السلاح الصيني الجديد

مظهر الغيثي ||

صاروخ بسرعة ستة أضعاف سرعة الصوت يحمل راس حربي بقوة تدميرية بسيطة مقارنة بالقنابل النووية

لكن قوة الانفجار البسيطة الغير مدمرة للعنصر البشري ستولد موجات كهرمغناطيسية تتمدد لتغطي دولة بحجم أمريكا مثلا

هذه الموجات ستؤثر بكل جهاز يعمل على الكهرباء وستؤدي لاعطابه مثلا الطائرات والمطارات وكذلك القطارات المترو والمحطات وكذلك السيارات وأجهزة الموبايل وشبكاتها والأجهزة الكهربائية المنزلية والروبوت في المصانع

والأخطر انها ستؤدي لعطب منظومة الكهرباء برمتها بمعنى اكثر وضوحا أن كل منظومة تعتمد على الكهرباء صغيرة او كبيرة ستتوقف.

ان الاستهداف لو حصل لأي دولة سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي لاربع سنوات في الاقل مع خسائر بنية تحتية بالترلنيونات

انقطع التيار الكهربائي في الماضي في امريكا لمدة ٢٤ ساعة فقط كان ذلك في سبعينيات القرن العشرين وادى ذلك لفوضى عارمة اتمنى ان تطلعوا على بشاعة ذلك المنظر وحيثياته

السؤال هو لماذا الان.. لماذا الصين تظهر قوتها الان وتكشف عن بعض أخطر اسلحتها ولماذا يتم اخذ أمريكا كمثال اعتقد ان السبب واضح فهو السباق للصدارة المحموم وكذلك لوجود شبه تماس بين الدولتين في بحر الصين وجزيرة تايوان واعتادت الصين أن تنتهج هذا النهج في التعامل مع أمريكا حيث أن الصين تفهم طريقة التعامل مع الأقوياء والأمثلة كثيرة فبالعام الماضي كانت أزمة أشباه الموصلات بين الدولتين لكن بواجهة بين أمريكا وشركة هواوي وتطور الوضع إلى اعتقال ابنة احد اكبر قادة الشركات الصينية مما اضطر الرئيس الصيني إلى نشر فديو له وهو يستطلع احد معامله لمادة النحاس حيث تعتبر هذه المادة من أبرز مكامن القوة المكافئة الصينية مما اضطر أمريكا إلى التراجع عن محاصرة ومحاولة اخصاع شركة هواوي وكل الشركات الصينية المستفيدة من (المايكروشب) في اعمالها وابرزها شركات الالكترونيات

نصحت سابقا القائمين على التسليح أن يستفيدوا من التجربة الصينية وإن يحاولوا الانفتاح عليها قدر المستطاع واتمنى ان يكون صوتي قد وصل.

ــــــــــــ