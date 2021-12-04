المتقاعدون ( حديث الكوستر)

د. قاسم بلشان التميمي ||

في رحلة وحلقة جديدة من حلقات سيارة الكوستر قال سائق الكوسترفرحان الغضبان (عمي والله العظيم مصيبة من أشوف المتقاعد(المتقاعدة) في كل اوقات السنة بالبرد والمطر والحر يم دائرة التقاعد العامة وماكو اي احترام اليهم وماكو اي اهتمام بيهم للأسف الشديد و الله يا عمي هذا العمل حرام).

وتكلم رجل من العبرية اسمه ابو حقي وقال( والله كلامك صحيح يا فرحان يابو غضب وهذا الذي يصير بالمتقاعدين معناه ماكو احترام لماضي الموظف وحاضره ومستقبله بمعنى ماكو احترام للوطن و كذلك إهانة لليد التي عملت من أجل بناء الوطن ).

وتكلم فرحان الغضبان قائلا ( يابه هي المصيبة كبيرة مو بس مصيبة المتقاعدين وانا اعتبر عدم الاهتمام بالمتقاعد وجه آخر من أوجه الإرهاب والفساد) فقال جميع الركاب في الكوستر( نعم كلامك صحيح يا فرحان وعلينا أن نرفع أصواتنا بكل قوة لانصاف هذه الشريحة المهمة والعظيمة ) .

بعد ذلك قال فرحان الغضبان ( عيوني الركاب الغالين لقد وصلنا الى نهاية الخط) وبعد ان غادر جميع الركاب الكوستر قال فرحان الغضبان مع نفسه( والله الكوستر من دون الركاب كل شي ما تسوه، وهذا هو حال الوطن الذي لايحترم متقاعديه)