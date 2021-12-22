إلى من قال: العراق والمصير المجهول..!

حسين محيي الطائي ||



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مرَّ العراق خلال تأريخه المعاصر في فترات كثيرة عانى ما عاناه من اضطهاد وظلم وفي كل مرة يقول أحدهم أنَّ العراق سيمرُّ بفترة صعبة مجهولة النتيجة، محاولًا إجهاض قوة العراقيين وإرادتهم دون أن يتوصل إلى أية نتيجة. وقد جرَّب أجدادنا وآباؤنا الكثير من أمثال هذه المواقف مع كل حرب واحتلال، فيبرز عالم كبير ينقذ الموقف ليدرك العالم أنَّ من يواجهه ليس لقمة هنيئة سائغة، بل قوى تفوقه قوة في العقيدة وأسمى منه هدفًا، فتتراجع عزيمته وتنتكس قوته، وتهتز فرائصه، ليعرف كل من باع قلمه ببضاعة مزجاة أنَّ العراق لا يتجه نحو المجهول أبدًا! كفى الله المؤمنين القتال بعد أن نصرهم وثبَّت أقدامهم في ساحات الوغى ضد دولة الخرافة التي أرهبت الشعوب والدول بنزوحها عبر الحدود إلى داخل الأراضي العراقية والفتك بالأبرياء وقتلهم، ولولا تلك الفتوى المجيدة التي أشعلت نيران الشوق إلى الشهادة للدفاع عن الأرض والعِرض الغاليين لكان مصير العراق مجهولًا بحق، ولكن الوضع ليس كذلك. ثبَّت الله أقدام المجاهدين البررة وكفاهم القتال ليُتَوَّجوا بإكليل النصر المؤزر، فيبتدأ بعد ذلك مشروع البناء والعمران. حان الآن ليعرف العالم كافَّة أنَّ العراق والعراقيين بعلمائهم وشيوخهم وشبابهم ليسوا أداة يلهو به كل من هبَّ ودبَّ، ففي العراق الغيارى والشجعان، الذين إذا طُلبوا في النزال لا يولُّون الدُّبر، وإذا نزلوا ساحات الوغى لا يخرجون إلا وهم منتصرون لأنهم أحفاد الكرار. فهل يا ترى سيتجه العراق بهم نحو المجهول؟ كلا وألف كلا .. ففي أيدينا الأوراق الرابحة، فمنَّا القادة وفينا المقاتلون. سنصنع أجيالًا لا تستهويها الحرب إلا دفاعًا، وسنبني دورًا للعلم ونسقي الزرع من جديد كما سقينا أرض المعارك بدمائنا.. سنبني للعراق مستقبلًا زاهرًا لا كما يريد له الأعداء أن يكون مجهولًا. سنثبت لمن قال أنَّ العراق يتجه نحو المجهول أنَّ من وقف ليصد مغول العصر الذين حين نزحوا إليك هزمكَ صهيل خيولهم وهُزمت دون أن تراهم وولَّيت الدُّبر! أجل إنَّ الحشدي هو نفسه الذي سيعمِّر ما خرَّبه العدوان من جديد .. صِف ما تشاء وسطِّر الكلمات كما يحلو لك، لأننا قد اجتمعت كلمتنا وتلاحمت صفوفنا في البدء ثم انطلقنا لتحرير أراضينا حين كنتَ مشغولًا في تسطير الكلمات محاولًا الضجيج وتضعيف العزيمة واعلم أننا سوف نستمر لنقتلع جذور الفساد الذي نخر مفاصل المجتمع وتلاعب بمقدرات البلاد، ونمحي آثار الفساد والمفسدين ونضافر الجهود ونحكم السيطرة على بلادنا ونمسك حدودنا كي نبعد عنها الخراب والدمار.