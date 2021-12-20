المقالات

حكومة توافقية..أم حكومة أغلبية وطنية ؟!


 

يونس الكعبي ||

 

منذ أنتهاء الأنتخابات البرلمانية لعام 2021 والحديث يدور عن هذين المصطلحين بكثرة وبتكرار، وتداولت وسائل الأعلام ومواقع التواصل الأجتماعي الكثير من التحليلات حول هذين الموضوعين، وأمتد النقاش الى الشارع وحديث المقاهي والنوادي الثقافية.

ولمعرفة معنى حكومة الأغلبية نود أن نشير الى أن حكومة الأغلبية تعني أن واحد أو مجموعة من الأحزاب الحاكمة التي تشغل الأغلبية المطلقة من المقاعد في السلطة التشريعية .

هذا على عكس حكومة الأقلية، حيث يوجد أكبر عدد من الأحزاب في السلطة التشريعية فقط من حيث عدد المقاعد، أي فقط تعددية مقاعد.

عادة ما تطمئن حكومة الأغلبية الى أقرار تشريعاتها لأنها تستند الى قاعدة برلمانية قوية، عكس حكومة الأقلية التي تلجأ الى المساومة وتقديم التنازلات لغرض البقاء في الحكم لأن قاعدتها البرلمانية ضعيفة.

يمكن أستخدام مصطلح "حكومة الأغلبية" أيضاً لتحالف مستقر من حزبين أو أكثر لتشكيل أغلبية مطلقة.

بينما الحكومة التوافقية تأتي من مصطلح "التوافقية" الذي يعتبر أحياناً مرادف لمصطلح "تشارك القوى"، رغم أنها تقنياً أحد أشكال تشارك القوى، فالبعض يعتبرها شكلاً من أشكال الهيمنة، بينما يدعي آخرون أن الهيمنة الأقتصادية صممت لتنظيم صراع الطبقات الأجتماعية، مع أن التوافقية وضعت على أساس التوفيق بين التشرذم المجتمعي على أسس عرقية ودينية.

وأهداف التوافقية هي الأستقرار الحكومي، وبقاء ترتيبات تقاسم السلطة وبقاء الديمقراطية وتجنب العنف، عندما يتم تنظيم التوافقية على أسس طائفية دينية، فأنها تعرف بأسم "الطائفية"، كما هو الحال في لبنان.

في العراق أفرزت نتائج الأنتخابات الأخيرة قوى متعددة، بحيث لا تعطي أرجحية لكتلة دون أخرى بدون تحالفات، حيث أن البيت الشيعي أصبح مكون من كتلتين رئيسيتين : الأطار التنسيق الشيعي والكتلة الصدرية ؛ والبيت السني انحصر بين كتلة تقدم وكتلة عزم ؛ والبيت الكردي بين كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وبهذا أصبح المشهد السياسي معقد أكثر من ذي قبل .

 بعض الأطراف تؤيد نظرية الذهاب الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يرى الآخرون الذهاب الى تشكيل حكومة توافقية تضم جميع المكونات والكتل الكبيرة الفائزة بالأنتخابات.

والمتابع للمشهد السياسي العراقي جيداً يدرك أن الذهاب الى حكومة أغلبية وطنية غير ممكن في الوقت الحالي، لعوامل داخلية وأخرى خارجية، كذلك العقل السياسي العراقي غير ناضج كفاية ليجلس على مقاعد المعارضة ويبتعد عن العمل الحكومي، حيث جرى العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 على تقاسم السلطة بين الأحزاب الحاكمة سواء السلطات التشريعية أم السلطات التنفيذية، ولا تستطيع هذه الأحزاب بسبب التركيبة الداخلية ونظام القيادات في هذه الأحزاب الأبتعاد بعيداً عن المناصب التنفيذية .

نحتاج الى جيل سياسي جديد، ونمط من القادة الشباب أو الخبرات السياسية بأفكار جديدة  تؤسس الى نظام سياسي يستطيع قيادة البلد بعيداً عن المحاصصة، وخلق ثقافة المعارضة وتبني هذه الثقافة داخل قبة البرلمان بعيداً عن المناصب الحكومية، حتى تستطيع  الكتلة المعارضة مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الحكومة في حال تقصيرها.

الى حين الوصول الى هذا المستوى السياسي من أدارة الدولة في العراق، سنبقى نلجأ في كل دورة أنتخابية الى نظام المحاصصة ومكونات التوافق والتوازن مع تغيير الأسماء والعناوين

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خصائص الزهراء ومكارم أخلاقها 
الغاء احتفالات السندباد انتصار للسيدة للزهراء 
حكومة توافقية..أم حكومة أغلبية وطنية ؟!
الدين منظومة قيم واخلاق..
روح وريحان  مستقر الرحمة
مَثَلُ نُورِهِم كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْـمِصْبَاحُ  
صورة من ظاهرة التحول والانقلاب في توجهات الشخصية العراقية/2
شخابيط من ذكريات قد يستحي منها البعض ..
عمليات القتل الممنهج واتهام الحشد..!
كتاب(المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل) تناسى الزواج المثلي بين دول التطبيع العربي وإسرائيل
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك