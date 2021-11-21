العراق ليس استثناءً ولا عودة للوراء...!

محمد صادق الحسيني ||

امريكا تستعد لمزيد من الانسحابات المرة بعد افغانستان ...!

و العثمانيون الجدد يلملمون غزواتهم...!

والسعوديون يرجعون الى الربع الخالي..!

والسوريون يستعيدون عافيتهم السياسية رويداً رويداً..!

واليمنيون ربحوا الحرب و يتجذرون في ارضهم مع كل ساعة تمر...!

هذا نصر الله يعم المحور بكليته..!

ان يهابون الحشد الشعبي ويرتعبون من حضوره القوي ولا يتجرأون تشكيل حكومة جديدة بدونه هو الخبر...!

وليس حصول هذا او ذاك على عدد مقاعد اكبر ... سرعان ما سيتفكك طيفه ولن يصمد طويلا في الاختبار..!

المستعجلون في اعلان تفلتهم من محور المقاومة مغفلون ويظنون ان العراق مزرعة بصل...!

وقد راهنوا على حرب اهلية عبثاً..!

الذي دخل لعبة الحكم في غفلة خرج منها بغلطة العمر..!

سنظل نطاردهم وهم مستمرون في مساعي التفلت منا...!

يمكرون في لعبة البرلمان ونحن لهم في المرصاد في كل مكان...!

والذي اخرج الامريكيين تحت النار مذلولين مرعوبين تحت جنح الظلام مرة يستطيع اخراجهم مرة والى الابد...!

عندما يؤذن الفجر في كل مدن العراق واريافه في اعياد الميلاد القادمة، سنعرف من هو على الحق ومن هو مرجف في الريف والمدينة ...!

يقول المثل الايراني : عد الفراخ يحصل في نهاية الخريف..!

والحرب سجال...