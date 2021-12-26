الى قادة الاحزاب في العراق..

رسول حسن نجم ||

تعاقبت الاحزاب العراقيه منذ ٢٠٠٣ والى الآن على منصب رئيس الوزراء وهذا المنصب هو رأس العمليه السياسيه برمتها ولايمكن ترميم العمليه السياسيه في العراق الا من خلال ايجاد رئيس وزراء من المنتخبين المستقلين ومساندته بايجاد مستشارين له من ذوي الاختصاص والبصيره والحكمه يرى ويرون مصلحة الوطن فقط' وترك المجال له باختيار وزرائه بنفسه' ودوركم يقتصر على تقديم النصح والمشوره' والرقابه المهنيه' وله القرار. اما اولويات الحكومه فهي كمايلي :

اولا/ خفض الميزانيه للدرجات الخاصه والبون الشاسع في رواتب هذه الدرجات اذا ماقيست مع سلم الرواتب الى الربع أو أكثر منه

ثانيا/ توفير فرص العمل لكل اسره عراقيه (على اساس العوائل وليس الافراد) لنوفر الاطمئنان لكل اسره عراقيه ف(النفس اذا أحرزت قوتها اطمأنت) وهناك آليه تساعد وبشكل كبير وبدون كلف وتحقق من العداله الاجتماعيه الشيء الكثير ضمنتها في مقال مقتضب تحت عنوان (حلحلة البطاله وتخفيف وطأة الفقر بما تيسر) سينشر عما قريب ان شاء الله تعالى

ثالثا / إتمام مأسسة الحشد الشعبي وترصين وضعه بما يؤمن بقاءه كقوة رديفة للجيش العراقي وباقي القوات الأمنية.

رابعا/ حل ما يسمى بجهاز الامن الوطني فهناك جهاز المخابرات واجهزة الداخليه وغاية مافي الامر تفعيل دور هذه الاجهزه وتنقيتها من العناصر الغير وطنيه والغير كفوءه

خامسا/ حل هيئة النزاهه لعدم الجدوى منها وتفعيل دور الاجهزه الرقابيه الحكوميه.

سادسا/ رفع الاتاوات تحت مسميات الوصولات وغيرها في دوائر الدوله التي باتت تشكل ثقلا واضحا على عاتق المواطن بل وتثير التذمر والغضب لدى عامة الناس.

سابعا/ تهيئة المستشفيات بما يتناسب والتطور العلمي ومواكبته وتوفير الادويه من المناشىء العالميه الرصينه وتقديم خدماتها مجانا لكل العراقيين ' أما غير العراقيين فتفرض عليهم الكلفه زائدا الارباح وكما معمول في أغلب دول العالم.

ثامنا/ الاهتمام العالي بالمدارس والكادر التدريسي وارجاع الاساسيات في المناهج وتبسيطها دون المساس بالماده العلميه' وكذلك عدم اتخاذ القرارات السريعه لان تغييرها سيكون سريعا ما يربك العمليه التعليميه والتربويه وينعكس سلبا على نفسية الطالب ويشعره بعدم الاستقرار.

تاسعا / منع جميع الكوادر الحزبية من دخول الدوائر الحكومية ماعدا نواب البرلمان المنتخبين ضمن الدوره الغير منتهيه.

عاشرا/ تقليل الروتين الممل والثقيل على المواطن في المراجعات والذي لافائده منه ترتجى.

حادي عشر/ تخفيض الفوائد على السلف والقروض الى ١٠٪ وتخفيف شروط الاقتراض ' مثلا يطلب المصرف كفيل لشراء دار وحجز الدار بينما يستطيع المصرف منح القرض بضمان الدار دون الحاجه الى كفيل.

ثاني عشر/ اعادة فتح المعامل المغلقه وتطويرها والوصول بها الى الوفره في الانتاج.

ثالث عشر/ الاهتمام البالغ بالزراعة ودعمها باخلاص من خلال توفير المكائن الحديثه والاسمده والبذور وبيعها للفلاح بأسعار مدعومه وتشديد الرقابه عليها.

رابع عشر/ الاهتمام بالسياحه الدينيه والنهوض بهذا القطاع المهم.

خامس عشر/ النهوض بالقطاع الصناعي واحتواء ذوي الخبره والمهارات وتفعيل براءات الاختراع بشكل تطبيقي على أرض الواقع.

سادس عشر/ منح قطع أراضي سكنيه لجميع العراقيين لاسيما من ليس له شبر واحد في وطنه.

سابع عشر/ منح أراضي زراعيه للمهندسين الزراعيين من غير المعينين في دوائر الدوله لاستصلاحها ودعمهم.

ثامن عشر/ تسهيل وصول المواطن الى اعضاء البرلمان وبقية المسؤولين الذي أوصلهم المواطن بصوته الى مناصبهم وأجلسهم على كراسيهم ليخدموه لا أن يكونوا عليه اسودا ضاريه.

والله من وراء القصد.