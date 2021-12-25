سر سلامة المجتمع

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الشيخ محمد الربيعي || ▪️<< على كلّ إنسان تدعوه نفسه أن يفرض قوته على الضعفاء ، أن ينظر إلى قوّة الله فوقه >> [[ و الّذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ]] من بين الصّفات التي يريد الله تعالى للإنسان المسلم أن يتّصف بها في حياته الاجتماعيّة مع النّاس ، سواء كان في داخل بيته أو في داخل المجتمع ، هو أن يكون الإنسان المسالم الّذي لا يأتي منه للنّاس إلا الخير ، و لا يصدر عنه الشّرّ ، بحيث ينظر إلى النّاس على أنهم إخوته ، أو أنهم يتّفقون معه في الإنسانيّة ، كما جاء في حديث الإمام عليّ ( ع ) : ( إنّ النّاس صنفان : إمّا أخ لك في الدّين ، أو نظير لك في الخلق ). محل الشاهد : إنّ الله تعالى لا يريد للإنسان عندما يتكلّم أن يكون كلامه مؤذياً للّذين يوجّه إليهم الكلام ، بل لا بدّ من أن يكون مريحاً لهم ، لأنّ هذا هو سرّ سلامة المجتمع ، لأنّ إيذاء الإنسان للإنسان يخلق في نفسه الحقد و العداوة ، و يشعره بالمهانة و الاحتقار ، و بذلك يعيش المجتمع الكثير من الارتباكات و التعقيدات و المشاكل . إن الله تعالى يريد للإنسان أن يرشّ المحبة للناس من قلبه كما يرشّ العطر ، و لا يرشّ العداوة و البغضاء ، و الكل يعرف أن الذين يؤذون الناس ، و لا سيما المؤمنين و المؤمنات ، فإنهم يغرسون الكثير من العداوة و البغضاء في النفوس. و على ضوء ذلك ، لا بدّ للإنسان من أن يكون رقيباً على نفسه عندما يعيش حياته الاجتماعية في الأمور الصغيرة و الكبيرة . النتيجة ان كف الاذى عن الناس يعتبر من الصدقات ، و هذا ما يدلُّنا عليها الخاتم رسول الله ( ص ) يستطيع أن يتصدّق بها الإنسان على نفسه ، فيقول : ( كفّ أذاك عن النّاس ، فإنه صدقة تصدّق بها على نفسك ) ، و أيّ صدقة على نفسك أعظم من هذه الصّدقة ؟ لأنّ ذلك يجعله في موقع محبة الناس و محبة الله ، و العقل يقودك إلى أن تقوم بالعمل الّذي تجلب فيه محبة الله و النّاس لك . المؤمن هو الّذي إذا عاش مع الناس كان الناس في راحة منه و بدنه في تعب ، لأنه يمنعه عما يشتهيه من إيذاء الناس ، و يوجّهه إلى ما يرفع شأنه عند الله تعالى . اذن علينا التعامل مع الناس بمحبة و الابتعاد عن التوجه بالسوء مهما كانت مقوماتنا الذاتية و الموضوعية . و هذا الامر ينفتح حتى على النظام الدولة ، فانها مهما بلغت من القوة لا يجب عليها مهما بلغت الامكانيات عندها ، ان تكون دولة مؤذية لابناء شعبها ، او الدول الاخر . اذن : سر سلامة المجتمع هو عدم الايذاء و العيش بسلام وامان و محبة . نسأل الله حفظ الاسلام و اهله نسأل الله حفظ العراق و اهله