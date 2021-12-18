اموال الخزينة الاتحادية ..!

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هادي خيري الكريني || وان تعجب أراك الدهر عجبا ...!!! في تركيا ظهر مقطع فديو مع لاجئة سورية وهي تاكل الموز وقال لها المذيع فعلك هذا يغيظ الفقراء الاتراك لأنهم لم يتذقوا طعم الموز فضحكت واستمرت باكل الموز وتظامن معها 40 سوري ظهروا على مواقع التواصل ياكلون الموز فأتخذ قرار بتسفيرهم من أعلى المستويات لأنهم جرحوا مشاعر الفقراء !!!!!!!!! هكذا الدول التي تحترم شعوبها..!!! ونحن !!!!!! تحت ارجل الراقصات تنثر أموال العراق والفقراء يتحسرون على رغيف الخبز.....!!! ووزير المالية رفع سعر الصرف للدولار ليعظم موارد البنك المركزي وبالتالي بجيوب الفاسدين وتجويع 30 مليون انسان ... يا سادة ياكرام تذكرون قوله المشهور يعتصر قلبي ألم وانا أوقع على أموال الرواتب .... من هذا الرجل ؟؟ ومن أتى به..؟؟؟ ولماذا هل خلا العراق من الكفاءات ليأتى بمثله.؟؟ الا يعتصر قلبك ألم واموالة الموازنة الاتحادية تذهب بجيوب الفاسدين وتحول أموال الخزينة للاقليم خلافا للقانون أين قلبك والمليارات تذهب لمسعود لتدخل بحساب عائلته واين قلبك وانت ترى الأموال تحت ارجل الراقصات ..!!! أين قلبك وان تقترض مليارات وتكبل البلد بديون تحت شروط قاسية من صندوق النقد الدولي!!! لا أعلم الغيب ولكن كل المعطيات تقول سياسي المنطقة الغربية سبقوا حتى الشيطان بنهب أموال العراق وعندهم فتوى تقول نهب المال العام لدولة العراق حلال لان الدولة ليست دولتهم طلما الشيعة شركاء بهذا البلد وليسوا عبيد !!! وفساد الشيعة لايمكن ان اضعهم بمستوى حامل الماسحة الذي يجمع المال الذي نثر من سراق العراق ساسة وسماسرة المناطق الغربية تحت ارجل الراقصات...!!! اما سياسي الغربية فهم يعملون على مبدء نهب الخزينة الاتحادية بالكامل والمناصب التي من حصتهم أموالها لايعبر منها دينار واحد للشعب والحل لابد من عقد جديد معهم لايمكن الاستمرار على هذا الوضع باي حجة وبأي ذريعة... الاشتراك معهم باي حكومة خيانة للشعب وفعل غير مسوغ لأنهم يسوغون نهب المال العام حسب شرعهم فكيف يمكن الحد من هكذا امر الا بعقد جديد وإلغاء الدستور وإعداد عقد جديد ويكون بإصرار المكون الشيعي وهم لديهم أغلبية تحقق إلغاء الدستور وكتابة عقد جديد !!! واللجوء للشارع اسلم الطرق لان الشعب مصدر السلطات..!!! 18/13/2021