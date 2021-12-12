غرباء من رحم المقاوم..! 

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عباس الزيدي ||ارقى واشمل وافضل تعريف لمفردة الغربة ..هي التي عرفها امير القلوب علي العالمين عليه السلام جميع الوجودات الاسلامية _ السنية والشيعية _ كانت تنظر الى باكستان بانها المتراس والمدافع الاول عن الاسلام والمسلمين في اول اعلان لها عن امتلاك القنبلة النووية ويوم كانت الامة تعيش الانكسارات والهزائم في الستينيات على ايدي اللقيطة اسرائيل وتنصلت فيما بعد باكستان عن حماية الاسلام بل كانت احد اهم الاعضاء التي عملت على قتل المسلمين ابان اشتراكها في تاسيس القاعدة مع المخابرات الامريكية والسعودية وبعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران تنفست الامة الصعداء واشرأبت اعناق ابناء الامة الى حلم الاتبياء حيث اعلن قائدها ومفجرها السيد روح الله الخميني _طاب ثراه _ عن و ضع كل قدرات ايران الاسلام لخدمة ودعم المستضعفين وقضاياهم المركزية وهنا بدات الغربة الاكثر خطورة وهي الغربة التي اكدوا عليها اهل البيت عليهم السلام _ وسيعود الاسلام غريبا كما بدأ غريبا........ وقد تدرجت الغربة على شكل مراحل بفعل فاعل ومخطط وانبطاح بعض عبيد الدنيا يميلون حيث مادرت معايشهم وهذا ا التدرج كان على نخو التالي اولا _ الغربة في الاطار العام انقلبت كثير من انظمة الامة المقهورة والمغلوبة على من ينبري للدفاع عن الاسلام المحمدي الرسالي الاصيل واخذت مواقف عدائية بشعة منها الحروب المباشرة ومنها _ الخرب الذي فرضها نظام صدام اللعين على ايران الاسلام بدعم من الاستكبار والصهيونية وكثير من الانظمة العبرية الحاكمة في الدول العربية ناهيك عن الحروب غير المباشرة من مؤامرات وقرارت حصار جائرة ثانيا _ كانت كثير من الحركات والاحزاب الاسلامية تنظر الى جمهورية ايران الاسلام الراعي الاول الرؤوف وما ان بسطت اليد لتلك الاحزاب حتى تنكرت للجمهورية بل ذهبت الى اكثر من ذلك حين اعلنت عدائها لابناء المقاومة في البلدان الاخرى ثالثا _ لم يتوقف الامر على ذلك بل تدرج على نحو اخطر من ذلك في البقعة الجغرافية الواحدة من تمدد وانشطار وانشقاق الى درجة التمزق والافتراق والاقتتال وادعى بعضها بانه الاحق والاولى والاكثر رشدا ووضوح وان الاخرين على ظلال ونسف طريق ومبادى وثوابت المقاومة المعروفة الا تلك التي تحقق له مصالحه عن طريق الانا الشخصية رابعا _ مرحلة اخرى داخل بيوتات وفصائل المقاومة تكمن في تنكرها لابنائها والرواد منهم المضحين ممن كان لهم قصب السبق والقدح المعلى في العطاء والتضحيات والعمل الدؤوب حيث اصبحوا غرباء هذه الغربة ..... البعض منها معروفة الاسباب والعلل تبعا لسياسة الانظمة الطاغوتية المرتبطة بالاستكبار ورغم ذلك ظهر العديد من احرار الشعوب ليعبر عن موقفه خلاف تلك الانظمة مع قلة العدد وخذلان الناصر اما النوع الثاني وهو ذلك الذي يقع ضمن البقعة الجغرافية الواحدة والتي تسمى ( وطن ) في التضاد والابتعاد والانشقاق والاقتتال فهو من اخطرها ويجب على الاقلام الحرة والشريفة والخيرة دراسة ذلك دراسة دقيقة ومركزة تشخص فيها الاسباب وتضع الحلول والمعالجات لانها من اشد التهديدات فتكا وخطرا لانها غير مكلفة للعدو الذي يتربص بالامة وابنائها واما النوع الثالث من الغربة _ داخل الفصائل نفسها فان نظرة الاستعباد او الاستبعاد فهي الاستراتيجية التي جعلت كثير من ابناء المقاومة خصوصا الرواد منهم ان يعيشوا تلك الغربة ناهيك عن المحسوبية والشخصنة التي تطرد الكفاءات واهل الحرص والغيرة وتاتي بالاقل كفاءة مما تسبب في انحسار وتراجع روح المقاومة في عناصر الامة وساهم في تجهيل الكثير على حساب الوعي المطلوب هناك من يقول.... انهم لايجيدون لغة الملق ولايجيدون مسح الاكتاف ولايجيدون اللعب على الحبال ولايجيدون اقتناص الفرص لذلك تم استبعادهم ونحن نقول .. ان المقاومة حرة ومن ينتمي الى خط المقاومة لايجيد ماتقدم لانه حر لايرضخ لمطامع الدنيا ولا لجبروت السلطان انا شيعي .... اذن انا مقاوم