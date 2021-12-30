استشهاد قادة النصر العظيم..

هادي خيري الكريني ||

همس وخلجات حدثت يوم الفاجعة اذكره للتاريخ وعذرا لكل من كان له موقف ولكني لم أعرف لقصور او تقصير مني بحيث لم أعرف موقفه اتكلم عن محيطي وعن ما عرفت وما خبرت مع شديد الاعتذار لكل شخص كان له موقف مشرف ولم أعرف!!

كانت ليلة تختلف عن الليالي انا متعود منذو زمن بعيد حامل هموم البلد ولن اكل ولن امل اتصفح وارد واساند الشرفاء واكتب!!!

عمر قضيته بالبحث والدراسة والى الان انا تلميذ يلعب على شاطى بحر متلاطم واعترضني منشور صغير ..!!!

يقول استشهاد مدير إدارة الحشد او هكذا فهمت منصبه وهذا المنشور قرائته بعد منصف الليل بوقت لا اذكره الان..

وهو الوقت الذي اكتب فيه اتناول موضوع يهم المجتمع ولن اكتب شيء يهم مصلحة احد ابد والله حتى لو كان هذا الأحد انا !!

اقلقيني الأمر!!

هذا الرجل بمقر الهيئة ما معنى استشهاده وبدأت البحث عن الأمر بقوات التلفاز ثم رجعت إلى مواقع التواصل وجدت اشارة لعمل ما ضد الحشششد تركت الكتابة واستمريت بالبحث أشعر أن شيء حدث ويمس العراق بالصميم شعور غريب بعد.صلاة الفجر حاولت أنام وجائني تلفون من شقيقي الأكبر يقول البقاء في حياتك استشهاد قادة النصر واسمهم بأسمائهم واسمع ان العبرة تخنقه ففزعت والله كالتي فقدت وحيدها ولم ارد عليه وكأني وقعت على ام راسي من علو شاهق واستطمت بوادي سحيق واستمر يسرد لي ( تم استشهاد جمال العراق وأخوه غير الشقيق لواء الإسلام بعملية جبانة قام بها قوات الاحتلال بمطار بغداد وان شيخ فلان اعتقلوه وابو حسن كذلك ) هكذا سربوا الخبر بليلة ليلاء لم استوعب الأمر وفزعت لوحدي التمس سلاحي وخرجت إلى فناء الدار ولم اسمع حس لا ركز ولا صيحة حرة ولا حيهم من غيور فاسترجعت ورجعت إلى غرفتي وبدءت ابحث من جديد تأكيد الخبر اتصل بمن الوقت مبكر!!

اتصلت بمن اعتقد انهم من اهل الحل والعقد لم يرد علي احد رجعت ابحث بمواقع التواصل وأعدت الاتصال بأخي الأكبر من مصدر الخبر فقال لي فلان وهذا شامت والله فتعجبت عن كيفية استلام الخبر من هذا اللكع وهو والله نفاية ولكنه فيه من بقايا الحملة الايمانية...

فدخلت صفاحتهم ووجدت منشور لشرطي لعكع ودوني يشير إلى استشهادهم.بشماته فهالني ان يكون شرطي ويشمت لمن ارجع له كرامته وشرفه ...فحظرته

ثم ذهبت إلى صفحات بعض الثقات ومنهم الحاج حسين الكلابي فوجدت نعيهم فتيقنت ان الأمر جدي ..

فوالله لا أعرف ماذا اكتب واعزي من؟ وانا المفجوع ومع كل كلمة احس بحشرجة تقطع أوتار حنجرتي ولا اخفيكم انهمر مني شلال وكيف لا وانا اعرف من هم فنعيت وشجبت وانتخيت بالعراق كله وجلست انتظر اسمع ردود الافعال وطلعت الشمس وجهجر الصباح ولن اسمع من احد قد شجب او استنكر وكأن الارض انشقت وابتلعت الالاف من المجاهدين ولقد التمست لهم العذر بأنهم لا يعلمون وتنفيذ العملية بوقت متأخر من الليل( أصدقائي على صفحات التواصل ) ..وفتحت التلفاز ابحث بالقنوات التي تدعي المقاومة فلم أجد اشارة لا من بعيد ولا من قريب فقلت في نفسي ربما هذه دعاية نشرها أعداء العراق وما أكثرهم استهداف قادة العراق العظماء وبهذا الحجم وسكوت قنوات المقاومة شيء لايصدق اكيد هناك لبس ..

وبدء الضحى وجلس جنبي ابني الأكبر وانتحب ولا يكلمني وهو يعرف انني مفجوع لم اسأله ما يبكيك فعرفت ان الحدث جلل وخرجت إلى السوق وشاهدت كثرة الشامتين من الجبناء ادعياء التشيع قليلي المروءة والرجولة وشاهدت الاخيار يكفكفوا بدموعهم ويعزي بعضهم البعض...أيقنت تماما انهم ضربوا العراق بالصميم ولكن أين قادة المقاومة ؟؟؟؟

والى الظهر فتحت التلفاز وسمعت هدير وبيان ونعي زعيم الطائفة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني على لسان وكيله العام فكانت صفعة وبصقة بوجه كل شامت وجبان ورعديد

وبعدها طلعت الرجال بالاستنكارات ..

فضحكت ثم بكيت..!

ضحكت من سكوتهم وطلبهم للسلامة وهم شيوخ الجهاد واسنكارهم بعد سماعهم تحدي أسد الله ورسوله سليل الدوحة المحمدية ينعيهم ويشجب ويصفهم بقادة النصر العظام وبكيت لان جمال العراق لما استهدف أولاده اقسم بالانتقام واقتحم الخضراء واوشك ان يبطش بالسفارة مع أولاده لولا تدخل ما يسمون أنفسهم بقادة المقاومة واثنوه من اقتحام السفارة بالرغم من التهديد والوعيد الأمريكي ولن تخيفه اسلحتهم وان القوات التي تحمي السفارة لديها أوامر بالرمي الحي ولكنه أسد ونهض من عرينه فعرفت انهم قد يتموا العراق بعد قتل ابوهم وان الباقي بين بين ولن يصلوا بطولة جمال العراق حتى إلى ظله ..

هذه هي خزين ذاكرتي ولن اتطرق لمواقفهم وانا اعرف عنهم الكثيير وسيكون في مقال مستقل

الرحمة والرضوان لقادة النصر والخلود واعلا الجنان لهم بإذن الله ولن تنطفئ جذوة فقدانهم إلى أن يقضي الله امر كان مفعولا..

30/12/2021