المقالات

إلى من قال: العراق والمصير المجهول..!


  حسين محيي الطائي ||

 

مرَّ العراق خلال تأريخه المعاصر في فترات كثيرة عانى ما عاناه من اضطهاد وظلم وفي كل مرة يقول أحدهم أنَّ العراق سيمرُّ بفترة صعبة مجهولة النتيجة، محاولًا إجهاض قوة العراقيين وإرادتهم دون أن يتوصل إلى أية نتيجة. وقد جرَّب أجدادنا وآباؤنا الكثير من أمثال هذه المواقف مع كل حرب واحتلال، فيبرز عالم كبير ينقذ الموقف ليدرك العالم أنَّ من يواجهه ليس لقمة هنيئة سائغة، بل قوى تفوقه قوة في العقيدة وأسمى منه هدفًا، فتتراجع عزيمته وتنتكس قوته، وتهتز فرائصه، ليعرف كل من باع قلمه ببضاعة مزجاة أنَّ العراق لا يتجه نحو المجهول أبدًا!  كفى الله المؤمنين القتال بعد أن نصرهم وثبَّت أقدامهم في ساحات الوغى ضد دولة الخرافة التي أرهبت الشعوب والدول بنزوحها عبر الحدود إلى داخل الأراضي العراقية والفتك بالأبرياء وقتلهم، ولولا تلك الفتوى المجيدة التي أشعلت نيران الشوق إلى الشهادة للدفاع عن الأرض والعِرض الغاليين لكان مصير العراق مجهولًا بحق، ولكن الوضع ليس كذلك. ثبَّت الله أقدام المجاهدين البررة وكفاهم القتال ليُتَوَّجوا بإكليل النصر المؤزر، فيبتدأ بعد ذلك مشروع البناء والعمران.  حان الآن ليعرف العالم كافَّة أنَّ العراق والعراقيين بعلمائهم وشيوخهم وشبابهم ليسوا أداة يلهو به كل من هبَّ ودبَّ، ففي العراق الغيارى والشجعان، الذين إذا طُلبوا في النزال لا يولُّون الدُّبر، وإذا نزلوا ساحات الوغى لا يخرجون إلا وهم منتصرون لأنهم أحفاد الكرار.  فهل يا ترى سيتجه العراق بهم نحو المجهول؟ كلا وألف كلا .. ففي أيدينا الأوراق الرابحة، فمنَّا القادة وفينا المقاتلون. سنصنع أجيالًا لا تستهويها الحرب إلا دفاعًا، وسنبني دورًا للعلم ونسقي الزرع من جديد كما سقينا أرض المعارك بدمائنا.. سنبني للعراق مستقبلًا زاهرًا لا كما يريد له الأعداء أن يكون مجهولًا. سنثبت لمن قال أنَّ العراق يتجه نحو المجهول أنَّ من وقف ليصد مغول العصر الذين حين نزحوا إليك هزمكَ صهيل خيولهم وهُزمت دون أن تراهم وولَّيت الدُّبر!  أجل إنَّ الحشدي هو نفسه الذي سيعمِّر ما خرَّبه العدوان من جديد .. صِف ما تشاء وسطِّر الكلمات كما يحلو لك، لأننا قد اجتمعت كلمتنا وتلاحمت صفوفنا في البدء ثم انطلقنا لتحرير أراضينا حين كنتَ مشغولًا في تسطير الكلمات محاولًا الضجيج وتضعيف العزيمة واعلم أننا سوف نستمر لنقتلع جذور الفساد الذي نخر مفاصل المجتمع وتلاعب بمقدرات البلاد، ونمحي آثار الفساد والمفسدين ونضافر الجهود ونحكم السيطرة على بلادنا ونمسك حدودنا كي نبعد عنها الخراب والدمار.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ننتظر قرار المحكمة الاتحادية سلبا او يجابا..!
مُغيث الُمستضعفين 
إلى من قال: العراق والمصير المجهول..!
الشهيد  في كتاب الله
في امريكا حرية القلم والبندقية
الفارابي يعزف في سوق الصفافير   
ضبط شحنة مخدرات ثالثة قادمة من الإمارات إلى العراق!
يا رسول الله 
علاقة الشباب فيما بينهم
مفهومُ الدّولةِ المدنيّةِ في الفكرِ الإسلاميّ الشّيعيّ 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك