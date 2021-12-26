المقالات

دور المنظمات العالمية فيما يحدث في العراق 


  صالح لفتة ||   في تسعينيات القرن الماضي نشر مايكل برونو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي تقريراً يتهم صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى كالبنك الدولي بخلق أزمات في اقتصادات دول لا تتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر.  ويتم التلاعب في الإحصاءات والتقارير التي تصدرها تلك المنظمات لإظهار أزمات في اقتصادات دول معينة لزيادة الخصخصة ودخول الشركات المتعددة الجنسيات وأكثرها شركات امريكية والسيطرة على الأسواق وجني الأرباح بسهولة.  برونو الذي عمل في صندوق النقد الدولي لمدة تزيد عن 12 عاماً ثم استقال وحاول تكريس وقته لفضح الممارسات التي تمارسها المنظمات العالمية للتفكير عن الأخطاء التي اقترفها.  اعترف بأن البنك الدولي يزيد معاناة الدول وخلق الأزمات لزيادة القروض وفرض شروط مجحفة على الدائنين وبالتالي رهن القرار الاقتصادي والسيادي للدول من أجل تحرير الأسواق ومنع مراقبة الدولة على أسعار السلع وجعلها مكان لتصريف منتجات الشركات دون مراعاة أحوال الناس أو الاهتمام بالفقراء ومعاناتهم .  وذكر نماذج كثيرة في دول كانت اقتصاداتها تنمو بشكل ممتاز لكنها تعتمد قوانين تصب في مصلحة مواطنيها دون مصالح الشركات المتعددة الجنسيات وبالتالي حرمت تلك الشركات من أسواق جديدة وأرباح كبيرة ومارست تلك المنظمات الدولية الضغوط لإفشال الدول وفتح أسواقها.  دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وقعت ضحية لتلاعب خبراء صندوق النقد الدولي وتسريب تقارير عن تلك الدول لتبدو أقل إستقرار وبالتالي تهرب الأموال من أسواقها وتنهار عملتها الوطنية ويزداد التضخم وينتشر الفقر والبطالة بعدما أن تصبح الحكومة عاجزة عن تأمين الرواتب والخدمات  وهنا يأتي البنك الدولي ليمثل دور المنقذ ويفرض شروط مجحفة على الدولة التي تحتاج إنقاذ لإقراضها دون تنفيذ تلك الشروط لايمكنها أن تحصل على أي مساعدة ومن هذه الشروط المتكررة التي فرضت على كل دولة احتاجت الأموال هي تقليل التوظيف في القطاع الحكومي ورفع الأسعار وفرض الضرائب وتحرير الأسواق والخصخصة ببيع شركات وأموال الدولة ورهن ثرواتها الطبيعية للشركات الأجنبية.  هذه التصريحات وقصة مايكل برونو ذكرت في كتاب (عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث)  للكاتبة الأمريكية ناعومي كلاين هذه الأحداث والمؤامرات التي أدت لإفلاس الدول اعتقد انها تشابه ما يحدث في العراق  بلد يملك رابع احتياطي بالنفط وأراضي زراعية بلغ إنتاج الحنطة 4 ملايين و 539 ألف طن في عام 2018 و4 ملايين و750 ألف طن في 2019 حسب التقارير الرسمية  بينما تحتاج البلاد إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح رغم ذلك يعاني من ارتفاع فضيع بالمنتجات الزراعية وسعر كيس الطحين بلغ أكثر من قدرة ملايين المواطنين ومديونية عالية أكثر من الناتج المحلي الإجمالي وبطالة بالآلاف وارتفاع خط الفقر ووصوله أكثر من ٢٠ بالمئة من السكان يدعونا للتساؤل  هل هناك مؤامرة لدفع العراق لتسليم خيراته للشركات والمؤسسات الدولية لماذا هذا الاستهداف لهذا البلد وهل يعي قادة البلد ما يحاك من خطط لافراغ العراق من خيراته  إلى متى الغفلة والركض وراء المصالح الشخصية بينما العراقيين يزدادون معاناة إذا لم يتدارك العقلاء ما ينتظر البلد من كوارث فإن الأوضاع ستزداد سوءاً يومياً بعد يوم ونرى ملايين العراقيين يتضورون جوعاً ولا سكن يأويهم وخيرات بلدهم في جيوب الشركات الأجنبية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
آل سعود والخسران المبين..!
امريكا والغرب تحجب الأولى وتشيع الثانية...
من تسبب بتفرقة المسلمين ؟!
دور المنظمات العالمية فيما يحدث في العراق 
حرب القيم ..!
سقوط القيم يصنع لا أمة..!
ما "الجدلية " في صورة  "ابي مهدي المهندس"؟
من قال إن الفلسفة تنهي التطرف؟!
العرب بسماء الصعود رسالة علوية والأعراب بالعد التنازلي والهبوط.
الشروگية بين الأصالة والدناءة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك