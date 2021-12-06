تصريحات بن سلمان تكشف فضيحة كبيرة عن مساعدة امريكا للوهابية

محمود حسنى رضوان ..

فى 22 مارس 2018 أدلى الأمير محمد بن سلمان بحديث خطير لجريدة الواشنطن بوست الأمريكية ، كشف فيه المستور وفضح أكذوبة ماأسماه السلفيون "الصحوة الإسلامية"، واعترف بأن نشر السعودية للوهابية لم يكن خالصا لوجهه الله ، وإنما كان إستجابة لمطلب أمريكى وتوظيفا للإسلام لخدمة المصالح الأمريكية !!

(نص الحديث باللغة الإنجليزية موجود بالأسفل)

وقال بن سلمان أن هذا كان نتيجة لصفقة سياسية أبرمتها أمريكا مع كل من السعودية ومصر وباكستان ، وأن تسويق هذا الفكر الدينى المتشدد كان فقط لخدمة المعركة ضد الإتحاد السوفيتي !!

كان هذا التصريح فضيحة بجلاجل .. وقد علقت الواشنطن بوست على هذه الفضيحة بالقول :-- "لقد تأكد الآن أن نشر الوهابية لم يكن سوى أداة من أدوات الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي ، وأن كل هذه المصاحف ، وتلك المساجد ، وأغطية الرؤوس والدقون والجلاليب القصيرة .... إلخ .. كل هذا لم يكن فى الحقيقة سوى مكياچ وأزياء تنكرية واكسسوارات للدور المطلوب تمثيلة فى فيلم الحرب الباردة !! وأن الشعوب الإسلامية كانت ألعوبة ساذجة فى لعبة سياسية قذرة ليس لها علاقة بالإسلام !!

بدأت القصة فى 27 ديسمبر 1979 عندما أقر مجلس الأمن القومي الأمريكي خطة بعنوان "الجهاد في أفغانستان ضد الإلحاد" كتبها "زبغنيو بريجنسكى" مستشار الرئيس چيمى كارتر لشئون الأمن القومي .. وعلى الفور بدأ بريجنسكى جولة فى الشرق الأوسط لاقناع قادة الدول الإسلامية بخطته .. بدأ بريجنسكى جولته بزيارة سرية للقاهرة فى 3 يناير 1980 حيث قابل أنور السادات ، ثم قابل الملك خالد فى جدة بالسعودية فى 4 يناير ، ثم قابل الرئيس ضياء الحق فى إسلام أباد بباكستان فى 5 يناير .. ويقول محمد حسنين هيكل فى كتابه "الحروب غير المقدسة" ص31 أن بريجنسكى دعا هذه الدول للقيام بدور قيادى فى الحرب ضد الاتحاد السوفيتى "الملحد" الذى غزا دولة إسلامية ، وكان بريجنسكى يحمل معه خطة تفصيلية حدد فيها بدقة دور كل دولة فى تلك الحرب ، فهناك مثلا من يقوم بالتمويل المالى ، وهناك من يقوم بالتعبئة وتدريب المقاتلين ... إلخ .. والعجيب أن اليهودى بريجنسكى كان يتحدث وكأنه أحد صحابة رسول الله الغيورين على الإسلام !! .. ونجح بريجنسكى فى إقناع الزعماء العرب بالموافقة على مشروعة والتحمس له دون قيد أو شرط !!

وفى القاهرة قدم بريجنسكى للسادات 7 أسباب لاقناعة بالموافقة على خطته..

(الأسباب ال7 موجودة بالأسفل)..

ويقول محمد حسنين هيكل أن لقاء السادات مع بريجنسكى استمر 3 ساعات ونصف ، ركز بريجنسكى خلالها على أن كلا من الأزهر والإخوان المسلمين سيكون لهما دورا كبيراً في الحرب ضد السوڤيت.. وشرح بريجنسكى أن أهمية دور الأزهر ترجع لكونه المرجعية المقبولة من المسلمين ، بالإضافة لأن كبار قيادات الجهاد في أفغانستان هم من خريجي كليات الأزهر وتربطهم به علاقات وثيقة (مثال ذلك برهان الدين ربانى ، وعبد رسول سياف).. وأضاف بريجنسكى أن دور الإخوان المسلمين ربما يكون أكثر أهمية من دور الأزهر ، خصوصا أن لهم فروعا تابعة لهم في معظم الدول الإسلامية ، بالإضافة لأن أكبر القيادات فى أفغانستان ينتمون إلى جماعة الإخوان ( مثل القيادى الشهير عبد الله عزام مثلا).. وشدد بريجنسكى على ضرورة التنسيق بين الأزهر والإخوان ، وطلب من السادات أن يقوم بمهمة توحيد الجهود المشتركة لهما ، وفسر بريجنسكى ذلك باعتبار أن السادات يملك سلطانا على الأزهر ، ولأنه من جهة أخرى تربطة علاقات طيبة بقيادات الإخوان..

وبالفعل قام هذا الثالوث (السادات والأزهر والإخوان) بالدور المرسوم له كما حدده بريجنسكى تماماً .. وبدأ تنفيذ المخطط بتصريح للسادات قال فيه :-- "إن العالم لاينبغى أن يكتفى بإصدار بيانات الإدانة للإتحاد السوفيتي ، ولكن لابد من إتخاذ إجراءات عملية".. وفي 1979/12/30 نشرت الأهرام فتوى مفتى الجمهورية الشيخ جاد الحق على جاد الحق بدعوة مسلمى العالم لمساندة الثوار الأفغان .. (بعد سنتين فقط أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الشيخ جاد الحق شيخا للأزهر)..

وأما بالنسبة لجماعة الإخوان فقد كانوا عند حسن ظن بريجنسكى بهم وأدوا دورا فاق ماكان مطلوباً منهم !!.. ففى الجامعات المصرية أشعل طلبة الإخوان حماس الطلاب وأقاموا المؤتمرات والندوات ، ونظموا حملات لجمع التبرعات بالمال والدم .. ومن ناحية أخرى وبتكليف من مرشد الجماعة حامد أبو النصر ، مكث القيادى الإخوانى د.كمال الهلباوي مدة 6 سنوات متنقلاً بين أفغانستان وباكستان لمتابعة تنفيذ أوامر وتعليمات الجماعة .. وبالإضافة لذلك قامت لجنة الإغاثة التابعة لنقابة الأطباء المصرية بقيادة د.عبد المنعم أبو الفتوح بتسفير كثير من الأطباء لأفغانستان ، وأيضا جمعت مبالغ ضخمة للمساهمة فى تدريب المقاتلين وتزويدهم بالسلاح والأدوية والسلع الغذائية ..

وفى كتاب "النوم مع الشيطان" لضابط المخابرات الأمريكية (CIA) "روبرت باير" يذكر المؤلف أن الإخوان كانوا المورد الأكبر للمقاتلين فى أفغانستان، وكشف الكاتب بالتفصيل كيف استخدمت أمريكا الإخوان المسلمين للقيام بالأعمال القذرة فى دول عديدة وخاصة في أفغانستان !!

وكتب محمد حسنين هيكل فى مجلة "وجهات نظر" عدد فبراير 2000 أن مصر والسعودية قامتا بنقل 35 ألف مقاتل من 43 دولة إلى أفغانستان ..

وفى كتاب "العلاقات الخفية بين أمريكا والدول العربية" للكاتب "چون روبرت" (الكتاب موجود على النت ويمكن تحميله) يقول المؤلف أنه صدر فى السعودية أكثر من 300 فتوى من رجال دين رسميين (عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين) وشيوخ مستقلين وأكاديميين ودعاه ووعاظ ، إتفقت كلها على فرضية الجهاد بالمال والنفس فى أفغانستان !!

وختاماً فرغم كل ماكشفه الأمير محمد بن سلمان عن حقيقة الوهابية ، لكن المؤسف فإن مظاهر الوهابية لازالت حتى اليوم تتفشى كالطاعون فى مجتمعاتنا ، وكأن الشعوب الإسلامية لاتتعلم من تجاربها ، وأنها قابلة لأن تلدغ من نفس الجحر مائة مرة دون أن تتعلم !!

محمود حسنى رضوان ..