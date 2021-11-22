المقالات

لابد من معرفة الحقيقة مع انها مرة..!



هادي خيري الكريني || أتظن أنك عندمـــا أحـــرقتنــي
ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
وتركتنـــي للذاريــات تـذرنــي
كحلاً لعين الشمس في الفلـوات
أتظـن أنك قـد طــمست هويتي
ومحــــوت تاريخي ومعتقـــداتي
عبثا تحاول .... لا فنـــاء لثائر
أنــــا كالقيامـــه ذات يـــــوم آت
أنا مثـل عيـسى عــائد وبقــــوة
مــن كـــل عاصـــفة ألـم شتـاتي
سأعــود أقدم عاشــــق متمــرد
سأعـود أعظـم أعظم الثــــورات
سأعود بالتوراة والإنجيـل والــ
قـــرآن والتسـبــيح والصـــلواتي
سأعــود بالأديـان ديــناً واحـــداً
خــــــال مـــن الأحقـاد والنعرات
رجل من الأخدود ما من عودتي
بـد ... أنا كل الزمــــــان الآتــي
(مهذل مهدي الصقور)
هذا شاعر سعودي محمدي علوي مهدي الهوى ومعروف قصد من بهذه القصيدة
وجدتها مدبلجة بصوت الشاعر مع صور(صدام) اطغى طغاة العالم وافضعهم سادي ومنحرف وقاتل ...!!
نشأ قاطع طرق وانتهى بغفلة من الزمن يحكم أعظم بلدان العالم واعرقها حضارة واعمقها تاربخ حولها إلى خرائب وانتهى كجرذ في حفرة...وعود على بدء الدونية والذل سجية تولد مع الانسان.يرثها الأبناء من الآباء والقوم ابناء القوم... واعجبني قول احد الكتاب كان هنالك قانون باحدى الدول الأوربية يمنع تصويت العبيد لأنهم سوف يصوتون لجلاديهم دون النظر الى حجم الضرر الذي يسببه هؤلاء الأسياد لهم ولمجتمعهم ....
ولو كان الأمر لي لامرت بتشربع هذا القانون لفائدته العظيمة لانه يحمي المجتمع من عبادة الأشخاص والوثنية..!!
لاحظ العداء للتشيع من القوم بحجة سب الصحابة أمثال يزيد ومعاوية ومن بطبقهم ويركزون على هؤلاء مع انهم قتلوا ال محمد صلوات الله عليهم بابشع الطرق وافتكها( ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ )وزوج النبي(ام المؤمنين عائشة ) صل الله عليه وآله وسلم دون نسائه الاخريات لأنها قاتلت علي صلوات الله عليه ..
ويأخذون دينهم من ثلاثة عبد الله ابن عمر وابو هريرة وأم المؤمنين عائشة...!!
ويغضوا الطرف عن مقتل عن ام المؤمنين عائشة حيث قتلها معاوية دفنها حية بنفس طريقة قتل اخوها وذكرت المصادر انهو قتل اخوها الذي رفض بيعة يزيد لعنه الله. واحتجت على ذلك وامر بحفر بئر على طريقها واغطوه بالسعف او القش فسطت به ودفنوها حية...هل سمعت احد تطرق لمقتلها ؟؟
ابداً...!!!
يتطرقون لروايات ضعيفة انها ماتت واختفت وطلبت عدم دفنها ببيتها مع.النبي صل الله عليه وآله وسلم في حين الثابت قتلها معاوية !!!
لو راجعت تقيم الشاعر من كتاب وشعراء مملكة ال سعود يصفونه بأشد العبارات حقارة مع انهم يقرون انه شاعر طوع الشعر بيده كما يطوع الحديد بكير الحداد يصهره صهر ويصبه صب ويصنع منه أعذب انواع القريض ولكن هواه محمدي فنبز من القوم وانتقص منه
لست طائفيا والله ولكن لابد من معرفة الحقيقة مع انها مرة !!
ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما يزال بيع العراق "تفصيخ" مستمر نهارا جهارا..!
حكومة الاغلبية بشرطها وشروطها
هويتنا الثقافية وحصان طروادة الجديد
اسرائيلستان وماذا بعد؟!
ناقة صالح في مأرب وعصاة موسى بالطيران المسير ..
رموزنا خط احمر..يا اشباه الرجال
لابد من معرفة الحقيقة مع انها مرة..!
بين جمكران والسهلة..!
الخطاب الإلهي وحرية التعبير
مفردات خارج القاموس 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
مواطنة : عظم الله اجوركم ...
الموضوع :
ألقاب الزهراء(ع) تعكس مكانتها وتبيِّن تقصيرنا!
اياد عبدالله رمضان حسين علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابي موظف عنده خدمه بالخمس وثلاثين سنه قبل داعش طلع للتقاعد وكان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن نجم : ليتنا نستفيد من التجربه الايرانيه وليت سياسيينا ومنظرينا يأخذوا هذه المسأله بجد ولا يألوا جهدا فيها لان ...
الموضوع :
إيران صراع مع الاستكبار لَن ينتهي، وضمانات البقاء هيَ القوٍَة
رسول حسن نجم : توضيح اكثر من رائع.. فعلا مشكلتنا الان هو عدم تمييز العدو من الصديق من قبل الكثيرين مع ...
الموضوع :
خذ الحكمة ولو من أفواه المنافقين..!
رسول حسن نجم : والله كلامك هذا في وسط الهدف ولم ارى فيه حرفا واحدا زائدا او انشاء وهي والله الحقيقه ...
الموضوع :
امريكا دولة مارقة لاتسمح باستقرار البلد !!!
الدكتور مسلم شكر : بارك الله فيك اجدت واصبت كبد الحقيقه ...
الموضوع :
كذبة حب الوطن..!
علي عبدالامير : الذي ينكر ما ورد بالمقالة عليه ان يقراء التاريخ ويدرس الجغرافية … اما تقول ان العراقيين اكديين ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : لافض الله فاك وجزيت خيرا.. فالشهادات(لاسيما في عراقنا الجريح) اصبحت مكمله للبدله الراقيه وباقي مستلزمات القيافه ولقد ...
الموضوع :
الشهادة العلمية والفخرية..هوس وموضة وأبتزاز 
فيسبوك