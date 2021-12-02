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خنفشار السياسة..!


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

قبل البدأ لا بد من مقدمة لمعرفة ما هو الخنفشار ، و من هو الخنفشاري   :

 ورد في قصة عند العرب :

أن رجلاً كان يفتي كل سائل دون توقف ، فلحظ أقرانه ذلك منه ، فأجمعوا أمرهم لامتحانه ، بنحت كلمة ليس لها أصل هي «الخنفشار» فسألوه عنها ، فأجاب على البديهة : بأنه نبت طيب الرائحة ينبت بأطراف اليمن إذا أكلته الإبل عقد لبنها ، قال شاعرهم اليماني : لقد عَقَدَت محبتُكم فؤادي .... كما عقد الحليبَ الخنفشار وقال داود الأنطاكي في (تذكرته) كذا وكذا ، وقال فلان وفلان .. وقال النبي ( ص )  ، فاستوقفوه ، و قالوا : كذبت على هؤلاء ، فلا تكذب على النبي .

و تحقق لديهم أن ذلك المسكينَ : جِرَاب كذبٍ ، و عيبة افتراءٍ في سبيل تعالمه .

محل الشاهد :

فكم من سياسي خنفشاري اليوم ؟!!

فان الواقع بكافة اطرافه و جوانبه ، يكشف لنا على وجود فئة من خنفشارين  بجانب السياسة ، ما ادى وجود مثل هكذا  فئة  الى واقع متهالك واقع متفكك واقع غير منسجم  .

محل الشاهد :

نصيحتنا ان الخنفشارية و فئتها لا تبني وطن ، و انما بناء الوطن يكون بتوجه الى تقديم و احترام التخصص في كافة جوانب ادارة البلاد ، و انسجام ذوات التخصصات مع بعضهم البعض.

ومن هنا تكون نصيحتنا الى السياسي  :

 ▪️أن تكون لديه الموهبة ، أي أن الفكر و الفهم السياسي موهبة ، و هذا لا يمنع أن يصقل موهبته جيداً .

▪️أن يكون صريح و يعبر عن وجهة نظره بشكل صريح و مؤثر .

▪️ لا يجب على الشخص السياسي أن يتحدث كثيراً ، و عليه أن يستمع جيداً و يستوعب و جهات النظر المختلفة و أن يختار الوقت المناسب ليعبر عن وجهة نظره .

▪️يجب أن يكون متواضعاً ، تواضع طبيعي و ليس مفتعل .

▪️ أن يكون قريب من نبض الشارع ، فالسياسي يعبر عن أراء الناس ، و بالتالي يجب أن يكون قريباً منهم .

▪️ السياسي واثق من نفسه .

▪️ السياسي لا يتأثر برأي الآخرين بسهولة ، و أن يجتهد ليقنع بوجهة نظره .

▪️السياسي شخص صبور و غير انفعالي . قوي الشخصية . صاحب كلمة قوية و مؤثرة في المجتمع .

▪️ يملك الكثير من العلاقات القوية مع أصحاب المناصب و رجال الحكومة .

▪️لغته قوية و حديثه يجذب الناس .

▪️حسن الهندام و المظهر .

▪️ له ثقافة و اسعة في العديد من مجالات

نسأل الله ان يبعد عن الاسلام و المسلمين عموما ، و عن العراق و العراقيين خصوصا ، كل الخنفشاريين بكافة جوانب الحياة .

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