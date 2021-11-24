المقالات

إن القول ما قالت بلاسخارت !!


 

عبد الصافي ||

 

بلاسخارت وفي ذروة تصاعد أحداث الفتنة زارت السيد السيستاني وبعد اللقاء مع السيد المرجع الأعلى خرجت لتعقد مؤتمراً صحفياً في رأس الزقاق المؤدي لمكتبه ، أي على بعد أمتار فقط ، أعلنت فيه إن السيد السيستاني حملها رسالةً الى المتظاهرين تطلب منهم " البقاء في مواقعهم وعدم مغادرتها لحين تحقيق كامل مطالبهم " ... بعدها مباشرةً أصدر مكتب السيد السيستاني بياناً كذّب فيه ماجاء على لسان بلاسخارت بهذا الشأن ...

في حينها إعتقد الكثيرون إن الأمين العام للأمم المتحدة سيسحب ممثلته الخاصة من العراق وسينهي تكليفها بعد أن قوّلت السلطة الدينية الأعلى في العراق ما لم تقله ، الكثيرون إعتقدوا إن الحكومة وكافة الأوساط الرسمية والشعبية العراقية ستنتفض لهذه الفِعلة السيئة وتطالب بطرد بلاسخارت من العراق ... لكننا وبدلاً من ذلك سلمنا مقاليد أمورنا بيدها وصرنا نستمد مصداقية المواقف مما تقوله ( وتفتي ) به وجعلنا منها المثابة والمعيار ، حتى قال قائلنا ؛

إذا قالت بلاسخارت فصدقوها

                إن القول ماقالت بلاسخارت !!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشروگيه والدولة
إن القول ما قالت بلاسخارت !!
العراق: قيمر أم كاظم..!؟!
بلاء سخارت والمثلية وتمثيل العراق وتمثيلية الإنتخابات
بحرها يَجرف الكثير أمريكا..!
الخطاب الإلهي وحرية التعبير(3)
فاقد الشيء لا يعطيه
ألحِفاظُ على الهويةِ
تأزيم الوضع والدفع للفتنة لصالح من؟!
الشروط غير متوفرة دائما
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك