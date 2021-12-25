المقالات

موسم الهجرة من الواتس اب..!


 

مهند حسين ||

 

شَهِدَ التطور التكنولوجي العالمي لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات تقدماً ملحوظاً؛ بسبب أزدياد حاجة الناس أليه، بحيث تحول العالم الى قرية صغيرة بفضل تلك التكنولوجيا، وبالرغم من أهمية تلك المعلومات المتعلقة بالأتصال والتواصل، فإن هذه الفائدة قد لاتخلو من السلبيات، وذلك بحسب نوع المستخدم، فكيف إذا كان المشرف هو المسؤول عن تلك السلبيات؟

مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل الفيسبوك والإنستغرام والواتس آب ذات التوجه الأميركي، عمدت على تحويل تلك الفوائد العلمية والتقنية الى منظومة تجسسية، الغاية منها السيطرة المعلوماتية على جميع المستخدمين، بحيث يكون العالم بأسره خاضع لتلك المنظومة الأستخبارية، المدعومة من قبل الحكومة الأميركية، لاسيما مع أزدياد حجم الفوائد المالية؛ والتي تُمثل بعداً أقتصادياً لمنظومة العمل الأميركية، ناهيك عن ظاهرة الإنحلال والتفتت المجتمعي، الأمر الذي ساعد الولايات المتحدة الأميركية؛ بشكل مباشر أوغير مباشر، على تسويق منتجاتها لتلك البلدان، إضافةً الى أنتشار ظاهرة الأبتزاز الألكتروني، الذي بدأ يتفشى في المجتمعات الإسلامية، وبذلك يكون الهدف الذي جاءت من أجله أميركا، قد تحقق من خلال تلك المواقع والتطبيقات.

فلا حاجة لأميركا بعد الآن الى الحروب العسكرية؛ لأنها قد تسيطر على العالم مستقبلاً بفضل تلك التكنولوجيا، وهذا ما نراه قد تحقق على أرض الواقع، من خلال غلق حسابات الواتس اب؛ الخاصة ببعض المدونين والكُتّاب الوطنيين، الذين يُطالبون بخروج القوات الأجنبية من العراق، وعلى رأسها قوات الإحتلال الأميركي.

هذا إن دَلَّ على شيءٍ؛ فإنه يَدلُّ على أن العراقيين الأحرار، لاسيما المثقفين قد فرضوا واقعاً جديداً ومؤثراً، بغيير قواعد اللعبة في مواجهة العدو من خلال القوة الناعمة.

إن ما شهدناه من ردة فعل في مواقع التواصل الأجتماعي عموماً، وموقع الواتس اب خصوصاً، لاسيما مع أقتراب الذكرى السنوية لأستشهاد قادة النصر، دليل واضح على ما تقدم من معلومات، فعلى المثقفين والنُخب والأكاديميين، أن يعوا حجم الحرب الناعمة التي تُديرها أميركا، وأن الهجرة من المواقع الأميركية هو الحل الأمثل، لأنه سيتسبب بخسارتها من جميع النواحي المادية منها والمعنوية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيادة تحت الباتريوت الامريكي
سر سلامة المجتمع
التحدي..اخرجوا  عشق الجمال من قلبي 
نظامُنَا برلمانيٌّ لا مركزيٌّ
لعبة الكراسي..وحرب الاقالات
أبو مهدي المهندس من مقدساتنا
الخلل الحضاري في بعده الاقتصادي
موسم الهجرة من الواتس اب..!
جدارية الشهادة ..
الواتساب هو الجبهة القادمة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك