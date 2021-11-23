المقالات

انسحاب أم تغيير مسميات؟!


 

تبارك الراضي ||

 

كان الإنسحاب السريع من أفغانستان ، ومن دون التشاور الكافي مع الحلفاء في الناتو ، وفي وضع بدى وكأن الولايات المتحدة تسير برؤى وإرادات شخصية ، أكثر من كونها تلك القوى العظمى المؤسساتية ، التي تبني إستراتيجيتها على أساس دراسات مؤسسات الفكر الرائدة ، مدعاة لتوقعات البعض بانسحاب مماثل الولايات المتحدة الأمريكية من العراق ، خصوصاً بعد السلاسة التي أبداها بايدن اتجاه طلب الحكومة العراقية من واشنطن جدولة انسحابها .

صحيح أن الولايات المتحدة حولت تواجدها العسكري الأقوى ، إلى منطقة المحيط الهادي والهندي لاحتواء وكبح النفوذ الصيني المتنامي ، ومنع بكين من الاستحواذ على بحر الصين الجنوبي ، وهو ما استدعى الانسحاب من أفغانستان ، لكن الانسحاب من الأخيرة انطوى على تحقيق هدف مهم لواشنطن ، يتمثل بزعزعة استقرار طهران ، والتهديد الدائم لأمنها القومي ، بتسليم السلطة لطالبان .

على خلاف ذلك ، فأن الانسحاب الأمريكي من العراق ، يعني تقديم شيك على بياض لطهران ، التي تقف في وجه مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وتهدد جيبها المزروع في خاصرته ، وتشوش استشرافه للمستقبل ، وهو ما يتعارض مع مهمة الولايات المتحدة الأمريكية ، بوصفها المعنية بأمن إسرائيل .

يأتي في المرتبة الثانية ، ارتدادات الانسحاب الأمريكي على الداخل العراقي ، حيث ستتوثق العلاقات الإيرانية العراقية ، مع التداخل الثقافي والديني والمذهبي من جهة ، وبراعة السياسة الإيرانية في بالاحتفاظ بعلاقات رطبة مع جميع الفرقاء من جهة أخرى ، ما يعني عملية سياسية على خلاف الهوى الأمريكي .

هذا التوجه تدعمه جهود الولايات المتحدة ، للدفع بحلفائها في المنطقة لتطبيع علاقاتهم مع بشار الأسد ، من أجل تقليل حاجته لطهران واحتوائها .

ومع وجود قرار برلماني بخروج القوت الأجنبية ، دعمه أعلان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول ، حاجة العراق إلى قوات استشارية وتدريبية فقط ، ولم يعد بحاجة إلى قوات أجنبية مقاتلة على أراضيه ، لأن القوات العراقية قادرة على صد أي تعرض أو هجوم محتمل ، ما فرض على الولايات المتحدة التكيف ، فلجأت لوضع تكتيك جديد سيتمثل بتغيير مسمى قواتها من قوات مقاتلة إلى تدريبية ، والإعلان عن انسحاب 2500 جندي وهو ما معلن عنه فقط .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أهمیة وجود النخبة في الحیاة السیاسیة
عيد الطالب ...
انسحاب أم تغيير مسميات؟!
دول الخليج وقود التصعيد مع إيران
علي بوتو .. ! 
التطبيع الناعم ..!
ازمة نظام..!
الهجرة الى زُحل..!
الوطن اغلى من المناصب..!
الديمقراطية المسفوحة ظلما
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك