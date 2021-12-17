المشتكى إلى الله..!

هادي خيري الكريني || منشور ل(سيف ال جاسم )Saif Jassim نشره.كمداخله وتعليق على تعليق ابراهم الصميدعي على منشور يتناول فنان يبيع الخضرة!! وسيف ال جاسم ( Saif jassim) مختص بالمال ولدقة المعلومات وحجم الحيف الذي لحق بالمجتمع العراقي وحجم الخداع الذي سلكته وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وادعائهم انهم رفعوا سعر الصرف لأنهم كانوا بضائقة وهو يدل على جهل وفشل ولجؤا لقوت المجتمع وجوعوه وجلدوه وعظموا احتياط البنك المركزي مقابل جلد الفقراء وأصبح التضخم إلى أضعاف مضاعفة ووظيفة البنك المركزي هو الحد من التضخم ولكنه كان المساهم بالتضخم ماذا نقول للذين يحكمون جهلاء ام عملاء او فاشلين (.،التضخم هو ارتفاع بسعر المواد الاستهلاكية الضرورية مع ثبات الأجور والكارثة بالعراق هي خفض الأجور وليس ثباتها والتضخم وصل لبعض السلع الاستهلاكية الضرورية 300% ولن يحرك ساكن البنك المركزي العراقي ولا اعرف ما فائدة تضخيم وتعظيم احتياط البنك المركزي العراقي وتجويع 30 مليون مواطن هم أصحاب الدخل المحدود والذين منهم تحت خط الفقر 10 مليون ( السلع الاستهلاكية الضرورية تختلف من بلد إلى آخر وبالعراق ...،) (الطحين والرز والزيت والسكر ) هذا هو منشور سيف ال جاسم كتعليق نشرته لاحجام المختصين من تناول رفع سعر صرف الدولار بمهنة وعلميه... يتم تناوله كموضوع سياسي في حين هو كارثة حقيقية وهناك اصرار لاستمراره.لاربع سنوات أخرى بدعم من البنك الدولي سيءالصيت وتصافق الذين يديرون الدولة. وبحجج واهية ممكن تقنع غير المختص ( منها تعظيم الاحتياطي ومنها وفرة مالية في الموازنة الاستثمارية ودفع الرواتب وكلها أعذار واهية ) ابراهيم الصميدعي 🔽الفضيحة الكبرى لموازنة ٢٠٢١ يكشفها ارتفاع احتياطي البنك المركزي تعقيبًا على ارتفاع احتياطي البنك المركزي والذي يعود لسببين رئيسيّين هما : الأول / ارتفاع اسعار النفط عالميًا. الثاني / فشل الاداء الحكومي في صرف موازنة ٢٠٢١ وبالوقوف على السبب الثاني نرى كيف فضح ارتفاع احتياطي البنك الركزي الاداء الحكومي الذي سرق المواطن ليملأ خزائن الحكومة التي تؤول بمنتهاها الى الفاسدين حيث بلغت نسبة تنفيذ الموازنة الإتحاديّة لسنة ٢٠٢١ وحسب المصروف الفعلي لغاية شهر تشرين الأول-٢٠٢١( ٥٨،٥%) وبلغت نسبة تنفيذ الاستثماريّة منها (٣٤%)فقط وبالتفصيل الآتي : ١- صوّت مجلس النواب على الموازنة الاتحاديّة بمبلغ : (١٢٩،٩٩٣،٠٠٩،٢٩١،٠٠٠) أي بما تجاوز ال ١٢٩ ترليون. وكان المصروف الكلّي الى تشرين الاول -أي لعشرة أشهر- هو : (٧٦،٠٩٤،٤٢٥،٥٨٥،٥٥٩)أي ٧٦ ترليون وشيء بسيط. ٢- كانت حصّة الموازنة الاستثماريّة في الموازنة هي(٢٩،١٣٦،٨٦٩،٨٠٩،٠٠٠) أي بما يتجاوز ال ٢٩ ترليون وكان المصروف الفعلي من الموازنة الاسثمارية هو (٩،٩٦٦،٨٢٣،٤٦٤،٠٣٢) أي بما لم يصل الى ١٠ ترليون. وبوفق ما تقدّم نجد أنّ نسبة المصروف الفعلي من الموازنة هو (٥٨،٥%) أمّا نسبة المصروف الفعلي من الموازنة الإستثماريّة هو (٣٤%) وهنا نقول: أيّها المّعدّون لموازنة ٢٠٢١ أيّها المطبّلون لموازنة ٢٠٢١ أيّها العرّابون لموازنة ٢٠٢١ أيّها المستقتلون على موازنة ٢٠٢١ يا مَن جوّعتم البلاد برفع صرف الدولار يا مَن نشرتم الرعب بمصطلحات الاستفقار يا مَن ادعيتم فقر العراق وهو غني ويا مَن كانت علاجاتكم كي المواطن يا مَن تباكيتم كذبُا وزورا هاكم ما تمّ انفاقه من موازنة ٢٠٢١ حيث قلنا لكم : وبالدقّة أن ٧٠ ترليون تكفي البلاد لكنّكم عاندتم وأردتم ضعف ذلك قلنا لكم : لا نحتاج لموازنة برقم ال ١٢٩ ترليون لكنّكم قلتم : لن تكفي قلنا لكم : زيادة ارقام الموازنة ستظلمون بها الشعب لكنّكم أصررتم وعاندتم وها نحن اليوم أمام فضيحة الموازنة حيث بقي ما يقرب مِن نصف الموازنة في خزائن الحكومة على حساب جوع الشعب عدم تعيين العاطلين ضعف الخدمات تدهور كارثي في القطاع التربوي واقع مزري في الجانب الصحي فساد مستشري والقااااااااااااائمة تطوووووووول عليه ندعو لتجميد المبالغ المتبقيّة فورًا لأنّنا نتوقّع أنّ فمَ الحوت الفاسد سيبتلع المتبقي من الموازنة بشهر واحد وكذا ندعو لتدوير المبلغ المتبقي لموازنة ٢٠٢٢ وتحديده في دعم القطّاع التربوي والصحي وشبكة الحماية الاجتماعية واستيعاب العاطلين عن العمل بوظائف ومشاريع منتجة وإكمال المشاريع المتلكأة خصوصّا المهمّة



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