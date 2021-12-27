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حلحلة البطالة وتخفيف وطأة الفقر بما تيسر.


 

رسول حسن نجم ||

 

 منذ ٢٠٠٣ والى الان مئات الالاف من الدرجات الوظيفيه تذهب بصوره عشوائيه الى مستحقيها وغير مستحقيها من المحسوبيه والمنسوبيه ناهيك عن التعيين بالرشاوى.. ًوالذي نأمله من اصحاب القرار ومجلس الخدمه الاتحادي النظر بعين الاعتبار الى المقترح التالي :

اولا الظرف المعيشي في العراق هو ظرف استثنائي والضوابط التي تضعها الدوله للتعيين هي ضوابط لبلد يعيش كامل الرفاهيه وكاننا لسنا في بلد من بلدان العالم الثالث واغلب أسره هي في خط الفقر أو دون ذلك.

ثانيا  الاسره في المجتمع العراقي من الاسر المحافظه بطبيعتها والمرأه فيها معاله من قبل ذويها' الا اذا كانت هي المعيله لاسرتها فهذا استثناء.

ثالثا  بناءا على الفقرتين اعلاه توضع خطة التعيين على اساس العوائل فقد لاحظنا ان هناك مثلا عائله مكونه من عشر افراد كلهم خريجون وموظفون حسب ضوابط الدوله من المعدل والتسلسل وغيرها من المحددات وبالمقابل نرى عائله اخرى مكونه ايضا من عشر افراد وكلهم خريجون وليس فيهم موظف واحد!

رابعا   بما ان العراق لايوجد فيه لحد الأن تعداد سكاني عام دقيق (ولايمكن اجراءه في الوقت الحاضر لعوامل كثيره ليست محل البحث) لكن يمكننا الاعتماد على البطاقه التموينيه(نظام هارفر وهو مااعتمد في اجراء الانتخابات وتأسيس الدوله العراقيه القائمه) لمعرفة عدد الاسر وعدد أفراد كل أسره ومنح كل اسره درجه او اثنتين بما يتناسب مع عدد أفرادها  وحسب العدد المتوفر من الدرجات الوظيفيه وحسب مايرشحهم رب الاسره لنيل الدرجه لكي لاتلقى اللائمه على كاهل الدوله في الاختيار.

خامسا  يستثنى الخريجون الثلاثه الأوائل على أقسامهم في الكليات لأغراض التحفيز وألتشجيع على التفوق العلمي.

وبهذا نكون قد حققنا النتائج التاليه:

١- نضمن مدخول ثابت لكل اسره عراقيه (راتب).

 ٢- نقلل الى حد كبير من الاموال المخصصه للرعايه الاجتماعيه.

٣- نضمن الاستقرار الاسري والهدوء المجتمعي والحكومي.

٤- امتصاص غضب الشارع العراقي ليتوجه للبناء والتطوير.

٥- اعادة ثقة المواطن بحكومته. 

٦- توزيع منصف للثروه على جميع الاسر العراقيه لان الرواتب تمثل اكثر من ٦٠٪ من الموازنه العامه للدوله.

٧- عندما نغطي كافة الأسر العراقيه عند ذلك يمكننا اعتماد الضوابط الاعتياديه في التعيينات.

ملاحظه:

يمكن دعم المقترح بالوثائق والبيانات من خلال قواعد البيانات المتوفره لدى الوزارات والدوائر والجهاز المركزي للاحصاء.

وألتمس دعم المختصين وذوي الخبره في هذا المجال وان لايبخلوا على اهلهم بما يعينهم ويحفظ كرامتهم. والله ولي كل توفيق.

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