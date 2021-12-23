اليمن تحت القصف والحرب الكونية.. من ارباب الشرك ...



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

هشام عبد القادر ... في العصر الحاضر يوجد ارباب التوحيد وهناك ارباب الشرك وفوق ذالك الملك الاحد رب الارباب هو الواحد القهار ..عينه ناظره وقدرته نافذه ولا تخفى عليه خافية إليه الشكوى هو المستعان وهو المغيث .. اليمن تحت القصف الظالم المستمر وتحالف كوني على وجود الخير واصبح وجود الشر يملك السلاح الاسطوري التي تصنعه دول عظمى واما وجود الخير فهو الاعظم لديهم سلاح التمسك بعروة الله الوثقى ..اليمن اليوم دموعها هي الدماء ومائها دمعات الثكالى وكلماتهن هي المزن التي تقطر وتنزل على صفحات قلوب الأحرار والإنسانية لتكتب اعظم الكلمات تقول ما لم تقوله احد من نساء العصر بل تقول ما قالت في العصر الماضي زينب عليها السلام لك هذا القربى حتى ترضى ..وايضا احرار اليمن كالجبال الشامخة لم تهتز صوتهم الرعد الصاعق والبرق الخاطف يصولون كصولة ابا الفضل العباس عليه السلام ...اليمن لن تخضع فهذه الحرب الكونية هي نتيجة ان اليمن لم تخضع ..وفي ذكرى اسبوع الشهداء نرى تحالف الشر يتألمون من هذا الصمود والتضحيات والفداء تزعجهم هذه الدماء وهذه الرؤوس التي لم تنحني قاموا بضرب صنعاء بشدة ولم يندموا ولم يتراجعوا ونرسل رسالتنا لارباب الشرك .. هذه الدماء الزكية والتضحيات والبنية التحتية التي كل يوم تضربون جسورها ومدارس وطرق ومساكن مدنية ستكون عليكم وبال وعاقبة لم تكن الا كاعاقبة يزيد بن معاوية وسقوط عرش الضلال سيكون إنقاذ للبشرية والإنسانية وعنوان النصر يلوح بالأفق. تقوم دولة العدل وتسقط دولة ابليس الى الابد .. والحمد لله رب العالمين