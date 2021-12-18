المقالات

السر الذي لم يكشف عنه..!


  الشيخ محمد الربيعي ||   و أنا اقرأ في السيرة المباركة الشريفة ، لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ( ع ) ، ابنت الخاتم الرسل محمد ( ص ) ، التي نشهد انها جاهدت في الله حق الجهاد ، كنت ادقق بتمعن  بالعبارة ( السر المستودع فيها ) ، اي بالزهراء ( ع ) ، الواردة في الدعاء ( اللهم بحق فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها ) ، كثيرا دققت وتأملت بعبارة ( السر ) من جهة كلمة السر و من جهة كلمة ( المستودع فيها ) ، فنجد بالتدقيق الظاهر بحسب مستوانا البشرية البسيط ، ان ذلك ( اي السر ) ،  ليس عرضي مضافا الى ذات ، بمعنى هو ليس بمقام  المثال ، جعلت سرا عند فلان فيكون السر شيء و فلان شيء اخر ، بل هو سر في الذات فيكون السر و الزهراء ( ع ) شيء واحد لا ينفصلان ابدا ، فتكون الذات الشريفة هي السر ، و لذلك ، عبر عنه ( بالسر المستودع فيها ) ، و لم يعبر عنه ( بالسر المستودع عندها ) ، محل الشاهد :  و تكون بذلك الزهراء ( ع ) هي السر و ليس المعنى هناك سر تخفيه ، بل هي ( السر غير مكتشف حقيقته )  و مكنونه و ما هيته الى العوام البشرية . فمن هنا نقول : ان فاطمة الزهراء ( ع ) ، لا يمكن لأقلامنا ان تحدد عالمها و مقاماتها و جوانبها ، نعم قد نكتب و نبحث و ندقق و نستنتج بحسب المستوى الفكر البشري ، الذي اجزم حتى على هذا القدر منه ، قد نبخس حقها و لا نعطيها كامل قدرها و مقامها الشريف . و لذلك ، و لهذا السر الذاتي كانت فاطمة الزهراء ( ع )  هي ( حجة الله على التسعة الائمة المعصومين من ولد الامام الحسين بن الامام علي ( ع ) ، كما ورد بالحديث عن الامام الحسن العسكري ( ع )  ( نحن حجج الله على خلقه و جدتنا فاطمة حجة علينا ) . للعلم و تنويه مهم جدا .... أن هذا الحديث لم نرَ له سنداً في أي كتاب من الكتب المتداولة و لم يروَّ عن أي معصوم من أهل بيت العصمة ، و لكن وجدناه مكتوباً في كتاب فاطمة بهجة قلب المصطفى تحت عنوان ( دعاء التوسل بها عليها السلام ) حيث رواه مؤلف الكتاب الشيخ الهمداني بقوله : سمعت شيخي و معتمدي أية الله المرحوم  ملاّ عليّ المعصومي يقول في التوسل بالزهراء عليها السلام « الهي بحق فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها ...» ( ص 252 ) .  و أيضاً و جدنا هذا الدعاء ضمن الوصايا المهمة التي أوصى بها آية الله المرعشي النجفي أبناءه بالمداومة على قراءته و بالخصوص ابنه الكبير حيث يقول : ( و أوصيه ـ أي ابنه الأكبر ـ بمداومة قراءة هذا الدعاء الشريف في قنوتات فرائضه ... اللهم أني أسألك بحق فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد و أن تفعل بي ما أنت أهله و لا تفعل بي ما أنا أهله ...»( كتاب قبسات من حياة سيدنا الاستاذ المرعشي النجفي رحمه الله : ص 124 ) . و لقد ذكر مؤلّف هذا الكتاب السيد العلوي : إنّ هذا الدعاء قد تلقّاه السيد المرعشي في ضمن الوصايا المهمة التي أعطاها الإمام المهدي ( عج ) للسيّد المرعشي في إحدى تشرفاته بلقاء الإمام ( عج ) . محل الشاهد :   فما أعظمه من دعاء بحيث يذكره السيد المرعشي النجفي ( رحمه الله ) في ضمن وصاياه المهمة التي أوصى بها ، و أي فضيلة لهذا الدعاء و التوسل بحق فاطمة الزهراء ( ع )  كي يَكونَ من أهم الأدعية في قنوتات فرائض السيد المرعشي (  رحمه الله )  .  لابد له من كرامة عظيمة و أهمية جليلة بحيث لا يترك من الوقوف معه و الإستضاءة من نوره و بيان مضامينهُ و تجليت حقائقه لكي نعرف فاطمة حق معرفتها و على القدر المتيسر منه.  و هذا الحديث و ان لم يكتب له سند في كتب الحديث ، و لكن جاء مضمونه مطابقاً لكثير من الروايات الشريفه المأثورة في حق الصديقة الكبرى فاطمة ( ع ) ، و على مضمونه و حقائقه توجد أدلة و شواهد تؤكد حقيقته و ان لم يرد في كتب الأدعية ، و لكن يكفي في نقله على ما استفدناه من الكتابين المذكورين اللذين ذكرا هذا الدعاء ، و من باب التسامح في أدلّة السنن يهون الخطب في سنده . النتيجة ما هو ذلك السر ؟  نقول : بما ان ثابت لدينا ان السر هو ذاتي ( ذات فاطمة الزهراء ) ( ع )  ، فنقول : لا نستطيع تحديده ضمن المستوى الفكر البشري  ، و لكن ممكن التعرض له  ضمن اطروحات غير قطعية و غير مجزم ما يطرح من خلالها بإطلاق صحتها  ، سوف نستعرضها ان وفق الله تبارك و تعالى و بقت الحياة في مناسبات اخرى ، ولكن يكفي القول :  ان حقيقة هذا (  السر المستودع  ) مطلع عليه بعلم الله الرسول الخاتم محمد ( ص ) ، و الامام علي ( ع ) ، و الامام الحسن ( ع ) ، و الامام الحسين ( ع ) ، حصرا و الله العالم . اما بقيت الائمة من التسعة المعصومين ( ع ) ، فهم قد يكونوا مطلعين على نتائج ذلك السر و التبعات و متعلقات و ما يترتب من كل ذلك ، لا عن طبيعة ذات ذلك السر  التي انحصرت معرفة ذاته بمن أشرنا له سلفا و الله العالم . نسأل الله حفظ الاسلام و اهله  نسأل الله بحق سر  المستودع في فاطمة الزهراء ( ع ) حفظ العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السر الذي لم يكشف عنه..!
عندما لَم تَعُد تنفع الحرب الصَّلبَة ضد إيران
لغة الضاد..لغة الابداع والعطاء
اليوم العالمي للغة العرب..!
لا نخمد النور الإلهي..!
هويتنا الثقافية في مواجهة الطوفان
تشرين لوثت جسد العراق ..!
الضعيف عليه تلقي الصفعات..!
تهديدات بيت العنكبوت؛ حقيقة ام خيال..(برا وبحرا وجوا)
الحرب تطرب الجبناء..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك