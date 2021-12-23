هذا هو اليوم الكبير..!

هادي خيري الكريني || الجمع للشروكية فقط وفقط والباقي لواحيك!!! هذه هي الحقيقة بملأ الفم رضي من رضا وغضب من غضب ولكنها الحقيقة والصرخة المدوية بوجه الدهر، ( العراك النا وما ننطيه) هكذا هي اهزوجة السومرين لقد رطن أهلنا( من نغيم نمطر حالوبة) و ( الكالوا عنا اشروكية احنا الحررنا الغربية ) لقد وقف الزمن صاغر يوم الجمع الكبير يوم الفتوى المباركة للمرحعية العليا الممثلة بأية الله العظمي زعيم الطائفة الإمام السيستاني دام ظله الوارث تحدى الشروكية العالم وارعبوه والى اليوم امريكا لم تفق من الصدمة ! قاموا بأكبر مناورة عسكرية منذو الحرب العالمية الثانية بقوات شبه عسكرية وباسلحة متهالكة وبلا إسناد مدفعي ولا غطاء جوي ولا دعم لوجستي والعتاد محسوب باليد ووجهوا اعتى عتاة العالم يقدر عددهم.بنصف مليون متحصنين بمدن كبيرة مددهم كل دول الغرب وكل الدول الإسلامية والعربية باستثاء إيران ولبنان وتصافق معهم متصدري المشهد لسنة العراق ودعم وتخاذل متصدري المشهد الكردي ...!! يحتاج تحريها إلى معدات متطورة وقوات مدربة تدريب عالي جدا قدرت امريكا تحرير المدن بثلاثين سنة حررها مدد.العراق الحشششد وظهبره الجبار جند الله الموردفين قوات جهاز مكافحة الإرهاب وهم طليعة الحشششد وعضده بثلاثة سنوات بقتال متواصل ليل ونهار حر وبرد ( وصفت لشحيت وبحيت والجاعد ورى البيت ) آلاف الشهداء والاف المعوقين والاف الأرامل والاف الثكالى والاف الايتام وصفت للنكرات والعملاء والجبناء... وسكت من سكت بعد ان تم ملاء فمه بالدولارآت وكان يقيم الدنيا ولا يقعدها على عبد المهدي لانه خرج عن طاعة المحتل ومن استقالته.حكومته لهذا اليوم لن نسمع له حس ولا ركز..! كمية السحت الحرام كبيرة وكأنها أصبحت( كمرة وربيع ) ...وعند الله تجتمع الخصوم انها الحقيقة المرة لابد من قولها !!!



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