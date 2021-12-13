حفلات في الزمن الجريح 

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الشيخ محمد الربيعي ||[[عند معاشرتك لبعض الناس وقتها ستعلم لماذا خلق الله جهنم ]] نحن ليس ضد ان يفرح الناس او ضد الفن بالمطلق ، فاكيدا هناك من الافراح و من الفن ما هو ممدوح و هو ما كان مطابقا بطريقة مخرجاته و كيفياته و ما هياته المعقول و المنقول . اضف ان الحاكم على قبول و عدم قبول احيانا لتلك الافراح و ذلك الفن الزمان و المكان . محل الشاهد : ان ايجاد حفلات الغناء الصاخبة المصاحبة للافعال التي تخالف العرف بمستوراها الاولي ، بما هو معروف من اعراف المجتمع العراقي بالخصوص و بعيدا الان عن تدخل الراي الشرعي ، تكون ( حالة مرفوضة جدا ) بطبيعة و جودها . قلنا نحن ليس بصدد البيان الشرعي ، بقدر ما نريد ان نسجل وقفت اعتراض على ما صاحب و يصاحب تلك الحفلات من عدم الاهتمام بمراعاة ادبيات المجتمع العراقي ، ذلك المجتمع الذي عرف بالتزامة الشديد باعرافة الجميلة و الاصيلة . فاما تعري و القبول بتقبيل الناس و غير ذلك من الافعال فهي مما لا تناسب اعرافنا ، فضلا عن شرعنا و طبيعة بلدنا ، الذي صرح دستوره ان ( الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس التشريع ) ، فهي من الاسلام في كل مذاهبه ممن يجيز جهارا التقبيل او التقرب الرجل من المرأة ، او يكون ذلك المدعي الفن كاشف امام النساء عن جسدة فضلا عن الرجال في مظهر يدل على الاستهتار و لامبالاة بطبيعة المكان الذي فيه و الزمان ؟!! نحن نسال هل الاموال المدفوعه و المبذولة سواء من قبل القائمين او مؤسسين او المشاركين ، ساهمت بشيء ضروري و عقلائي للبلد ؟! ، في وقت هناك نسبة كبيرة من العوائل لا نقول تشكو الجوع بل نقول تشكو عدم توفر الاموال للعلاج ؟! كنا نتمنى صرف هكذا اموال في و هكذا تجمعات تهدف الى شراء بعض الاجهزة الضرورية لدعم الوائل المتعففة الخاص بكشف امراض السرطانات و غير ذلك مما هي الشعب في حاجة ماسة لها .... بلغنا ان سعر التذكرة كانت بعملة دولار و كانت غالية الثمن ، سؤال كم يوجد بين هؤلاء المشاركين ، من ذوي قرابتهم و متعلقيهم و جيرانهم ، ممن هم في حاجة ماسة لهذا المبلغ ، الذي رماه صاحبة في شيء غير عقلائي في غضون ساعة و ما شابه .... على الامة ان تعرف زمانها و مكانها و ما يحيط بها ، حتى تستطيع ان تحدد ما يجب ان توفرة ... نحن نرى حتى في افراحنا و فنونا لم يراعى الشعب بذاته لنفعه ، و انما كان المراعاة في ذلك المصالح النفعية التجارية لا اكثر . ثم اين الفايروس و تحوله نرى كل شيء في مثل هكذا حفلات مسموح و متاح والى الله المشتكى نسال الله حفظ الاسلام و اهله نسال الله حفظ العراق و شعبه