوده السياسية لهم وهذا ما ضهر في التسريبات حوال نية الصدر بعدم التجديد للحلبوسي ، رغم بان هناك شبه اتفاق بان يبقي الصدر الحلبوسي  وكاظمي في مواقعهما ، لكن هذا عكس ما جاءت به التغردة الاخيرة لا تجديد للرئاسات الثلاثة ، حيث جاء ذلك التصريح بعد الاجتماع مع العامري .

ان الاطار التنسيقي اذ ما بقى موحد وذات قرار ملزم لجميع اطرافه ، اما ان يكون معارضة في البرلمان على انت تكون معارضة إيجابية ، لكن هذا سيف ذو حدين اما ان تكون تلك المعارضة ترفع من ارقام الاطار التنسيقي في الشارع واما ان تنهي وجودة تماما ، ولا ننسى بان الاطار يتبنى دعم قضية الحشد الشعبي ، بشكل او باخر .

او الذهاب الى تشكيل حكومة توافقية  معتمد على التنازلات للكتل الكردية والسنية ، و الاتفاق مع المستقلين ، وهي حكومة لن تكون ذات ذراع صلب لكونها حكومة ( تجميعية ) لا اكثر .

او ترك الاشتراك في الحكومة ، وعدم التدخل او اخذ اي منصب حكومي فيها بتاتا ، وهذا صعب لكون ذلك يعتبر غبن الانصار هذه الكتل ، مع ذلك اذما سار الإطار بهذا المنحى ، سيخسر ايضا ، لكون الطرف الاخر سيقدم العسل ان صح التعبير للشعب عبر الاعلام ، لكي يبقى اطول فترة ممكنة في الحكم وكسر صورة الاطار .

_ التيار الصدري / المستفيد الاكبر من النتائج الانتخابات  الاخير ، اما ان يذهب ويتحالف مع الكرد والسنة مع صعوبة ذلك لكن ممكن ان توافق المصالح ، مع ان يبقى الكرد والسنة بحق الانسحاب من اي اتفاق مع الصدر ، وهذا احتمال جدا وارد ، كما قلنا سلفا بان الطرفين  يعتبران بان الصدر متقلب في قراراته ، لكن تلك تعتبر مغامرة ، ذات حدين ، ان شكل التيار الحكومة ، لن يجعل رئيس مجلس الوزراء صدري كما يتصور الاخرين ، لكون التيار يبحث عن وزارات لا رئاسة مجلس الوزراء ، يعتبر ذلك مسلخ له ، الضامن له ان يجعل رئيس  مجلس الوزراء من كتل اخرى على سبيل المثال ( لعبادي، الكاظمي ، عادل عبد المهدي ) او اي شخصية اخرى ، لماذا ؟ حتى يتسنى له ان ينتقد راس الحكومة متى ما اراد ، وان لا تحسب هذا الحكومة له امام الشارع العراقي ، كما حدث في حكومة عادل عبد المهدي  الذي صرح قائل (من جاء بي هو الصدر والعامري )  .

او ان يذهب الصدر الى المعارضة ( الصعبة ) ، التي لن تكون سهلة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ، لكون التيار سنشاهده كثيرا في الاعلام ناقد لاذع وجالد للحكومة ، كذلك سنرى مظاهر قطع الشوارع في المدن كثيرا ، حتى يفشل من تبنى ادارة الحكم في العراق .

مع كل هذه الاحتمالات يبقى الطريق الاسلم ان يتفق  مكونات البيت الشيعي مع الصدر والخروج برؤية موحدة ، تحفظ مكانة البيت الشيعي امام المكونات الاخرى وكذلك امام الشارع الشيعي ، غير هذا الفعل لا نرى حكومة تستمر اربع سنوات مطلقا من دون فوضى عارمة ينعكس على القرار السياسي والامني العراقي ،

ونخشى ما نخشاه ان تعود من جديد صورة حكومة 2019م ، وكذلك نخشى ان لا يصل البيت الشيعي الى اتفاق موحد مع الصدر ، هذا يعني الدخول الى نفق المجهول ومظلم جدا . مع ذلك ستتضح الصورة في اولى جلسات مجلس النواب في هذا الشهر ، التي ستبقى مفتوحة حتى الوصول الى الكتلة الاكبر ، وكذلك احتيار  الرئاسات الثلاثة بسلة واحدة ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احتمالات واردة في تشكيل الحكومة..
إحتفالنا برأس السنة الميلادية الجديدة بيعة جديدة لقادة النصر
عندما يصبح الإنسان فارغاً يميل مع كل ريح
نعم؛ فصل الدين عن السياسة..!
ايدولوجية الشهداء 
ماغُزي قوم في عقر دارهم الا ذُلوا..
معادلة العراق السياسية.. وسكة التوازن.
يد الشهيد سليماني هي العليا وشجاعة الشهيد المهندس هي الباقية 
كذبة اسمها رأس السنة الميلادية؟!
صمت العقلاء ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك