رؤيتي للاعمار..!

مظهر الغيثي ||

لا يكون اعمار في العراق بدون تغيير فلسفة الأعمار نفسها والتي تعتمد طرق قديمة في البناء تستنزف الطاقة والموارد

ولذلك نعتقد أن الأعمار يجب أن يعتمد على عشرة طرق حديثة للبناء وهذا سيضمن عدم نضوب الموارد او ارتفاع أسعارها او تأثر الفئات العاملة فيها باي نوع من انواع الخلل في العرض والطلب على العمالة والموارد

وكما اسلفنا سابقا في دعمنا لنظرية صغار المقاولين فلما لا يكون هناك مهندسين مقاولين يعملون وفق طرق البناء المختلفة وتوفر الدولة في بادئ الأمر التدريب والدعم الفني والمالي الكافي لانطلاقهم في ساحة العمل وبذلك نحقق التنوع والمؤثر إيجابا على الاقتصاد ولا نغفل ذكر مختلف المنافع الأخرى مثل صيانة المباني المتطورة وما تقدمه الطرق الحديثة من دعم لمفاهيم المباني الذكية والمباني صديقة البيئة والطاقة المستدامة

فانا مع التنوع في تناول طرق البناء وتوسيعها وتوفير الدعم الفني والمالي لانجاحها لأنني اعتقد ان هذا سيقضي على مشكلة الأعمار في البلد وبشكل نهائي مستدام

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