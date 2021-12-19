المقالات

صورة من ظاهرة التحول والانقلاب في توجهات الشخصية العراقية/2


 

  اياد رضا حسين آل عوض ||

 

من الشواهد هو ان القوى التي وقفت بالضد من المتغير الحادث بعد 2003 ولم تشترك بالانتخابات ولا في العمليه السياسية بدعوى ان هذه الحكومات هي من صنع الاحتلال ، وان الذي بني على باطل فهو باطل ،، واذا بها اليوم هي من اشد الداعين الى بقاء الاحتلال والمطالبة بعدم خروج القوات الامريكية ،،

اما من الشواهد المهمه التي عشنا فصولها منذ اكثر من 60 سنة ابان حكومه الراحل الزعيم عبد الكريم قاسم ،، فهذه القوى التي وقفت بشدة ضد هذا الزعيم بدعوى الحرص على الامة العربية والعروبة  وفلسطين ،، الى غير ذلك من الشعارات التي كانت سائدة في ذلك الوقت ،، ووصفت النظام بالنظام الشعوبي وكأن عبد الكريم قاسم لم يكن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي وله المواقف البطولية في حرب فلسطين عام 1948 ،، كما انه كان اول قائد عربي يشكل جيش التحرير الفلسطيني قبل تأسيس منظمه التحرير الفلسطينية ،،

ومما يذكر بهذا الخصوص انه كانت له بذمه الدوله مبلغ 600 دينار (وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت) ، عن نفقات اضافية اثناء علاجه في لندن قبل ثوره 14 تموز  1958 عندما كان برتبة مقدم ركن ,

وبعد قيام الجمهوريه طالب بالمبلغ وصرف له وعندما وصل اليه امر الصرف همش على الكتاب (يودع المبلغ لحساب جيش التحرير الفلسطيني)  وهذا مثبت في اضبارته في ارشيف وزاره الدفاع ،،، لقد تامروا على نظام عبد الكريم قاسم من خلال 36 مؤامرة كانت واحدة منها محاولة اغتياله واصابته اصابة بالغة ،، والى ان تم اسقاطه واعدامه في الانقلاب الدموي في 8/شباط/1963 ,,

 ان هؤلاء دعاه القوميه العربيه والعروبة وفلسطين هم انفسهم اليوم يعقدون مؤتمرا في اربيل يطالبون فيه بالتطبيع والاعتراف باسرائيل !!؟؟ والطريف ان احد السادس الدواعش المقيمين هناك ينتقدهم بسبب عدم اشتراطهم على اسرائيل انه مقابل الاعتراف والتطبيع هو ضرب ايران وتدمير منشاتها النوويه ؟؟!!! فهل يعقل ان دعاة الامة العربية والعروبة وفلسطين يصل بهم الحال الى هذا المنحدر والسقوط ،،؟؟!! وحتى اذا كانت ايران (دولة لعينة وملعونة) فهل يجوز التنسيق مع اليهود الارجاس لضربها ؟!! ،،

 وهل الاعتراف والتطبيع مع الكيان الغاصب سيحول دون قيام اسرائيل بتدمير الدول العربية الواحده تلو الاخرى ؟؟!!! ،، قال تعالى في الايه (51) من سورة المائده (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) ،،،

 لقد  تناست هذه الشعوب التي جلبت لنفسها الويلات والمصائب ،، ان هذه العصبيات القومية والدينية والطائفية والقبلية وغيرها ، كانت سببا في تدمير وتمزيق امم وكيانات ودول ،،

قال تعالى في الايه (112) من سورة النحل (وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) ،، (وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) والله اكبر وهو القاهر فوق عباده وهو على كل شي قدير .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدين منظومة قيم واخلاق..
روح وريحان  مستقر الرحمة
مَثَلُ نُورِهِم كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْـمِصْبَاحُ  
صورة من ظاهرة التحول والانقلاب في توجهات الشخصية العراقية/2
شخابيط من ذكريات قد يستحي منها البعض ..
عمليات القتل الممنهج واتهام الحشد..!
كتاب(المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل) تناسى الزواج المثلي بين دول التطبيع العربي وإسرائيل
الحصاد الكبير..!
حشد السيستاني بقيادة المهندس وسليماني 
افتوني ماذا اقول لابني ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك