المقالات

شعب يقوده الشهداء


 

قاسم الغراوي ||

 

للحرية ثمن ، وللتحرر والانعتاق من العبودية صرخة، ولمطلب الاستقلال ثورة، وللظلم انتفاضة.

تحت نصب الحرية يولد التحدي والأمل بالتغير.. في ساحة التحرير بذور تورق من دماء الشهداء تفوح منها عطر الكرامة.. وعلى جسر التحدي أكثر من حكاية ترويها لنا مواقف وتضحيات الشباب بحثا عن الوطن، بحثا عن امل بالتغيير، ومن تراب السواتر  الذي عفر جباه المقاتلين من القوات الامنية والحشد الشعبي تلوح لنا إشارة النصر في كل الميادين.

في ذي قار والبصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية وبابل والسماوة صفحة مشرقة وصرخة مدوية ضد الظلم والفساد والحقوق المسلوبة.

نفس هذه الدماء من الجنوب العراقي سالت في أرض عراقية اخرى ملبية نداء الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى والفلوجة للخلاص من داعش، ايمانآ منها بالوطن والاخوة والعدالة والحرية.

نحتاج ذلك الأمل والرؤية في عقول  تؤمن بقيم العدالة الاجتماعية وبالحق التي تمنحه الشرائع والقوانين.. نحتاج لصرخة من عمق الالم لتؤثر وتستنهض قيم الآباء والحرية، نحتاج لضمير يعي معنى الإخلاص والصدق في محبة الوطن، نحتاج إلى قيم بطولية يسطرها الشباب المؤمن بحقه في الحياة الحرة الكريمة  نحتاج إلى شريان حياة جديد يمدنا بالكرامة والأباء.

اليوم نستذكر شهداؤنا الذين لبوا نداء الوطن للدفاع عنه ، شهداء استجابوا  وضحوا من أجل ان نحيا بعدهم ونواصل مسيرة العطاء بالعمل والتضحيات لاننا نحتاج الى وطن يجمعنا فنحن أمة يقودها الشهداء الذين رسموا بدمائهم  خارطة مجد العراق من جديد.

المجد والخلود والرحمة لشهداء العراق الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومن أجل التغيير في ساحات التظاهر والاعتصامات.

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسيجيون في الخفاء..!
يوم التحرير..يوم التضحيات والنصر
شعب يقوده الشهداء
انتم كثيرون لكننا ابناء العراق
كذبة الانسحاب الامريكي
دروس من طروس كربلاء..
حكومة الأغلبية التوافقية..!
دولة الإسلام قادمة!
السيدة زينب شخصية متنوعة المزايا 
أمريكا وأحياء الدولة القومية في العراق 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك