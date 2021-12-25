التحدي..اخرجوا  عشق الجمال من قلبي 

عباس الزيدي ||

نعم وبكل قوة نحن نتحدى من يستطيع اخراج حب الجمال من قلوبنا ....

☆ لان الله جميل والقلب يعشق كل جميل

☆ لان منهج جمال زاده جمالا وعشقنا جمال ومنهجه

☆ لان الحديث عن جمال يعني الحديث عن سليماني .. رجلان تحابا في الله ورحلا معا على حب الله

☆ الشجاعة والكرم والايثار والصدق والصبر والتواضع وكل اخلاق الفرسان النبيلة اجتمعت فيه

☆ اخلص لله فجعل له الرحمن ودا

☆ ترابي عشق طريق ذات الشوكة لايشتري بايات الله ثمنا قليلا

☆ جندي من جنود الله احب الله ورسوله فاحبه الله ورسوله والمؤمنين

☆،مجاهد في سبيل الله منذ نعومة اظفاره صادق صديق مصدق

☆ اختزل مكرمات التاريخ وسيرة العظماء في حياته وكان ترجمان ومصداقا حقيقا للعناوين الكبرى

☆حاظرا فينا رغم رحيله وهو في شهادته اكثر خطورة على اعداء الله من حياته

☆ محمدي الدين علوي العقيدة حسيني المنهج ممهدا غيور على المهدي

☆ جمالنا كل شئ فيه جميلا

انه في القلب .... بل هو القلب

ان شئتم اخرجوه من قلوبنا ولن تستطيعون الى ذلك سبيلا