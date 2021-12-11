يوم التحرير..يوم التضحيات والنصر

قاسم الغراوي ||

في يوم التحرير أدرك العالم أن العراقيين شعب مقاوم لايقهر وأمة لاتنام على ضيم ، وأنهم شعب الصبر والنصر ، واتباع مطيعون لمرجعيتهم الدينية .

في هذا اليوم تحررت الأرض من دنس داعش الارهابي وبان النصر في جبين الفرسان من أبناء الحشد وأبطال القوات المسلحة بمختلف الصنوف ، وأدرك العراقيون أن وحدة الموقف والكلمة والمشروع والذود عن بلد المقدسات هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد الغزاة الدواعش.

في مثل هذا اليوم سجل العراقيون تاريخهم بدم الشهداء وتصحيات الابطال من كافة صنوفنا الامنية بمساندة الحشد الشعبي .

وفي مثل هذا اليوم العظيم كانت رايات العراق خفاقة على الارض العراقية بعد ان تحرر الارض والانسان من داعش الارهابي الذي عاث فسادا في الارض .

تحية حب وتقدير واعتزاز لكل من ساهم وشارك ودعم قواتنا الامنية بالكلمة والقلم والكامرا والبندقية ، وتقديرنا العالي لمرجعيتنا الرشيدة التي انقذت العراق من سيطرة وفساد داعش بفتواها المباركة .

تحية لعوائل الشهداء والرحمة لشهداؤنا الابطال وللجرحى ..تحية لكل من ساند العراق وساهم في تقديم العون من السلاح والرجال والدعم اللوجستي ..تحية لكل من اختلطت دماءهم بتراب العراق ورفاقهم المقاتلين من العراق

عاش العراق قويا شامخاً وعاش الشعب بمرجعيته الدينية وحشده الشعبي وقواته المسلحة .

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