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أريد تشييعًا عاشورائيا..!


 

عباس زينل||

 

كثيرين قد ماتوا والجميع سوف يموت، وكثيرين استشهدوا وقد يستشهد الكثير، قد يحضر في تشييع البعض جماهير كبيرة ، وقد يكون الحضور في تشييع آخرين قليل، ويبقى ذكر البعض يتجدد بين حين وأخرى والبعض لا، عادة هكذا تكون تفاصيل الموت فِي مجتمعاتنا، او حتى في كثير من المجتمعات العربية والعالمية.

 وهذه هي سنة الحياة نوعًا ما، ولكن أن تناهز عمر ال 60 وأنت تجاهد، ورقم صعب في الساحة العسكرية، وكذلك في الساحة السياسية، سواء في المنطقة أو في العالم بشكل عام، وأن يحسبون لك ألف حساب، ورغم هذا العمر الكبير وتقدم السن، لا ترضى إلا أن تموت بالطريقة التي تراها مناسبة لسيرتك، اي طريقة وأنت تعاني من أمراض كثيرة!

 اي طريقة ونحن نرى انكماش جلدك، وتشققات جلد يديك وقدميك، دلالة على كبر سنك وتقدمك في العمر، كل هذه المواصفات وكأنك الشيخ حبيب بِن مظاهر الأسدي، إلا أن الله يزرقك بختام يشبه ختام علي الأكبر الشاب، تتقطع أوصالك وتتطاير، رأسك يفصل عن الجسد، وكل كف من كفيك في إتجاه.

 كنت أتحدث عن شخصين ولكنهما شخص واحد، قائدين ولكن شخصيتهما تجسدت وكأنها واحدة، إنهما سليما،ني وأبا مهد،ي، إمريكا قد ظنت بأنها سوف تقتل الاباء والعزم في الأمة بقتلهما، سوف تقتل رُوْح المقاومة فينا، سوف تقتل هذه الروحية التي تواجه الاستكبار العالمي، هذه الروحية التي ترعبهم وهم في جحورهم، ولكنهم لم يفهموا بأنهم قد جعلونا نتشوق لقتالهم ومواجهتهم في كل حين، وقد رفعنا شعار الثأر وأول الثأر هو إخراجهم جميعًا من أراضينا.

 إذًا قادة النصر ليسوا كأي قائدين وليسوا كأي رمزين، قادة النصر كانوا روح الأمة والإسلام، روح الأحرار والغيارى، فلهذا لم نستغرب عندما بكت المراجع عليهما، كيف لا تبكي المراجع والملايين في العالم قد فجعت، وخرجوا عن بكرة أبيهم والجميع يبكيهم بدموع صادقة، اي رجلين كانا وجنائزهم تحمله الملايين في ايران والعراق، لم يشيع احد من قبل هكذا؛ إلا معلمهم وملهمهم الإمام الخميني " قد "، وهذه الجموع والملايين لا نراها؛ إلا في عزاء ال بيت الرسول " صلوات الله عليهم أجمعين ".

 هكذا تنتمي الرجال إلى قادتهم حتى في تشييعهم يتفردون، هذه مدرسة الحُسَيْن عندما تنتمي إليها حقًا، هذه المدرسة التي تجعل حتى من تشييعك مختلفًا، هذه المدرسة لا تسمح لك ان تموت في الفراش، هذه المدرسة تريدك تلتقي بصاحب المدرسة وأنت متقطع الأوصال، ومهمش الرأس ومقطوع الكفين، وعلى أكتاف الملايين بهتاف " لبيك يا حسين "، وإلا ما هي فائدة انتماءك لهذه المدرسة؛ وأنت لا تنتمي لهكذا قادة!

وما هي فائدة كونك تدعي بأنك حسيني؛ وأنت لم تتعمق في ابا مهدي وسليما،ني!، إلحق بالمدرسة الحسينية باللحاق بهم قبل فوات الأوان

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