التحدي..اخرجوا  عشق الجمال من قلبي 

عباس الزيدي ||
نعم وبكل قوة نحن نتحدى من يستطيع اخراج حب الجمال من قلوبنا ....
☆ لان الله جميل والقلب يعشق كل جميل
☆ لان منهج جمال زاده جمالا وعشقنا جمال ومنهجه
☆ لان الحديث عن جمال يعني الحديث عن سليماني .. رجلان تحابا في الله ورحلا معا على حب الله
☆ الشجاعة والكرم والايثار والصدق والصبر والتواضع وكل اخلاق الفرسان النبيلة اجتمعت فيه
☆ اخلص لله فجعل له الرحمن ودا
☆ ترابي عشق طريق ذات الشوكة لايشتري بايات الله ثمنا قليلا
☆ جندي من جنود الله احب الله ورسوله فاحبه الله ورسوله والمؤمنين
☆،مجاهد في سبيل الله منذ نعومة اظفاره صادق صديق مصدق
☆ اختزل مكرمات التاريخ وسيرة العظماء في حياته وكان ترجمان ومصداقا حقيقا للعناوين الكبرى
☆حاظرا فينا رغم رحيله وهو في شهادته اكثر خطورة على اعداء الله من حياته
☆ محمدي الدين علوي العقيدة حسيني المنهج ممهدا غيور على المهدي
☆ جمالنا كل شئ فيه جميلا
انه في القلب .... بل هو القلب
ان شئتم اخرجوه من قلوبنا ولن تستطيعون الى ذلك سبيلا
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