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الإعلام السلبي وقوده وضحيته المجتمع


 

حسين فائق آل عبد الرسول ||

 

يبدو أننا لازلنا في الحرب الفتاكة التي إنتقل فيها الطرفان من حرب مادية وبايلوجية إلى حرب فكرية ثقافية  حرب لا تقل شأنا عن الغزو بالسلاح المدمر  بل تزداد ضراوة وحدة وأثرآ في المجتمعات المعتدى عليها نعم المجتمعات هي الضحية والسلاح هو الإعلام إعلام غرس روح الإنتقام واليأس والتسليم والشك عن طريق نشر الاخبار السلبية وتطبيع الفرد عليها حتى أضحت أخبارا قابلة للتنفيذ في وقت ومن أي فرد في المجتمع وسائل الإعلام هذه لم تتخذ من هذا المسار مأخذآ اعتباطيآ ابدآ بل سارت وتسير بخطوات مدروسة ومرسومة بغزو فكري للفرد مرورا بالأسرة وإنتهاء بالمجتمع لتحقيق الهدف الذي يسعى لتحقيقها أسياده والمدعوم من قبلهم

كلنا يرفض وينتقد هذه الظاهرة من اول وهلة يسمعها لكن قد نكون نحن جزءا من هذا الإعلام السلبي من حيث لا نشعر فنشر الأخبار السلبية التي تفكك الأسرة وتشيع الفاحشة بقصد الهزل أو السخرية تارة أو بقصد حصد التعليقات والاعجابات تارة أخرى بالنتيجة واحدة هي تطبيع المجتمع على ظواهر لاتمت لمبادئنا بصلة .

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الإعلام السلبي وقوده وضحيته المجتمع
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