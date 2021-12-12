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اين دوركم ..؟!ّ!


 

كندي الزهيري ||

 

ان الشيطان وأعوانه في هذا الزمان ، الذي يمثل عصرا ذهبي لهم ، لكونهم اصبحوا مقبولين بسهولة لدى المجتمعات .

فلم يبقى مقدس الى ونجسوه ، ولا بلد طاهر الا وفسدوه ، ولا اخلاق الا وحرفوها عن مسارها الصحيح  .

اكدر رسول الله محمد( صل الله علية واله ) ، على ضرورة ان ننتبه الى اخر الزمان ، لما فيه  من فتن و اهوال تشيب له الولدان ،

وعلى الضرورة ان يحصن الانسان المسلم نفسة من هذه الفتن عبر البصيرة واتباع نور ال البيت ( عليهم السلام ) بما يحفظ  للإنسان مكانته ،

بين رسول الله محمد ( صل الله عليه واله ) ماذا سيحدث في اخر الزمان من مفاسد اخلاقية منها:

قال رسول الله ( صل الله علية واله ) : والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط .

وقولة (صل الله علية واله ): سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ  قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ، قال إذا ظهرت المعازف والقينات..

وقال ( صل الله علية واله) : تستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه

وقال ( صل الله علية واله ) : إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة ، قال : السفيه يتكلم في أمر العامة .

وقال ( صل الله علية واله ) : سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف ، العنوهن فإنهن ملعونات.

كل ما يحدث اليوم عبارة عن مخطط قديم نشأته ، يعتمد على الضرف من اجل تسويق نفسة ،  عن طريق اهواء النفس واتباع الشهوات ، وعدم الركون الى طريق الصواب

في اي جزء تذهب الان ، سترى حجم الفساد والتباهي فيه ، كنما هي مفخرة لا بل هي اصل دوام الحياة ؟.

اليوم ما نشاهده في العراق من انحطاط اخلاقي مرعب ، تتبناه الحكومة وتوفر له الارضية حتى يتسنى له التحرك بسهولة في اوساط المجتمع ، هذا ادى  الى اقامة حفلات الاراذل الخلق في بلد وارض الاوصياء ، الجميع بلا استثناء مسؤول ومقصر في هذا المجال ، والا كيف يتجرا هؤلاء   المسخ من التجاوز على كل مقدس! ، من هجمتهم على المقدسات الى الشعائر الى فرض ارادتهم في صنع نظام سياسي وثقافي هجين من ملف المثليين الى ارقص والاستهتار   ، تتحمل ذلك الطبقة السياسية الاسلامية ، سيقول البعض لماذا تذكر الطبقة السياسية الإسلامية بالتحديد ! ،

اصل منشئ  الاحزاب الاسلامية هو الثورة على كل فاسد ، وتصحيح مسار الامة ، والتثقيف المجتمع واخذة الى بر الامان ، كهدف اساسي من عملها وليس الصراع من اجل المناصب وترك المجتمع ، فل نتكلم بصراحة ، " تتنافس جميع الاحزاب الاسلامية على مواقع الدولة الا موقع وزارة الثقافة " الوزارة التي اصبحت تبث افكار وانحطاط الغرب بسبب تخلي الاسلاميين عن ادارتها ، واعطائها الى يد خائنة تعمل لنسف جذور المجتمع" .

ولا يخفى على احد ، السكوت على دور السفارات في العراق ودورها الثقافي الذي يسئ الى المجتمع ، ويسعى الى تدميره وعلى وجه الخصوص السفارات امريكا وبريطانية وفرنسا ، هذه السفارات توغلت في اعماق وجذور الشعب العراقي لكي تقلعه وتصدر ثقافتها .

 وما نشاهده اليوم من حفلات وسكر والى اخرة يعد جرس انذار للجميع ، ولا عذر الاحد، .

""اللّهُمَّ إِنّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ في دَوْلَة كَريمَة تُعِزُّ بِهَا الإسْلامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفاقَ وَأَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنا فيها مِنَ الدُّعاةِ إِلى طاعَتِكَ، وَالْقادَةِ إِلى سَبيلِكَ، وَتَرْزُقُنا بِها كَرامَةَ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ"...

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