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حالة التوازن في احياء المناسبات


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

إنّ الإسلام يحاول أن يوازن في وجدان الإنسان بين مختلف القضايا الحيويّة ، بحيث لا يتغلّب جانب الفرح و البهجة و السّرور ، فإنّه لا يريد له أن ينسى مسؤوليّته  في غمرة الفرح ، أو أن يبتعد عن خطّ التّوازن في حركة الإنسان في حياته ، من خلال حركة الحاضر نحو المستقبل ، بحيث يعيش في حالة اختلال التّوازن .

 إنّ الإسلام يريد للإنسان أن يفرح بممارسة المسؤوليّة في العيد ، و هو الّذي يجعله يفكّر في الله وفي الآخرة وفي الحساب و ما إلى ذلك .

و أن يعيش الفرح الطّبيعيّ الّذي ينطلق فيه ، ليتخفّف من الكثير من أثقال الواقع الّذي يعيش فيه ، ليمنح نفسه حالةً من اللّهو و العبث و الفرح الّذي لا يسيء إلى روحه . 

و هكذا نجد أنّ الإسلام استحبّ للإنسان في العيد أن يزور قبور أحبّائه ، ليتذكّر أحباءه في العيد ، و يترحّم عليهم ، و ليقدّم لهم قراءة القرآن و الصّدقة هدية ، و يزور أصدقاءه ، و ليعيش فرحاًَ روحيّاً و فرحاً اجتماعيّاً و فرحاً غرائزيّاً جسديّاً و جدانيّاً ، و هذا التّوازن هو سرّ الإسلام .

اذن ليس المانع من ان تفرح ، ولكن ليكن فرحك ضمن خط التوازن ، ضمن الخط الذي يتلائم مع و جودك ضمن دائرة الاسلام  ، ليكن فرحك يتلائم مع اصالتك حيث انك من اصل عشائر عرفة بشهامتها و غيرتها على اعرضها ، ليكن فرحك يتلائم مع انسانية الانسان الذي يدرك بعقله بامور عدة هذا فعل راجحا عقلا ام لا ، فان كانت كل تلك المؤشرات ملائمة لفرحك اكيدا سيكون فرحك ممدوح ، وذو نتيجة ايجابية لك و للمجتمع .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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