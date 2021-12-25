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التحدي..اخرجوا  عشق الجمال من قلبي 

44 2021-12-25

 

 عباس الزيدي ||

 

نعم وبكل قوة نحن نتحدى من يستطيع اخراج حب الجمال من قلوبنا .... 

☆ لان الله جميل والقلب يعشق كل جميل 

☆  لان منهج جمال زاده جمالا  وعشقنا جمال ومنهجه 

☆ لان الحديث عن جمال يعني الحديث عن سليماني .. رجلان تحابا في الله ورحلا  معا على حب الله 

☆ الشجاعة والكرم والايثار  والصدق والصبر والتواضع وكل اخلاق الفرسان النبيلة  اجتمعت فيه 

☆  اخلص لله  فجعل له الرحمن  ودا 

☆ ترابي عشق طريق ذات الشوكة لايشتري بايات الله ثمنا قليلا 

☆ جندي من جنود الله احب الله ورسوله فاحبه الله ورسوله والمؤمنين 

☆،مجاهد في سبيل الله  منذ  نعومة اظفاره صادق صديق مصدق

☆ اختزل مكرمات التاريخ وسيرة العظماء في حياته وكان ترجمان ومصداقا  حقيقا للعناوين الكبرى 

 ☆حاظرا فينا رغم رحيله وهو في شهادته اكثر خطورة على اعداء الله من حياته  

☆ محمدي الدين علوي العقيدة حسيني المنهج ممهدا غيور على المهدي  

☆ جمالنا كل شئ فيه جميلا 

انه في القلب .... بل هو القلب 

ان شئتم اخرجوه من قلوبنا ولن  تستطيعون الى ذلك سبيلا

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