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الإبراهيمية وإفساد المجتمع العراقي؟!


 

إياد الإمارة ||

 

·        ما هو موقف النجف الأشرف من الإبراهيمية؟!

 

▪️كان موقف الإمام السيستاني (دام ظله الوارف) واضحاً جداً من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم  وهو يستقبل الحبر الاعظم (المسيحي) الذي زار المدينة المقدسة والتقى بسيدها المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله الوارف)، مرجعنا المفدى يقرأ أبعد مما في أذهان الذين يخططون ويدبرون ووو..وهذا من أسرار عظمة هذا الرجل وحكمته في الموقع الذي يعني ما يعني للمسلمين في مختلف بقاع العالم.

الإبراهيمية وأعني بها ما يُقصدُ منها في مختبرات الصهيونية من: انها ديانة جديدة غير سماوية تنسخ كل الديانات الحقيقية وتبدلها بديانة جديدة موضوعة تخدم المصالح الصهيونية، وهي تستهدف بقوة الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقف حجر عثرة أمام التطبيع الصهيوني في المنطقة (التطبيع) الذي قبل به كل أدعياء الإسلام دون خوف أو خجل، هذه الديانة الموضوعة الجديدة أريد لها المرور من مدينة النجف الأشرف ومن بين يدي سيدنا سيد المدينة مرجع الطائفة (دام ظله الوارف) لتكتسب شرعيتها لكن خاب فأل (الصبي) اللندني الأحمق ورجع بلا خفي حنين مثقلا بعار الهزيمة التي ستلاحقه بكل مشاريعه كما لاحقت مشاريع مَن سبقه إلى قعر جهنم.

إذا فإن موقف النجف الأشرف واضح جدا من الإبراهيمية وإن حاول (الصبي) ومَن معه جر المدينة المقدسة إلى ما يسيء لها مرة ثانية من خلال مؤتمر مكة سيء الصيت لكن المحاولة الثانية باءت بالفشل وقبر التآمر في لحد الجهل والحسد والحقد والضغينة وبهت الذي كفر وهو الذي كان يخطط إلى مرحلة قادمة لن تقوم لها قائمة بإذن الله تبارك وتعالى.

ولكن الإبراهيمية وهي مشروع صهيوني متشعب لا تتوقف عند حدود الحصول على (الشرعية) فقط!

بل لديها برامج مختلفة داخل هذا المشروع التكفيري الهدام، و أحد هذه البرامج وأخطرها هو برنامج (الإفساد المجتمعي) على طريقة الممثل المصري الماجن الخليع المطرود محمد رمضان..

حفلة محمد رمضان في العاصمة بغداد مخطط لها بعناية لتكون بهذا الشكل في هذا التوقيت بالذات..

والخطة الصهيونية نُفذت باجندة حكومية إبراهيمية عراقية..

وهذا ما ينبغي التوقف عنده بعناية:

١. لماذا كل هذا الفحش والخلاعة في الحفل الغنائي غير الغنائي؟

٢. لماذا هذا التوقيت بالذات؟

٣. مَن هي الجهة الراعية والداعمة لهذا الحفل الماجن بهذه القوة والصراحة؟

٤. ثم لماذا يتردد كثيرون في التصدي لهذه الحالة الخطيرة قبل أن تتحول إلى ظاهرة وأقصد بالكثير هنا في داخل الحوزة العلمية الشريفة؟

أسألة إجاباتها تكاد تكون واضحة ..

تبدأ بجواب هذا السؤال: ما علاقة الصبي اللندني ؟

والجواب: (......)

الخطة الصهيونية كانت تعمل على خطين متوازيين حاولت الربط بين نتائجهما بدهاء بارع:

ديني

سياسي

وووووووووو

وووووووووو

لكن!

يقدرون وتضحك الأقدار..

وضحكت الأقدار وعلى نفسها جنت براقش وتفاجأنا بالنتائج ..

المهم يا اعزائي في ذلك هو ضرورة التصدي للإبراهيمية بقوة..

الإبراهيمية التي عطلها مشروع الحشد الشعبي المقدس وقادة النصر الشهداء رضوان الله عليهما (سليماني والمهندس) وحكمة المرجع الأعلى المفدى (دام ظله الوارف) لا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل العراق.

 

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