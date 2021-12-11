انتم كثيرون لكننا ابناء العراق

الشيخ محمد الربيعي ||

يا رجال العراق الابطال .....

إن المرحلة التي تخوضون تجربتها الآن و التي كانت مداد لتجارب سابقة ايضا ناجحة ، انما هي مرحلة صناعة الواقع و المستقبل في صمود الوعي للقضية الكبرى ، فقد أراد الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا و حلفائها ، أن يبتعد بمواقفكم الطيبة و الجهادية المباركة ، عن الوقوف مع حركة الجهاد في خطوط المجاهدين ، في عملية تضليل سياسي و إعلامي ، و استغلال بعض المواقف هنا و هناك ، بحجة أن المقاومة هي المسؤولة عن ذلك ، من أجل إيجاد الهوّة بينها و بينكم ، أنتم شعب المقاومة ، فرفضتم ذلك بكل إباء لأنكم أنتم الشعب الذي أنتج المقاومين و ربّاهم و رعاهم و وقف معهم ، و خاض كل حروب الحرية و العزة و الكرامة الى جانبهم ، فهم أبناؤكم و آباؤكم و إخوانكم.. و هكذا انطلق الموقف من قاعدة كل التاريخ الذي صنعتموه ، و كل الهزيمة التي أوقعتموها بالعدوّ ، فلم تضعفوا و لم تسقطوا بالرغم من كل الآلام و المجازر و التجويع و التهجير ، و أعلنتم أنكم سوف تصنعون عراق الحرية الجديد ، و وطن الوحدة التي تجمع كل أبنائه و أطيافه .

أيها الأحبة:

لقد صنعتم الانتصار للعراق كله و للعرب و المسلمين في عام 2017 ، و ها أنتم من خلال صمودكم و صبركم القوي و جهاد أبنائكم تتحركون في هذه المرحلة من أجل تصنعوا انتصاراً جديداً للأمة كلها ، و إسقاط العنفوان السياسي الأمريكي و الصهيوني ، و كل أعداء الحرية في المنطقة و العالم ، بتكاتفكم وحبكم للاسلام و المسلمين ، بحبكم لكل الانسانية جمعاء دون تطرف هنا و هناك .

أيها الابطال الشجعان من ابناء العراق المقاومة و الثابتين .. الذين يستمدّون القوة من الله ، و يستوحون روحية النصر منه ، أيها المجاهدون في "خيبر" الجديدة الذين حملوا الراية فكانوا ممن أحبّوا الله و رسوله و أحبّهم الله و رسوله ، الذين يكرّون و لا يفرّون ، و الذين يفتح الله على أيديهم.. أنتم جيش الأمة العربية و الإسلامية ، إن جهادكم صنع وسوف يصنع للعرب و للمسلمين و المستضعفين المستقبل الجديد الذي سوف تكون فيه الساحة كلها للشعوب المستضعفة لا للمستكبرين ، و تحقق النصر و سوف يتحقق على أيديكم لأنكم نصرتم الله بنصرة عباده المظلومين ، و لينصرنّ الله من ينصره إن الله لقويّ عزيز ، و وكنتم القدوة الحسنة و سوف تكونون القدوة لكل الشعوب ، في مقاومة تجتاح كل الذين يريدون للأمة أن تضعف و تسقط في مواقع المستكبرين .

مبارك لكم ذكرى نصركم المبين الذي هو نصرا دائم باذن الله تعالى باقي ، و هو نصرا لكل العرب و المسلمين .

اللهم انصر الاسلام و اهله

اللهم انصر العراق و شعبه

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