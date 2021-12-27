سحق سواد الشيعة وسكوت أهل الحل والعقد !لمصلحة من ؟

هادي خيري الكريني ||

تدور بذهني افكار وأفكار واقول كما قال دريد ابن الصماء

(َومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ... غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ)

قال الأستاذ اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم طاب ثراه!!

( الشيعة هؤلاء السواد الزاحف صوب كربلاء المقدسة متحدي العالم للوصول لكعبة الاحرار ومنهم الحشششد الشعبي الذين زحفوا بالملايين بصدور عارية وليس العلماء فالعالم ممكن ان يغيب او يسجن او يقتل ولكن الجمع والملايين من المجاهدين لايمكن فنائهم او تغيبهم ارعبوا العالم بالثبات واطاعتهم للمرجعية الرشيدة وحرروا الارض واجروا انتخابات وعملوا دستور تحت ضغط دولي هائل )

السواد الان في حيص بيص وهم بلا رأس يقود هذا السواد وتتقاذفهم الامواج !!

ماذا يحدث الان نحن بحلم!

فوضى عارمة بكل شيء لا تشبه حتى بداية السقوط

استعدوا للبلاء ؟؟

امريكا تسحق البلد والادوات شيعية ونجحت بشكل مذهل بعد ان وضعت أهل الحل والعقد على الحياد !

قرأت يوما كلام لكاتب اعتبره سبب بلاء هذا البلد يسوغ سكوت أهل الحل والعقد بهذا البلد ويقول الساسة اداروا ظهورهم لأهل الحل والعقد !

وان تعجب أراك الدهر عجبتا

الساسة المجاهدين يتمنون يسمعون كلمة منهم سلبا او ايجابا !

ولست مع الساسة المجاهدين واطلب منهم رمي حبلها على غاربها فليسوا احرص من اهل الحل والعقد !

يكفي تحمل بلاء المحتل وعملائه وتعصب برؤوسكم

تحية للجعفري انساحبه من العملية السياسية

وتحية لعبد المهدي.انسحابه !

وتحية لاياد علاوي مع انه لم يسحبها بالكامل ولكنه أوشك وتحية لسيد عمار إعلانه عدم المشاركة واتمنى عليه الانسحاب من العملية السياسية بشكل كامل والحفاظ على تراث ابائه واجداده

واسأل هذا الكاتب من زاح المالكي وهو اكبر كتلة واعلا شخص نال أصوات ؟

ولستوا مع المالكي واعتبر ازاحته تصويب في وقتها ولكن كلام الكاتب تجني وهو ينقل عن احد اسباب الوضع الان والمتسبب بشق صف الحشششد ادعى الكاتب انه سمع منه !

من أسقط عبد المهدي ؟؟

ياهذا ...!!

التصويب مهمة أهل الحل والعقد تكليفهم الشرعي والأخلاقي والوطني ولا انت ولا اي شخص يعرفهم بتكليفهم وسكوتهم يسوغ للساسة المجاهدين الانسحاب من العملية السياسة اقتداء بهم...

وانا اعرف الساسة المجاهدين بين حانة ومانة ضاعت الحنا

لاهم نجحوا بقيادة البلد. ولاهم نفضوا ايديهم ورموا حبلها على غاربها مجلبين اجلبت السنة بقميص عثمان وحجتهم..

اذا نفضوا ايدهم يضعون بخانة تخلى عن المسؤولية في وقت الشدة !

من هذا الكاتب وأمثاله من المتفيقهين وعايشين على الهامش ويعتبرون أنفسهم أصحاب فكر ولا كأن هناك مجاهدين افنوا اعمارهم بالجهاد يفترشون الارض ويلتحفون السماء والى الان دمائهم لن تجف وبالامس كان الحشششد وانت شاب نعم شاب ياهذا ولن يكن لك مكان غير التزلف والتسفيط والتقسيط وهم شيوخ وثلاثة سنوات يفترشون الارض حر الصيف وبرد الشتاء

لاكنت في عيرها ولا في نفيرها استاذ بالتسفيط واضع نفسه تحت اسم وهمي وينظر تمنيت اعرف ماذا فعل للعراق واين وكيف؟

غير التسفيط والتزلف والتسقيط والدليل واضع نفسه تحت اسم وهمي من السقوط إلى الآن متخفي لاهو من هؤلاء ولا هؤلاء!!!

استاذ بالتزلف ولو كشف نفسه يعرف لن يقبل منه صرفا ولا عدلا لانه واقف على التل على طول الخط ينظر ويتزلف بدون فعل..

وعود على بدء

واذا بقوا الساسة المجاهدين كما هم الان متهمين بالفاشل ومذموم ومتهم بالفساد من الكل...!!!

انصح كل الساسة المجاهدين نفض ايديهم من العملية السياسية يكفي لو اشعلتوا العشرة شمع فعند المتزلفين ليس لكم فضل والفضل كل الفضل للمسفطجية !!!

ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم !!

27/12/2021

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