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كيف تجعل الإنسان تافها في الحياة ؟!


 

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

 

كيف تجعل هذا الإنسان الذي وهبه الله تعالى أفضل جوهرة في الوجود وهو العقل لا قيمة له

كيف تجعل هذا الإنسان والذي من المفترض أن يتكامل في الوجود ليقترب من الملائكة والملائكة أسوأ من البهائم

تقطعه عن قيمه ومبادئه وعقيدته وتراثه والفكر الصحيح

تشوه تاريخه

تشوه تراثه

تشوه فكره

ثم تملأ عقله بكل ما يمكن من التفاهات والقذارات الفكرية،

تشغله بكل ما تستطيع حتى لا يتعلم او يفتني كتابا معرفيا

تشغله بالدعايات والاشاعات وبرامج التواصل الاجتماعي الكثيرة

وهذه احد وسائل الحرب الناعمة، لجعل المجتمع يعيش الاستحمار والتفاهة

وهذه هو بالضبط ما يقوم به الأعداء اليوم من السعي لتجهيل المجتمع وجعله تافها مستحمرا تمرر عليه كل المؤامرات يرون العدو صديقا والصديق عدوا، وهناك عملاء وخونة لهم كثر في مجتمعنا يساعدونهم في استحمار المجتمع

واحد وسائل استحمار المجتمع هو إقامة الحفلات والمهرجانات الصاخبة والتعري والاختلاط  

ثم يأتون لك ببعض ما يسمى بالفنانين التافهين

الذين يملأون عقلك بكل بكلمات تافهة وقد تكون فاحشة تخدش الحياء

ولكن انت سوف لن تراها كذلك

بل سوف تتفاعل معها بأشد التفاعل

لأن عقلك أصبح قابلا لهذه التفاهات

اقرا ماذا قال هذا الفنان محمد رمضان في العراق ضمن اغنيته وهذا ما نقله لي بعض الأصدقاء

( بم بم بمبم بم

صاحبي كلمني وقال لي انزل رايحين نسهر

رحنا قعدنا، اداني الكاس: قلتله بلاش انا مش باشرب

طلبت عصير، مانا مش باشرب

مطلعش عصير، انا كده باشرب

شايف عصافير ودماغي بتعمل

بم بم بم بم بم

 اضاف لها (الفنان) العظيم  وهو يغني بعد بم بم بم

عراء

عراء

عراء(يقصد عراق طبعا)

هل قرأت هذه الكلمات؟ هل استفدت منها لزيادة معرفتك الفكرية أو زيادة في ثقافتك أو أخلاقك؟

لذلك أكرر دعوتي لكل الشرفاء في هذه الأمة أن يتحركوا من أجل الحفاظ عليها من وانقاذها من التجهيل والاستحمار

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

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