إن القول ما قالت بلاسخارت !!

عبد الصافي ||

بلاسخارت وفي ذروة تصاعد أحداث الفتنة زارت السيد السيستاني وبعد اللقاء مع السيد المرجع الأعلى خرجت لتعقد مؤتمراً صحفياً في رأس الزقاق المؤدي لمكتبه ، أي على بعد أمتار فقط ، أعلنت فيه إن السيد السيستاني حملها رسالةً الى المتظاهرين تطلب منهم " البقاء في مواقعهم وعدم مغادرتها لحين تحقيق كامل مطالبهم " ... بعدها مباشرةً أصدر مكتب السيد السيستاني بياناً كذّب فيه ماجاء على لسان بلاسخارت بهذا الشأن ...

في حينها إعتقد الكثيرون إن الأمين العام للأمم المتحدة سيسحب ممثلته الخاصة من العراق وسينهي تكليفها بعد أن قوّلت السلطة الدينية الأعلى في العراق ما لم تقله ، الكثيرون إعتقدوا إن الحكومة وكافة الأوساط الرسمية والشعبية العراقية ستنتفض لهذه الفِعلة السيئة وتطالب بطرد بلاسخارت من العراق ... لكننا وبدلاً من ذلك سلمنا مقاليد أمورنا بيدها وصرنا نستمد مصداقية المواقف مما تقوله ( وتفتي ) به وجعلنا منها المثابة والمعيار ، حتى قال قائلنا ؛

إذا قالت بلاسخارت فصدقوها

إن القول ماقالت بلاسخارت !!