المقالات

ما علاقة بين الحفلات الداعرة وموعد ذكرى شهادة قادة النصر؟!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ القائدان العظيمان الشهيدان الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليهما علامة النصر الأكثر بروزاً في مقاومة زمرة داعش الإرهابية التكفيرية التي كادت أن توقع بالعراق لولا جهود هذين القائدين العظيمين ومعهما كل العراقيين وبقية الأصدقاء التي حققت النصر وأي نصر هو..

إنه نصر العصر الثالث بعد إنتصار الثورة الإسلامية والإمام الخميني رضوان الله عليه في إيران ونصر المقاومة الإسلامية في لبنان على العدو الصهيوني والقائد الكبير السيد حسن نصر الله روحي فداه..

القادة الشهداء السعداء رضوان الله عليهما احبطا تآمر الأعداء الذي كان لا يقتصر على العراق لوحده بل يشمل المنطقة بأسرها، فأي منزلة لهما؟

وما مدى ضرورة بقاء نهجهما العبادي الجهادي ثابتاً وراسخاً في هذه الأمة لكي يتحقق النصر بإستمرار؟

وكيف يكون ذلك؟

هذا ما يحتاج إلى بحث ودراسة.

الموضوع الذي أود الإشارة إليه هو هذا التسابق المحموم للقيام بحفلات الخلاعة والمجون والفجور التي تنعقد هذه الأيام ونحن على أعتاب الذكرى الثاني لشهادة القادة رضوان الله عليهما!

لقد رأى العالم كيف أحيى المؤمنون ذكرى الشهادة الأولى وكيف تحولت هذه الشهادة الحسينية المباركة إلى تيار في هذه الأمة له دوره وحضوره وأهميته، لذا تسابق الأعداء ومعهم جيف المرتزقة والجهلة لكي يقفوا دون ان يكون الإحياء الثاني بمستوى الإحياء الأول فبادروا إلى هذا الرقص الفاحش والخلاعة الوقحة والتهتك العلني لكي يلغوا دور الشهادة والشهيدين ويحجبوا شمس الإنتصار بغرابيلهم الواهية..

وهنا يجب الإشارة إلى عدة أمور:

الأول هو ضرورة أن يكون الإحياء هذا العام أكثر فعاليات وحضور من العام الماضي، الأمر الذي أكدتُ عليه سابقا في أكثر من مناسبة وأنا أتحدث لا بلسان المسؤولية بقدر ما أدعي أني مجرد مراقب بسيط..

الثاني هو الوقوف أمام هذه الحفلات الداعرة بكل الطرق القانونية السلمية المتاحة.

الثالث إن من واجب (الجميع) المشاركة في الإحياء الشريف والتصدي الحتمي لهذه المظاهر المخلة.

الرابع إن السكوت عن التصدي لهذا البغي والفجور منقصة ما بعدها منقصة وهو يكاد أن يكون مشاركة في إراقة دماء العراقيين خلال المرحلة القادمة.

وبالتالي فإن محاَلات فصلنا عن قيمنا وتراثنا الأصيل لا يجب أن تُترك دون ردع حاسم.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جعفر الابراهيمي..بين مغتبط وبين حاسد وبين حاقد..!
رحلة تكريم بنكهة حسينية
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
الوجه الأسود..حقيقة ملكوتية 
وعي المشكلة..وعي الحل (٢)
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
ما علاقة بين الحفلات الداعرة وموعد ذكرى شهادة قادة النصر؟!
"ساعات" محمد رمضان
أنقذوا شبابنا من آفة المخدرات 
هل المراة صانعة قرار !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك