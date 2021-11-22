لابد من معرفة الحقيقة مع انها مرة..!

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هادي خيري الكريني || أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــيورقصت كالشيطان فوق رفاتيوتركتنـــي للذاريــات تـذرنــيكحلاً لعين الشمس في الفلـواتأتظـن أنك قـد طــمست هويتيومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتيعبثا تحاول .... لا فنـــاء لثائرأنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آتأنا مثـل عيـسى عــائد وبقــــوةمــن كـــل عاصـــفة ألـم شتـاتيسأعــود أقدم عاشــــق متمــردسأعـود أعظـم أعظم الثــــوراتسأعود بالتوراة والإنجيـل والــقـــرآن والتسـبــيح والصـــلواتيسأعــود بالأديـان ديــناً واحـــداًخــــــال مـــن الأحقـاد والنعراترجل من الأخدود ما من عودتيبـد ... أنا كل الزمــــــان الآتــي(مهذل مهدي الصقور)هذا شاعر سعودي محمدي علوي مهدي الهوى ومعروف قصد من بهذه القصيدةوجدتها مدبلجة بصوت الشاعر مع صور(صدام) اطغى طغاة العالم وافضعهم سادي ومنحرف وقاتل ...!!نشأ قاطع طرق وانتهى بغفلة من الزمن يحكم أعظم بلدان العالم واعرقها حضارة واعمقها تاربخ حولها إلى خرائب وانتهى كجرذ في حفرة...وعود على بدء الدونية والذل سجية تولد مع الانسان.يرثها الأبناء من الآباء والقوم ابناء القوم... واعجبني قول احد الكتاب كان هنالك قانون باحدى الدول الأوربية يمنع تصويت العبيد لأنهم سوف يصوتون لجلاديهم دون النظر الى حجم الضرر الذي يسببه هؤلاء الأسياد لهم ولمجتمعهم ....ولو كان الأمر لي لامرت بتشربع هذا القانون لفائدته العظيمة لانه يحمي المجتمع من عبادة الأشخاص والوثنية..!!لاحظ العداء للتشيع من القوم بحجة سب الصحابة أمثال يزيد ومعاوية ومن بطبقهم ويركزون على هؤلاء مع انهم قتلوا ال محمد صلوات الله عليهم بابشع الطرق وافتكها( ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ )وزوج النبي(ام المؤمنين عائشة ) صل الله عليه وآله وسلم دون نسائه الاخريات لأنها قاتلت علي صلوات الله عليه ..ويأخذون دينهم من ثلاثة عبد الله ابن عمر وابو هريرة وأم المؤمنين عائشة...!!ويغضوا الطرف عن مقتل عن ام المؤمنين عائشة حيث قتلها معاوية دفنها حية بنفس طريقة قتل اخوها وذكرت المصادر انهو قتل اخوها الذي رفض بيعة يزيد لعنه الله. واحتجت على ذلك وامر بحفر بئر على طريقها واغطوه بالسعف او القش فسطت به ودفنوها حية...هل سمعت احد تطرق لمقتلها ؟؟ابداً...!!!يتطرقون لروايات ضعيفة انها ماتت واختفت وطلبت عدم دفنها ببيتها مع.النبي صل الله عليه وآله وسلم في حين الثابت قتلها معاوية !!!لو راجعت تقيم الشاعر من كتاب وشعراء مملكة ال سعود يصفونه بأشد العبارات حقارة مع انهم يقرون انه شاعر طوع الشعر بيده كما يطوع الحديد بكير الحداد يصهره صهر ويصبه صب ويصنع منه أعذب انواع القريض ولكن هواه محمدي فنبز من القوم وانتقص منهلست طائفيا والله ولكن لابد من معرفة الحقيقة مع انها مرة !!ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم