المقالات

يوم التحرير..يوم التضحيات والنصر


 

 قاسم الغراوي  ||

                           

في يوم التحرير أدرك العالم أن العراقيين شعب مقاوم لايقهر وأمة لاتنام على ضيم ، وأنهم شعب الصبر والنصر ، واتباع مطيعون لمرجعيتهم الدينية .

في هذا اليوم تحررت الأرض من دنس داعش الارهابي وبان النصر في جبين الفرسان من أبناء الحشد وأبطال القوات المسلحة بمختلف الصنوف ، وأدرك العراقيون أن وحدة الموقف والكلمة والمشروع والذود عن بلد المقدسات هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد الغزاة الدواعش.

في مثل هذا اليوم سجل العراقيون تاريخهم بدم الشهداء وتصحيات الابطال من كافة صنوفنا الامنية بمساندة الحشد الشعبي .

وفي مثل هذا اليوم العظيم  كانت رايات العراق خفاقة على الارض العراقية بعد ان تحرر الارض والانسان من داعش الارهابي الذي عاث فسادا في الارض .

تحية حب وتقدير واعتزاز لكل من ساهم وشارك ودعم قواتنا الامنية بالكلمة والقلم والكامرا والبندقية  ، وتقديرنا العالي لمرجعيتنا الرشيدة التي انقذت العراق من سيطرة وفساد داعش بفتواها المباركة  .

تحية لعوائل الشهداء  والرحمة لشهداؤنا الابطال وللجرحى   ..تحية لكل من ساند العراق وساهم في تقديم العون من السلاح والرجال والدعم اللوجستي ..تحية لكل من اختلطت دماءهم بتراب العراق ورفاقهم المقاتلين من العراق

عاش العراق قويا شامخاً وعاش الشعب بمرجعيته الدينية وحشده الشعبي وقواته المسلحة .

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسيجيون في الخفاء..!
يوم التحرير..يوم التضحيات والنصر
شعب يقوده الشهداء
انتم كثيرون لكننا ابناء العراق
كذبة الانسحاب الامريكي
دروس من طروس كربلاء..
حكومة الأغلبية التوافقية..!
دولة الإسلام قادمة!
السيدة زينب شخصية متنوعة المزايا 
أمريكا وأحياء الدولة القومية في العراق 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك