المقالات

ليلة القبض على الدستور..!


 

حر الموسوي||

 

كثر الحديث عن الانتخابات وقانون الانتخابات والتداعيات التي جاءت بعد العرس الانتخابي، الذي هو نتيجة ولادة غير شرعية لقانون الانتخابات ،فما بني على باطل يعتبر باطل ولا اساس له ،

حيث ان قانون الانتخابات من الناحية الانتخابية يعتبر غير قانوني ومخالفة لماتضمنه الدستور من العدالة والمساوات بين ابناء الشعب العراقي.

ان الطعن المقدم امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الانتخابات، لم يشر الى اهم إشكالية دستورية تتعلق بعدم دستورية؛ تحديد عدد الاصوات للمقعد النيابي، اذ حصل اخلال جسيم ادى الى عدم المساواة بين المحافظات، في الوقت الذي يوجب فيه الدستور أن يكون عدد الناخبين المساوي للمقعد النيابي متساوي بين كافة المحافظات وعلى مستوى الوطن ،

للتوضيح مثال:

المقعد في صلاح الدين =٦٠ الف ناخب

المقعد في البصرة = ١٦٣ الف ناخب يعني اكثر من الضعف وهذا امر غير دستوري وقع فيه من اقترح القانون  وهذا الامر هو يعتبر، نص دقيقة جدأ .ونتيجة لكل المعطيات من المفترض ان يقوم من لديه اعتراض،على النتيجة ان يستبعد الطعن على النتائج ويتجه نحو،الطعن في الانتخابات والقانونها  لاننا في ليلة للقبض على الدستور

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليلة القبض على الدستور..!
منهج البره زاني وثقافة شعب ...
الحكومة الجديدة والإنسحاب الأمريكي
الامل..عندما يكون مُنتجا محليا
حتى لا يفوتنا شرف الدفاع
عندما يغيب الوعي من الإنسان.؟ 
تصريحات بن سلمان تكشف فضيحة كبيرة عن مساعدة امريكا للوهابية
مصيّر نتائج انتخابات تشرين بعد الطعن بها
الديمقراطية غير مناسبة للعرب..
هل كان راس العباس عليه السلام مع الرؤس التي حملت الى الشام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك