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رؤيتي  للاسكان


 

مظهر الغيثي ||

 

هي تفكيك تجمعات الفئات الفقيرة من المجتمع وتعشيقهم مع الفئات الوسطى والعليا من المجتمع وبما يضمن تحقق الاندماج التام والقضاء على العنصرية والفئوية التي زرعوها في المجتمع من خلال توزيع الوحدات السكنية والأراضي على اساس فئوي مثل الضباط والمهندسين والمعلمين وعنصري مثل المدن الفقيرة الثورة والشعلة وما سبقها في الحقبة الملكية وحتى إبان تخطيط بغداد المدورة

حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على تطبيق الرؤية البريطانية في هذا المجال والتي أثبتت فشلها في امريكا والصين واندنوسيا وادت إلى صناعة بؤر سكانية خارج سيطرة الدولة وغير مخدومة بلديا وامنيا

باعتقادي اننا امام حل لا مناص منه وهو تفكيك تلك التجمعات ولكن ليس بالطريقة الأمريكية بل بطريقة تضمن سلامة وامن أبناء شعبنا ومع ضمان رفاهيته وحقه في العيش الكريم

 

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